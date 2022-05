Garten oder Balkon: So baut man ein Insektenhotel

Egal ob Blumenkästen auf dem Balkon oder kleine Gärten im Hinterhof: Grüne Oasen für Mensch und Tier werden in der Großstadt immer wichtiger. In Magdeburg-Neustadt können Interessierte etwas für Wildinsekten tun. Wie das ganz einfach geht:

Magdeburg - Im Interkulturellen Garten am Kuckhoffplatz in Magdeburg-Neustadt gibt es das Angebot, sich im Bauen eines Insektenhotels auszuprobieren. Wie das zum Beispiel mit Materialien aus der Natur ganz einfach geht, erklärt Johanna Geisel, Vereinsmitglied beim Interkulturellen Garten (kurz Gruga) in Magdeburg.