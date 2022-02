Ein Song gegen Müll im Klo

Berlin - „Ich bin ein Klo und kein Mülleimer“: Mit einem animierten Musikvideo rufen die Berliner Wasserbetriebe die Menschen dazu auf, keinen Müll in die Toiletten zu schmeißen.

„I only want the real shit“ (Ich will nur den echten Scheiß), heißt das Lied des landeseigenen Unternehmens. Im Video zum Lied macht ein Klo mit männlicher und eines mit weiblicher Stimme darauf aufmerksam, was täglich kiloweise die Toiletten runtergespült wird, dort aber gar nicht hingehört.

Neben Hygieneartikeln wie Windeln, Wattestäbchen, Tampons oder Kondomen seien es auch Speisereste, Medikamente oder andere Chemikalien. Der Müll verstopfe Hausleitungen und die Kanalisation, setze Pumpen außer Betrieb und führe zu Störungen in den Klärwerken. Die Schadstoffe müssten aufwendig aus dem Abwasser entfernt werden. Dabei lasse sich der Aufwand ganz einfach vermeiden: „Kein Müll ins Klo!“, so die Wasserbetriebe.