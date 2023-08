Frankfurt/Main - Ein Bezug schützt die Matratze vor Schmutz und Verschleiß. Und er ist wesentlich leichter zu reinigen als eine dicke Matratze. Zum Beispiel die Auflage, die mit Eckgummis zwischen Matratze und Laken gespannt wird und auch wasserdicht erhältlich ist, heißt es vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW).

Ein Matratzenschoner dagegen liegt tiefer: zwischen Lattenrost und Matratze. Er verhindert, dass die Matratze verrutscht oder durch den Lattenrost abgewetzt wird.

Schoner und Bezüge sollten regelmäßig in der Waschmaschine gewaschen werden. Hartnäckige Flecken vorbehandeln und die angebrachten Pflegeetiketten beachten: Dort steht die Waschtemperatur und ob das Produkt in den Trockner darf. Wenn an der Luft getrocknet wird, ziehen Sie den noch feuchten Bezug kräftig auseinander und hängen ihn dann auf, so behält er seine Form.

Passt etwas nicht in die Maschine, sollte es in die Reinigung gegeben werden. Das ist zum Beispiel bei einem Topper der Fall, einer vier bis zehn Zentimeter dünnen weiteren Matratze, die obenauf gelegt wird und meistens auf Boxspringbetten kommt.