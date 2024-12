Tannenzweige, Stoffbänder, Einmachgläser: Mit etwas Kreativität und Dingen, die wir schon zu Hause haben, lassen sich Geschenke umweltfreundlich verpacken. So geht's.

Grüne Weihnachten: So packen Sie Geschenke nachhaltig ein

Köln - Weihnachten steht vor der Tür, doch die Freude am Schenken bringt meist auch eine Menge an Verpackungsmüll mit sich. „Wir ersticken in Müll und Plastik“, sagt Mareike Hermann von der DIY Academy und erklärt, dass besonders zu Weihnachten die Müllberge deutlich ansteigen.

Doch es geht auch anders: Mit nachhaltigen Geschenkverpackungen können Sie sowohl die Umwelt schonen als auch kreativ werden.