So bleibt Ihr Trinkwasser frisch

Düsseldorf - Falsche Nutzung, längeres Stehen des Wassers in Leitungen oder Fehler bei der Installation können die Wasserqualität beeinträchtigen und im schlimmsten Fall Krankheitserreger begünstigen.

Ist man im Urlaub, etwa in den Weihnachtsferien, besteht das Risiko, dass sich Keime im stagnierenden, also stehenden Wasser vermehren. Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) gibt Tipps, was Sie dagegen machen können.

Laufen lassen, spülen, putzen - alles klar

- Lassen Sie täglich kurz alle Wasserhähne laufen. So verhindern Sie, dass Wasser in den Leitungen stagniert. Wenn Sie länger nicht zu Hause waren, sollten Sie Ihre Leitungen gründlich durchspülen. Das VDI empfiehlt das Wasser einige Minuten laufen zu lassen, bis es spürbar kühler wird.

- Reinigen Sie Ihre Armaturen und die kleinen Siebe, die sogenannten Perlatoren, an den Wasserhähnen regelmäßig. Dies beugt Ablagerungen und Keimbildung vor. Sichtbaren Beläge, Kalk und andere Ablagerungen, lassen sich einfach mit Essig oder einem Kaffeemaschinen-Entkalker entfernen. Beschädigte Perlatoren tauscht man aus.