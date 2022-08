Mit diesem Rezept gelingt der Klassiker Lasagne auch Zuhause

Halle (Saale)/DUR/jsp – Nicht nur der Cartoon-Kater Garfield isst gerne Lasagne, das Gericht ist bei Groß und Klein beliebt. Traditionell besteht Lasagne aus geschichteten Nudelplatten, Hackfleisch-Tomatensauce, Béchamelsauce und Käse.

Woher kommt Lasagne?

Die italienische "lasagna" wird von dem griechischen Wort "lasanon" abgeleitet. Das bedeutet so viel wie Nachttopf. Die Römer machten daraus dann später das Wort "lasanum", was übersetzt Kochtopf heißt. Das Gericht wurde also nach dem Gefäß benannt, in dem es zubereitet wird. Das älteste Rezept für Lasagne wurde in einem mittelalterlichen Kochbuch aus dem 14. Jahrhundert entdeckt.

Lasagne in vielen Variationen

Der italienische Klassiker kann je nach Geschmack abgewandelt werden. Lasagne kann zum Beispiel vegetarisch zubereitet werden, indem das Hackfleisch durch Gemüse ersetzt wird oder statt Fleisch kann auch Fisch verwendet werden. Viele Regionen in Italien bevorzugen ihre eigene Lasagne-Variation. Im Süden wird Lasagne zum Beispiel mit Kichererbsen serviert und in Mailand werden Gorgonzola und Champignons zwischen die Nudelplatten gefüllt.

Rezept für traditionelle Lasagne

Das Rezept auf der Webseite "Kitchen Stories" hat fast ausschließlich Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen. Mit nur wenigen Zutaten kann das herzhafte Essen aufgetischt werden.

Zutaten für sechs Personen:

1 Zehe Knoblauch

1 Zwiebel

2 Karotten

500 g Rinderhackfleisch

800 g stückige Tomaten aus der Dose

2 TL getrockneter Oregano

50 g ungesalzene Butter

40 g Mehl

500 ml Milch

¼ TL gemahlene Muskatnuss

150 g Lasagneplatten

60 g Parmesankäse

Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zubereitung der Lasagne:

Im ersten Schritt wird der Knoblauch fein gehackt, die Zwiebel und Karotten geschält und ebenfalls klein geschnitten. Anschließend wird das Gemüse in etwas Olivenöl angebraten und das Rinderhack hinzugegeben. Mit einem Kochlöffel wird das Hack zerkleinert und gleichmäßig angebraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Anschließend werden die gehackten Tomaten hinzugegeben. Die Sauce noch einmal mit Salz und Pfeffer würzen und bei mittlerer Hitze etwa 20 Minuten köcheln lassen. Danach den getrockneten Oregano unterrühren und den Ofen auf 200 Grad vorheizen.

So gelingt eine Béchamelsauce:

Béchamelsauce besteht aus Butter, Mehl und Milch. Dafür wird die Butter in einem kleinen Topf geschmolzen und anschließend das Mehl hinzugegeben. Nach kurzem Anrösten wird unter ständigem Rühren kalte Milch hinzugegeben und anschließend die Hitze reduziert. Nach einigen Minuten sollte sich eine cremige Sauce gebildet haben. Diese mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

Zutaten in einer Auflaufform schichten:

Der Boden der Auflaufform sollte eingefettet werden. Als erste Schicht wird etwas von der Béchamelsauce auf dem Boden der Form verteilt. Darauf folgen Nudelplatten, die Tomatensauce, noch mehr Béchamelsauce und etwas geriebener Parmesan. Diese Reihenfolge wird so oft wiederholt, bis alle Zutaten aufgebraucht sind.

Die fertiggeschichtete Lasagne wird auf der mittleren Schiene für 30 bis 40 Minuten im Ofen gebacken. Die oberste Schicht sollte goldbraun werden. Dann ist die Lasagne fertig und kann serviert werden.

Welcher Wein zu Lasagne?

Zu herzhaften Fleischgerichten, wie zum Beispiel Lasagne, passt am besten ein vollmundiger Rotwein. Das Magazin Andronaco empfiehlt einen Merlot, Chianti oder Valpolicella.