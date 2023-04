So langsam will man den Garten wieder nutzen, doch die Gartenmöbel sehen alles andere als frisch aus. Hier kommen Reinigungstipps für den Start der Saison.

Köln - Das Holz ist ausgeblichen, am Metall hat sich Rost gebildet oder der Kunststoff sieht einfach nicht mehr so frisch aus wie im letzten Jahr. Egal welches Material - mit der richtigen Pflege kann man jedes Gartenmöbel wieder etwas aufhübschen. Michael Pommer von der DIY Academy in Köln gibt Tipps zur Reinigung, damit Sie mit frühlingsfrischen Möbeln in die Gartensaison starten können.

- Die Grundlage: Gartenmöbel gut schützen

Damit gar nicht erst viel Dreck entsteht und die Möbel nicht ausbleichen, ist laut Pommer wichtig: die Möbel im Winter richtig verstauen und schützen.

Bestenfalls holt man sie rein, zum Beispiel in die Garage oder in den Keller, und stellt sie zusammen. Wenn das nicht möglich ist, sollte man die Möbel mit einer Plane abdecken. Die bekommt man im Baumarkt.

Übrigens: Auch im Frühjahr und Sommer sollten Sie die Möbel abdecken, wenn Sie sie nicht nutzen - und das nicht nur bei Regen. Denn durch die Sonneneinstrahlung bleichen die Gartenmöbel aus, so Pommer.

- Gartenmöbel aus Kunststoff

Und wie bekommt man die Bank und Co. wieder zum Strahlen? Bei Kunststoff-Gartenmöbeln sollte man von Scheuermittel die Finger lassen, da dadurch die Oberfläche verletzt wird und sich dadurch sogar mehr Dreck festsetzen kann.

Ist das Möbelstück verschmutzt, kann man sich in einem Eimer warmes Wasser und Spülmittel zusammenmischen und den Dreck mit einem Schwamm entfernen. „Hier kann jeder die Marke nehmen, die einem gefällt. Hauptsache es handelt sich nicht um ein aggressives oder scheuerndes Spülmittel“, so Pommer. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann man auch auf einen speziellen Kunststoffreiniger aus dem Baumarkt zurückgreifen.

- Lackierte Gartenmöbel

Für Gartenmöbel, die lackiert sind, gilt das Gleiche: Ein Großteil des Drecks lässt sich mit Wasser und Spülmittel entfernen - wenn denn der Lack noch einwandfrei ist. Bei Lackfehlern oder Rost sollten Sie erst mal den Lack entfernen und die betroffenen Stellen mit einem Lackpinsel aus dem Baumarkt ausbessern, rät Michael Pommer.

- Gartenmöbel aus Holz

Bei Gartenmöbeln aus Holz reicht Wasser zur Reinigung aus, so Pommer. Mit Holzbürsten können Sie auch so gut wie alle Sorten von Dreck entfernen.

Wenn das Holz lange ohne Schutz in der Sonne steht, kann es grau werden. Dann können Sie laut Pommer mit Holzreiniger das Holz des Gartenmöbelstücks entgrauen und dann mit einem farblich passenden Holzöl wieder anstreichen.