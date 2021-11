Mehr Komfort zu Hause

Unter dem Begriff Smarthome werden im Allgemeinen alle Geräte und Systeme zusammengefasst, die eine automatische oder ferngesteuerte Bedienung einzelner Anlagen im Haus oder in der Wohnung ermöglichen.

Die Auswahl an technischen Geräten und Gadgets, die das Leben für den Nutzer einfacher und bequemer machen sollen, wächst stetig weiter an. Doch welche Geräte bieten dem Nutzer tatsächlich einen Mehrwert?

Wetterstationen

Das gute, alte Thermometer hat ausgedient. Moderne Wetterstationen erobern die Haushalte. Sie liefern allerdings auch tatsächlich deutlich mehr Informationen. Nicht nur die aktuelle Temperatur und der Luftdruck werden angezeigt. Auch eine Vorhersage für die nächsten Tage oder die Meldung über Unwetterwarnungen sind mittlerweile bei den meisten Geräten integriert. Abhängig vom Modell gibt es auch Außensensoren, die mit der Station verbunden werden und Echtzeitdaten zu Temperatur, Windgeschwindigkeit oder Regenmenge liefern.

Einige Geräte können auch mit der Heizungsanlage gekoppelt werden und die Heizleistung so deutlich optimieren.

Heizungssteuerung

Eine intelligente Heizungssteuerung kann dazu beitragen, den Energieverbrauch drastisch zu senken. Das ist in Zeiten steigender Energiepreise nicht nur für den eigenen Geldbeutel gut, sondern reduziert auch nachhaltig den Ausstoß klimaschädlicher Gase wie CO2. Per App kann man der Heizungsanlage mitteilen, wann sie welchen Raum auf welche Temperatur heizen soll. Einige Systeme funktionieren sogar über Sensortechnik und erkennen selbstständig, ob Personen anwesend sind oder nicht und passen die Temperatur entsprechend an.

Sicherheitssysteme

Smarte Sicherheitssysteme funktionieren meistens über verknüpfte Kameras und Sensoren. So können moderne Kamerasysteme erkennen, ob es sich bei der Person vor der Haustür um einen Bewohner, einen Besucher oder einen potenziellen Einbrecher handelt. Künstliche Intelligenz erkennt Bewegungsmuster und kann Fotos oder Alarmmeldungen direkt an das verknüpfte Smartphone senden. So kann der Hausbesitzer selbst entscheiden, ob er die Polizei rufen möchte oder nicht.





Zutrittsteuerung

Moderne Schließanlagen ermöglichen es dem Nutzer, Türen mit einem Code, über einen Fingerabdruck oder per Smartphone zu öffnen. So kann der Schlüssel in der Tasche bleiben und das Haus bequem betreten werden. Wichtig ist natürlich, dass diese Systeme bezüglich Datensicherheit optimiert eingerichtet wurden. Die Anlage muss sicher vor Manipulation sein und darf nicht von außen überbrückt werden können.

Beleuchtung und Komfort

Automatische Beleuchtungssysteme und Systeme, die dem Nutzer Arbeit abnehmen, sind besonders beliebt. Bei Dämmerung geht automatisch das Licht an, die Kaffeemaschine kocht morgens selbstständig frischen Kaffee und das Radio findet von alleine den passenden Sender: So sieht bei vielen mittlerweile der Alltag aus. Diese Systeme sind meist relativ günstig und auch ohne Vorkenntnisse einfach zu installieren. Daher erfreuen sie sich auch wachsender Beliebtheit und sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Über kombinierte Systeme ist es sogar möglich, ganze Ereignisketten zu programmieren, die auf Knopfdruck gestartet werden können.





Fazit

Smarthome-Systeme bieten dem Nutzer umfangreiche Möglichkeiten. Wer sich für das Thema begeistert, wird auch in den nächsten Jahren immer mehr neue Produkte entdecken können. Doch das Thema Sicherheit sollte nicht vernachlässigt werden. Gerade Datenschutz und Datensicherheit sind wichtige Punkte, vor allem, wenn der Zutritt zu den eigenen vier Wänden elektronisch gesteuert werden soll.