Beim Thymian nur die Triebe ernten

Thymian duftet aromatisch und verfeinert mit seiner mediterranen Note viele Gerichte. So wird er richtig geerntet und eingelagert.

Beim Thymian am besten immer nur die Triebe ernten, damit sie wieder nachwachsen können.

Berlin - Thymian gehört zu den verholzenden mediterranen Kräutern. Bei der Ernte sollten Sie darauf achten, nur die Triebe samt Samenstände zu entnehmen - und nicht ins alte Holz zu schneiden, rät der Bundesverband deutscher Gartenfreunde.

Die Ernte sorgfältig trocknen

Die geernteten Triebe können Sie büschelweise aufhängen oder locker auf einem Tablett verteilen und an einen trockenen Ort legen. Nach etwa einer Woche sind die Triebe gut durchgetrocknet. Dann können Sie die Blättchen abzupfen, in ein verschraubbares Glas füllen und an einem dunklen, kühlen Ort lagern - und damit nach Belieben würzen.

Neue Triebe und unzählige Blüten

Bei der Pflanze bilden sich nach kurzer Zeit neue Triebe - diese können Sie regelmäßig ernten. Der Gehalt an ätherischen Ölen ist bei Thymian zwar vor seiner Blüte am höchsten. Doch auch danach ist eine Ernte möglich.

Die unzähligen Blüten sehen nicht nur schön aus. Sie sind für nektarsuchende Insekten wie Schmetterlinge auch eine wertvolle Nahrungsquelle und als Nektarspender ein Bienenmagnet im heimischen Kräuterbeet. Grundsätzlich gedeiht Thymian im Gartenbeet und auf dem Balkon an einem sonnigen Standort - auf mageren, trockenen Böden.