Experten erklären am Telefon, was rechtlich gilt, wenn Nachbarn sich nicht einigen können. Dabei wird klar: Gerichte entscheiden im Einzelfall durchaus unterschiedlich.

Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. Typisches Szenario: Während der eine auf der Terrasse entspannen will, wirft der andere den Rasenmäher an. Oder: Just als der eine sein Schlafzimmerfenster zum abendlichen Lüften öffnet, steckt sich der andere direkt darunter eine Zigarette an und der ganze Qualm zieht nach oben in den Raum.