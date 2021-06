Einfache Kühltipps für den Wohnbereich

Aufgeheizte Innenräume belasten den Kreislauf und sorgen für unruhige Nächte. Ein überbordender Anstieg der Innentemperaturen lässt sich aber auch ohne teure Klimatechnik recht gut in den Griff bekommen.

Spätestens, wenn die Temperaturen – wie zuletzt in der Altmark – auf bis zu 35 Grad klettern, erobert die Sommerhitze auch die Wohnbereiche. Ein zu stark aufgeheiztes Wohnumfeld ist jedoch oftmals auch hausgemacht. Schon eine fehlende oder unzureichende Fensterabschattung und bei Hitze geöffnete Fenster reichen aus, um die Raumtemperatur noch weiter ansteigen zu lassen. Eine effektive Abkühlung lässt sich jedoch schon mit einfachen Mitteln umsetzen. Die beste Hitzeprävention ist eine durchdachte Kombination aus Wärmeabwehr und effizientem Lüften.

Hitzeschutz beginnt bereits am Fenster

Um die Wärme von vornherein abzublocken, ist ein lichtundurchlässiger Sonnenschutz unabdingbar, mit dem die Fenster nach Bedarf verdunkelt werden. Dabei muss nicht gleich der gesamte Wohnbereich abgeschattet werden. Da das Sonnenlicht im Laufe des Tages aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen hereinscheint, reicht es auch aus, die Fensterscheiben und Räume erst dann abzudunkeln, sobald die ersten Sonnenstrahlen auf das Fensterglas treffen.

In sehr hitzeanfälligen Zimmern kann außerdem ein zusätzlicher Schutz notwendig sein, zum Beispiel in Dachzimmern oder Räumen mit hohen Fenstern. In diesen Fällen hilft ein Beschattungssystem mit speziellem Hitzeschutz die Raumtemperatur auf einem niedrigeren Niveau zu halten, wie beispielsweise stark reflektierende Thermorollos.

Kühlere Stunden für einen ordentlichen Durchzug nutzen

Die Innentemperatur lässt sich insgesamt auch deutlich verbessern, wenn zum richtigen Zeitpunkt für frische Luft gesorgt wird. Anders als vielfach angenommen, ist der heißeste Zeitpunkt nicht am Mittag. Vielmehr ist die Außentemperatur am späten Nachmittag am höchsten. Es empfiehlt sich daher an sehr heißen Sommertagen nicht, die Fensterflügel schon am Tag oder zu früh am Abend aufzumachen. Ein wirklicher Kühlungseffekt entsteht erst dann, wenn die Außentemperaturen etwas abgeklungen sind, und erst dann mit einer kräftigen Stoßlüftung die Wärme in einem hinausgeweht wird.

Weitere Abkühlungstipps

Halten die Hitzeperioden länger an, ist es hilfreich, wärmespeichernde Materialien aus dem Wohnbereich zu verbannen. Dazu zählen zum Beispiel dunkle Teppichausleger oder große Kissen, die in der Sommerzeit gut verpackt in der Abstellkammer verstaut werden. Überdies sollten alle ungenutzten Elektrogeräte wie Computer oder Kopiergeräte ausgeschaltet werden, da sie unnötig Wärme produzieren.

Auch ein Ventilator kann für Linderung sorgen – insofern er richtig genutzt wird. Zu beachten ist, dass Ventilatoren die Luft nicht abkühlen, sondern lediglich verwirbeln. Ein Abkühlungseffekt wird nur dann erreicht, wenn das Gerät kühle Luft von hinten ansaugen kann. Das lässt sich am besten realisieren, wenn der Ventilator mit der Rückseite vor einem kühleren Raum oder Flur platziert wird.

Ob es tatsächlich nutzbringend ist, eine Eiswanne hinter dem Ventilator aufzustellen oder ein feuchtes Tuch darüber zu hängen, ist umstritten, weil dann zugleich die Luftfeuchtigkeit steigt. Bei regelmäßigem feuchteren Innenklima besteht das Risiko der Schimmelbildung. Ferner ist beim Umgang von Elektrogeräten und Wasser nicht zuletzt auch wegen der Gefahr eines Stromschlags immer besondere Vorsicht geboten.