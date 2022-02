So bleibt das teure Equipment jahrelang wie neu

Heimwerken gilt landläufig als ein Hobby, mit dem sich viel Geld sparen lässt. Stimmt ja auch: Wenn du erst einmal die Werkzeuge besitzt, benötigst du für jedes Projekt nur noch dazu Materialien. Du sparst also zumindest den Arbeitslohn, zudem sind die Materialien meist günstiger als ein fertiges Produkt. Vom verkleinerten CO2-Fußabdruck ganz zu schweigen.

Der Knackpunkt an dieser Rechnung sind jedoch die Werkzeuge. Selbst in normaler Hobbyqualität können die richtig ins Geld gehen. Vor allem dann, wenn du dir nach und nach eine umfassende Sammlung aufgebaut hast. Diese Werkzeugkosten können den dramatischen Unterschied ausmachen – ob deine Heimwerkerei wirklich sparsam oder wenigstens kostenneutral ist oder ob du unterm Strich sogar noch draufzahlst.

Je länger jedes deiner Werkzeuge lebt und einwandfrei seine Dienste verrichtet, desto besser wird die Kosten/Nutzen-Rechnung für dich. Sparen beginnt deshalb bereits damit, für deine Ansprüche taugliches Werkzeug zu kaufen und nicht einfach nur zum Billigsten zu greifen. Jedoch steht und fällt alles mit einer pfleglichen Behandlung deiner Tools, damit sie Jahre überdauern. Auf den folgenden Zeilen findest du sowohl Tipps für konkrete Werkzeuge als auch solche, die universeller Natur sind.

1. Werkzeugspezifische Tipps

Viele Werkzeuge sind selbsterklärend. Dennoch solltest du es niemals versäumen, nach dem Kauf einen Blick in die Betriebsanleitung zu werfen. Dort finden sich nämlich oftmals wertvolle Tipps für schonende Benutzung und womöglich sogar Wartungsanleitungen. Davon abgesehen solltest du bei den jeweiligen Tools immer die folgenden Ratschläge beherzigen. Wir haben dafür solche Werkzeuge ausgewählt, die einerseits bei vielen Heimwerkern zum Grundstock gehören, andererseits einige besondere Pflegenotwendigkeiten aufweisen.

Bohrmaschinen

Borhmaschine (Foto: stock.adobe.com © ANNA BERDNIK)

Egal ob mit Kabel oder Akku, ganz gleich ob händisch gehalten oder als Standgerät festmontiert: Die Bohrmaschine ist eines der wichtigsten Heimwerker-Tools, weil sie so unglaublich vielfältig ist. Was du hierbei beachten solltest:

· Beachte unbedingt die (materialabhängig) maximalen Bohrlochdurchmesser und -tiefen, für die deine Bohrmaschine ausgelegt ist. Alles, was darüber hinausgeht, belastet Motor, Lager und andere Bauteile unbotmäßig.

· Versuche immer, mit einer möglichst niedrigen Drehzahl bei hoher Übersetzung zu arbeiten. Speziell beim Bohren harter Materialien. Das schont obendrein die Bohrer.

· Wenn du viel bohren musst, gönne deinem Gerät alle paar Minuten eine Pause, damit der Motor abkühlen kann. Nicht jede Bohrmaschine verträgt es schadlos, stundenlang im Dauerbetrieb zu laufen.

· Wenn du Öl oder andere Kühlmittel beim Bohren nutzen musst, reinige deine Bohrmaschine hinterher mit einem saugfähigen Tuch gründlich davon.

· Säubere das Bohrfutter nach jeder „schmutzigen“ Benutzung. Drehe es auf, sprühe es mit Bremsenreiniger aus, um etwaiges Bohrklein auszuschwemmen. Dann applizierst du ein Sprühöl, damit dieses Innenleben gut geschmiert ist.

Dazu noch ein wichtiger Rat für das Stromkabel, der so im Übrigen für alle Werkzeuge gilt: Wickle das Kabel niemals stramm ums Werkzeug. Das sorgt dort, wo es aus dem Gerät kommt, sonst mit der Zeit für Kabelbrüche; die kannst du zwar reparieren, aber das muss ja nicht sein. Wickle die Leitung lieber ganz locker auf.

Tisch- und andere Kreissägen

Schöne, gerade Schnitte, selbst bei längerem Schnittgut – und ungeachtet dessen, ob du mit oder quer zur Faser sägst oder andere Materialien durchdringen musst. Dadurch sind Tisch- und andere Kreissägen deine Werkzeuge. Insbesondere dann, wenn deine Heimwerkerei dich in die Tiefen der Holzbearbeitung führt – selbst wenn sich natürlich damit noch ganz andere Materialien sägen lassen.

Die wichtigste Maßnahme hier ist so wichtig, dass sie einzeln stehen muss: Alles steht und fällt mit den Sägeblättern. Für jedes Gerät gibt es eine enorme Vielfalt von Blättern, allein was die zu sägenden Materialien anbelangt. Nutze immer ein jeweils passendes Sägeblatt und nimm dir vorher die Zeit, es auf Schärfe und Rundlauf zu prüfen. Ein falsches oder schadhaftes Sägeblatt gefährdet nicht nur das Arbeitsergebnis, sondern dich und dein Werkzeug. Weiter gilt:

· Übe beim Sägen so wenig Druck nach vorn aus wie möglich. Je langsamer das Sägeblatt durchs Werkstück gleitet, desto weniger werden Antrieb und Blatt belastet.

· Nimm dir nach dem Sägen immer die Zeit, deine Säge mit Druckluft gründlich sauber zu blasen.

· Entferne bei Altholz alle Schrauben, Klammern und sonstigen Materialien penibel – selbst wenn dein Sägeblatt „nagelfest“ ist.

· Nutze etwas Sprühfett, um die Blätter vor Korrosion zu schützen. Vergiss aber nicht, es vor Benutzung abzuwischen, sonst bekommen sowohl du als auch das Schnittgut „euer Fett weg“.

Kettensägen

Kettensäge (Foto: stock.adobe.com © Gecko Studio)

Spätestens bei der Gartenpflege oder wenn du Brennholz wenigstens teilweise selbst produzierst, ist die Kettensäge unverzichtbar. Doch insbesondere Versionen mit Verbrennungsmotor benötigen viel Pflege, um lange drehfreudig und bissig zu bleiben.

· Nutze grundsätzlich spezielles Motorsägen-Benzingemisch mit einem auf dein Sägemodell abgestimmten Mischungsverhältnis. Im Gegensatz zu normalem Gemisch aus Benzin und Motoröl ist das bedeutend länger lagerungsfähig (selbst im Sägetank), ohne zu verharzen – Spezialgemisch hat zudem ein besseres Abgasverhalten und sorgt für mehr Leistung.

· Lass die Säge, selbst wenn du sie nicht brauchst, einmal monatlich für kurze Zeit laufen, damit das Kraftstoffsystem mit Gemisch durchgespült wird.

· Fülle vor jeder Sägearbeit den Kettenöltank vollständig mit geeignetem Kettenöl auf und prüfe alle halbe Stunde, ob noch genug drin ist. Läuft dein Tank leer, werden Kette und Schwert unsagbar belastet.

· Prüfe die Kette gemäß Betriebsanleitung vor jedem Einsatz auf korrekte Spannung und ziehe sie gegebenenfalls nach.

· Wenn die Säge nach dem Einsatz abgekühlt ist, dann nimm die Abdeckung des Kettenritzels ab und entferne dort allen öligen Sägestaub – dabei hilft dir ebenfalls Bremsenreiniger. Blase bei dieser Gelegenheit zudem den Luftfilter sauber.

· Bevor du sägst, halte die Schwertspitze vor ein Stück Holz und gib Gas. Hierbei sollte etwas Kettenöl gegen das Holz spritzen. Falls nicht, so ist der Ölkanal vielleicht verstopft und du musst ihn reinigen.

Natürlich gibt es noch einige weitere, seltenere Arbeiten. Wenn du jedoch die genannten Basics beherzigst, bleibt dir die Motorsäge lange treu. Lerne zudem, wie du die Kette fachmännisch schärfst. Wie es geht, zeigen dir die Profis der bayerischen Staatsforsten.

Knarren / Ratschen

Insbesondere, wenn es um Sechskantschrauben geht, ist die Ratsche beziehungsweise Knarre ein wertvoller Helfer zum Arbeiten ohne ständiges Umsetzen – ungleich zu diversen Schraubenschlüsseln.

Wichtig ist hierbei vor allem, diese Werkzeuge niemals mit einer nicht dafür vorgesehenen Verlängerung zu betreiben. Etwa ein über den Griff gestülptes Rohrstück. Die Ratschenmechanik ist nur für bestimmte Kräfte ausgelegt. Ein solcher Hebel kann sie überschreiten und selbst teure Stücke ruinieren. Ferner dankt es dir die Mechanik, wenn du ab und zu etwas Sprühöl mittels Kanüle applizierst.

Wichtig bei Drehmomentschlüsseln: Nutze diese trotz ihrer Länge niemals, um festsitzende Schrauben (etwa Radschrauben) zu lösen. Das kann mitunter die feine Auslösemechanik verstellen – dann stimmt das angezeigte/eingestellte nicht mehr mit dem Auslösedrehmoment überein.

Feilen und Raspeln

Feilen und Raspeln (Foto: stock.adobe.com © HandmadePictures)

Es muss nicht immer der Winkelschleifer oder ein artverwandtes Elektrowerkzeug sein. Oftmals sind Feilen und Raspeln (erstere für Metall, letztere für Holz) schon deshalb besser, weil sie weniger abtragen und deshalb einfacher kontrollierbar sind.

Außerdem erhitzen sie Metalle kaum, was insbesondere bei gehärteten Stählen sehr wertvoll ist – Äxte, Beile und ähnliche Klingen solltest du deshalb am besten nur mit Feilen und Schleifsteinen schärfen. Dafür haben die bayerischen Staatsforsten ebenfalls ein Video, wir verlinken es am Ende dieses Kapitels. Doch zuvor einige Tipps für die Werkzeuge:

· Reibe die Feile/Raspel vor Arbeitsbeginn über ein Kreidestück. Das hemmt das Festsetzen von Schmutz zwischen den Riefen.

· Nutze immer die gesamte Oberfläche, nicht bloß einen kleinen Bereich in der Mitte, sonst nutzt sich das Werkzeug ungleichmäßig ab.

· Nutze nur eine Kunststoffbürste, um das Werkzeug zu reinigen, keine aus Metall – die stumpft langfristig ab.

· Lass Feilen/Raspeln niemals fallen. Durch ihren extrem hohen Härtegrad könnten sie sonst brechen.

· Falls dein Werkzeug etwas rostig und/oder stumpf wird, lege es einige Stunden in Essigessenz ein. Die löst den Rost und kann mitunter das Tool sogar wieder (etwas) bissiger machen.

Zangen, Seitenschneider, Gartenscheren und ähnliche Werkzeuge

Zwei Griffhälften, zwei Backen, beides mit einem irgendwie gearteten Scharnier verbunden. Nach diesem Rezept arbeiten verschiedenste zangen- und scherenförmige Werkzeuge. Immer gelten dieselben wenigen Regeln:

· Trenne nur Materialien, die in Sachen Härte und Durchmesser freigegeben sind. Sonst bekommen die Schneiden Scharten oder leidet sogar das ganze System.

· Wenn du die Werkzeuge wieder schärfen möchtest, dann halte dich unbedingt an den schon vorgegebenen Winkel.

· Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit ist immer gut.

Und selbst, wenn viele solcher Zangenwerkzeuge aus „rostfreiem“ Stahl bestehen, so solltest du sie trotzdem immer trocken lagern. Denn selbst solcher Stahl kann rosten, es dauert nur deutlich länger. Das gilt im Übrigen für alle Werkzeuge aus Metall.

Kompressoren

Kopressoren (Foto: stock.adobe.com © ioanac)

Der Kompressor mag zwar viel Getöse machen, aber durch die produzierte Druckluft ist er ein wunderbares „Multitool“, um zu reinigen, zu lackieren oder Werkzeuge anzutreiben. Obendrein sind viele Kompressoren wartungsarm. Etwas Pflege brauchen sie dennoch:

· Lass alle Luft ab, wenn du fertig bist. Das schont Dichtungen und das restliche Innenleben.

· Falls der Tank einen unteren Ablass hat, öffne diesen nach jeder Nutzung, um das unvermeidbare Kondenswasser abzulassen – sonst rostet dein Tank.

· Schmiere alles unbedingt nach Vorgaben. Die meisten Kompressoren arbeiten wie fremdgetriebene Verbrennungsmotoren mit Zylinder(n) und Kolben und brauchen deshalb Schmierstoffe.

· Reinige den Luft- und sonstige Filter regelmäßig.

Falls du die Druckluft zum Antrieb von Werkzeugen oder zum Lackieren nutzt, solltest du unbedingt einen Wasserabscheider vorschalten. Sonst gelangt dieses Wasser aus dem Kompressor in deine Geräte, das ist niemals gut.

Handsägen

Zwischen Laub- und Puksäge, Metall- und Frischholzbügelsäge sowie einer riesigen Trummsäge gibt es zahllose Werkzeuge, mit denen du dich manuell durch Schnittgut arbeiten kannst. Neben den Tipps, die schon bei den Kreissägen genannt wurden, solltest du hierbei folgendes beachten:

· Spanne das Blatt bei Bügelsägen regelmäßig nach, sonst erhöht sich der Verschleiß und die Schnitte werden schief. Benutzt du sie jedoch längere Zeit nicht, dann entspanne sie, um die Spannkraft des Bügels zu erhalten.

· Nutze immer die gesamte Sägeblattlänge. Sonst kommt es zu einer ungleichmäßigen Abnutzung, die sich bei solchen Sägen, die du händisch schärfen kannst, kaum wieder kompensieren lässt.

· Wenn du eine Säge schärfen willst, dann lies dich unbedingt vorher tief in das Thema ein. Schon ein falscher Feilenstrich kann eine gute Säge ruinieren.

· Lagere Sägen möglichst hängend und in ein Öltuch eingewickelt. Das sorgt dafür, dass das Sägeblatt gerade und ohne Korrosion bleibt.

2. Universelle Tipps

Damit hätten wir typische Heimwerker-Tools abgearbeitet. Vieles andere benötigt kaum besondere Pflege, zumindest nicht spezieller Natur. Allerdings gibt es dennoch vieles, was du zusätzlich tun kannst, um all deine Werkzeuge zu schonen. Auf diese Universaltipps gehen wir jetzt ein.

Salz, Katzenstreu oder Silica

Heimwerkstätten sind typischerweise nicht gerade bestens klimatisierte Orte. Vielen mangelt es sogar an einer dauerhaften Beheizung. Um Probleme durch sich niederschlagende (Luft-)Feuchtigkeit zu verhindern, solltest du Töpfchen mit saugfähigen Materialien aufstellen – gerne gut verteilt.

· Salz,

· Katzenstreu,

· Reis,

sind typische Hausmittel, die dafür infragekommen. Allerdings kannst du ebenso spezielles Granulat nutzen. Hast du Werkzeuge in Koffern und Kisten? Dann wirf dort ein, zwei Silica-Beutelchen hinein. Diese finden sich in zahllosen Produktverpackungen und können zudem gesondert gekauft werden.

Reinigen und Sortieren

Werkzeugkasten (Foto: stock.adobe.com © mario beauregard)

Wo gearbeitet wird, wird es schmutzig. Außerdem wird oftmals viel Werkzeug gleichzeitig benötigt. Insbesondere deshalb, weil viele Schmutzarten Werkzeug auf lange Sicht angreifen, können wir dir nur zu folgendem raten:

· Nimm nach getaner Arbeit jedes Werkzeug und Zubehörteil in die Hand, wische es ab oder nimm speziellen Reiniger.

· Sortiere alle Teile wieder dorthin, wo sie hingehören.

Das solltest du immer dann tun, wenn das Tagwerk vollbracht ist. Nebenbei verhinderst du auf diese Weise verlorengegangene Teile und unnötigen Suchaufwand.

Mit dem Öl nicht sparsam sein

Schon mehrmals hast du in diesem Artikel den Rat bekommen, Öl und Fett zu nutzen. Das hat nicht nur mit schmierenden Eigenschaften zu tun, sondern mit den rostschützenden Eigenschaften vieler dieser Mittel

Das heißt, grundsätzlich sind Öl und Fett nie verkehrt. Aber: Begnüge dich nicht damit, immer wieder Schicht um Schicht aufzusprühen oder -pinseln. Immer wieder solltest du alten Schmierstoff komplett entfernen. Denn er verharzt mitunter und setzt sich obendrein mit Schmutz zu – der wirkt dann bei jeder Benutzung wie ein Schleifmittel.

Ein weiterer Grund, warum ein Vorrat an Bremsenreiniger-Sprühdosen in jede Werkstatt gehört. Damit ist das Entfernen von Schmierstoffen ein Kinderspiel.

Scharfes wieder schärfen

Schärfen (Foto: stock.adobe.com © Alpar)

Stumpfes Werkzeug jeglicher Art ist schlecht. Nicht nur, weil das Arbeitsergebnis ungenauer und anstrengender wird, sondern weil stumpfe Werkzeuge tatsächlich gefährlicher für dich als Bediener sind.

Es klingt vielleicht paradox, aber stumpfe Werkzeuge lassen sich schlechter kontrollieren, benötigen mehr Kraft, all das erhöht das Risiko für ein Abrutschen und andere Unfälle. Und selbst wenn etwas passiert, dann verheilt eine Verletzung durch ein scharfes Werkzeug besser.

Was wir dir damit sagen wollen: Jede Benutzung macht schneidend arbeitende Werkzeuge etwas stumpfer. Informiere dich deshalb, wie jedes davon wieder geschärft wird und halte dementsprechende Schleifsteine und ähnliche Hilfswerkzeuge bereit –die gehören ebenfalls zu einer gutsortierten Heimwerkstatt.

Akkus und das Thema Kälte

Kaum ein Heimwerker hat heute noch eine Werkstatt, in der sich keine Werkzeuge mit Akkus befinden. Deine Werkstatt ist geheizt? Dann darfst du dieses Kapitel überspringen. Falls nicht, gelten bei deinen Werkzeug-Akkus dieselben Bedingungen wie bei Handys: Extreme Temperaturen sind niemals gut.

Wenn es Herbst wird, solltest du deshalb alle Energiespeicher erst auf rund 70 Prozent Kapazität vollladen und dann in einen Karton packen. Stelle diesen bei dir im Haus auf. Ganz gleich wo, solange es dort wärmer als 10°C ist, sind deine Akkus bestens geschützt. Sorge zudem dafür, dass du solche Werkzeuge draußen bei Kälte nicht länger nutzt als unbedingt notwendig.

Alternativnutzungen? Nein, Danke!

Säge (Foto: stock.adobe.com © baggiovara)

Hast du schon einmal eine Zange als Hammer benutzt? Vielleicht einen Schraubendreher als Stemmeisen? Hast mit einer Metallsäge Kunststoff gesägt oder mit dem Akku der Bohrmaschine einen Dübel ins Bohrloch getrieben? Dann hast du Dinge gemacht, die oftmals sehr naheliegend sind – die du jedoch eigentlich vermeiden solltest.

Jedes Werkzeug hat eine oder mehrere vorgesehene Nutzungsarten. Für diese wurde es ganz gezielt konstruiert, dafür wurden die Materialien, Legierungen etc. von den Ingenieuren ausgewählt, wurden die Dimensionen von Mechaniken und Antrieben ausgelegt.

Daraus folgt: Alles, was du mit einem Werkzeug anstellst, für das es nicht konstruktiv vorgesehen wurde, kann eine Belastung darstellen. Klar, das muss nicht sofort in einem Schaden resultieren, so robust sind viele Tools dann doch. Aber auf lange Sicht hat jede missbräuchliche Nutzung das Potenzial, dein Werkzeug auszuleiern oder anderweitig zu verschleißen und zu beschädigen.

Nehmen wir die als Hammer missbrauchte Zange. Natürlich ist deren Stahl zäh genug, um damit Nägel in Wände zu treiben. Nur …

· sind bei echten Hämmern die Schlagflächen wenigstens oberflächlich gehärtet. Deine Zange ist völlig anders dimensioniert und könnte sich deshalb im Ganzen verformen.

· ist das Zangenscharnier für aus klar berechneten Richtungen einwirkende Kräfte ausgelegt. Hämmerst du damit, wirken völlig andere Kräfte aus anderen Richtungen ein. Die Verbindung kann sich lockern.

· ist kaum ein Teil einer typischen Zange dafür ausgelegt, Nagelköpfe als Hammer sicher zu treffen. Das Risiko steigt also, danebenzuschlagen und die Wand oder einen anderen Untergrund zu ramponieren.

Selbst wenn dieses Beispiel nur die Zange erwähnt, so gelten derartige Nachteile doch bei sehr vielen anderen Werkzeugen. Jede Form von missbräuchlicher Nutzung senkt die Lebensdauer eines Werkzeugs in irgendeiner Form. Lass sie deshalb sein und besorge dir lieber ein passendes Tool.

Fazit

Du kannst dir heute eine teure Tischkreissäge kaufen und sie morgen schon ruinieren, indem du extrem hartes Holz durch ein völlig ungeeignetes, vielleicht sogar stumpfes Sägeblatt treibst, bis der Motor durchbrennt. Ebenso kann dir dieselbe Säge jedoch lebenslange Dienste leisten, wenn du sie sorgsam behandelst.

Selbst günstiges Werkzeug ist auf die Dauer einfach zu teuer, um es nachlässig zu behandeln. Sowieso wird das Heimwerken erst dann zu einem nachhaltigen, umweltschonenden und kostensparenden Hobby, wenn es dir gelingt, den Aufwand für jedes Projekt so klein wie möglich zu halten. Doch ebenso, wie du es in der Hand hast, wie professionell deine Werke wirken, liegt es in deinen Händen, dafür zu sorgen, dass deine Tools selbst in vielen Jahren noch mit derselben Leistungsfähigkeit und Präzision ihren Dienst verrichten wie an dem Tag, an dem du sie gekauft hast.