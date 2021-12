Altersgemäßes Wohnen – aber wie funktioniert das eigentlich?

Wenn der Körper altert, wird vieles schwieriger; selbst das Wohnen in einer seit Jahrzehnten bekannten Umgebung. Doch weil viele Senioren trotz Gebrechen großen Wert auf ein selbstbestimmtes Dasein legen, haben sich in den vergangenen Jahren verschiedene Konzepte entwickelt. Sie alle wollen nur eines: es Menschen ungeachtet ihrer körperlichen und geistigen Beschwerden ermöglichen, weiterhin in ihrem gewohnten Umfeld zu leben.

Es ist vor allem der demografische Wandel, der dazu geführt hat, dass das Thema „altersgemäßes Wohnen“ in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Früher stellte sich die Frage, wie Menschen im Alter wohnen, oftmals nicht. Es war üblich, mit mehreren Generationen unter einem Dach zu leben und dabei wurde auch eine notwendige Pflege von den Angehörigen übernommen – eventuell mit professioneller Unterstützung durch einen Pflegedienst. Heutzutage gibt es aber immer mehr kinderlose Senioren und selbst, wer eigene Kinder hat, lebt nur noch selten mit diesen im gleichen Haushalt, sobald sie erwachsen sind. Zudem steigt die Lebenserwartung und die Anzahl an pflegebedürftigen Personen im Vergleich zu den jüngeren Generationen stetig an. All diese Entwicklungen haben in der Kombination neue Wohnkonzepte notwendig gemacht. Der Begriff des altersgemäßen Wohnens muss daher gänzlich neu gedacht und definiert werden. Das gilt im großen Ganzen, aber auch für jeden Einzelnen. Es ist also niemals zu früh, darüber nachzudenken, wie jemand im Alter wohnen möchte und welche Vorkehrungen diesbezüglich vielleicht schon in jüngeren Jahren sinnvoll sind.

Das angestammte Wohnumfeld: Ein bedeutender psychosozialer Faktor

Den meisten Menschen fällt es leicht, diese Frage zu beantworten. Sie möchten so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben, seien sie gemietet oder Eigentum. Das Zuhause hat schließlich einen großen emotionalen Wert. Es weckt Erinnerungen an schöne Momente im Leben und es schenkt ein Gefühl der Vertrautheit. Vertrautheit bedeutet stets auch eine gewisse Sicherheit. Zudem kann ein Umzug im höheren Lebensalter dazu führen, dass die wenigen verbliebenen sozialen Kontakte erlöschen, weil die Entfernungen zu groß geworden sind, um sich mit der im Alter eingeschränkten Mobilität noch gegenseitig besuchen zu können. Ein Pflege- oder Altersheim weckt zudem das Gefühl, dass es sich um die letzte Station im Leben handelt – und das ist schlichtweg angsteinflößend.

Es gibt also viele gute Gründe, um möglichst lange im gewohnten Umfeld zu bleiben. Daran ist auch der Staat interessiert, denn die Pflegeeinrichtungen & Co sind vielerorts schon jetzt überfüllt und im Zuge des demografischen Wandels ist die Tendenz weiter steigend. Es bedeutet daher eine Entlastung für diese Institutionen, wenn so viele Menschen wie möglich wiederum so lange wie möglich im häuslichen Umfeld bleiben, selbst bei einer bereits bestehenden Pflegebedürftigkeit. Aus diesem Grund wurden in den vergangenen Jahren immer mehr Angebote entwickelt, um die häusliche Pflege zu unterstützen, sei es durch Angehörige wie die Kinder der Pflegebedürftigen oder durch externe Anbieter wie Pflegedienste oder ausländische Pflegekräfte. Die Auswahl an Lösungen ist groß und so kann eine für jeden Einzelfall gefunden werden.

Einen Umzug so lange wie möglich aufzuschieben, vielleicht bis zum Lebensende zu verhindern, ist also eine große psychologische Entlastung für die Betroffenen. Das bedeutet minimalen Stress und maximale Lebensqualität. So können sie schließlich noch selbst bestimmen, wann sie beispielsweise essen und was, mit welchen Bekannten sie sich treffen oder wann ihre Schlafenszeiten sein sollen. Es ist diese Selbstbestimmung, die das Leben im gewohnten Umfeld auf einer psychosozialen Ebene so wertvoll macht. Es ist deshalb für jeden Menschen sinnvoll, sich so früh wie möglich Wohneigentum zu kaufen und dieses barrierefrei einzurichten. Auch in Mietobjekten ist dies theoretisch möglich, doch muss der Vermieter zustimmen und eine Garantie, dass die Mieter bis zu ihrem Lebensende in der gewohnten Umgebung bleiben können, gibt es in diesem Fall nicht – beispielsweise bei einer Kündigung wegen Eigenbedarf.

Der Faktor Mensch: Die Beeinträchtigung bestimmt die Notwendigkeiten

Rollstuhl Adobe Stock / Rido-149993888

Ein Eigenheim bietet also bessere Chancen auf einen selbstbestimmten Lebensabend. Mit der Barrierefreiheit ist diesbezüglich bereits ein wichtiges Stichwort gefallen. Wer direkt eine barrierefreie Wohnung oder ein barrierefreies Haus kaufen kann, sollte daher über diese Option nachdenken – sogar in jungen Jahren, wenn noch keine gesundheitlichen Probleme bestehen. Spätestens aber, wenn das Rentenalter näher rückt oder sich erste Beschwerden abzeichnen, sollte ein barrierefreier Umbau in Erwägung gezogen werden. Das Problem an der Sache ist, dass niemand mit Sicherheit weiß, in welchem gesundheitlichen Zustand er sich im Alter befinden wird. Es ist deshalb schwierig, gezielte Vorkehrungen zu treffen. Bei bestehenden chronischen Erkrankungen lassen sich gewisse Entwicklungen eventuell vorhersagen, ansonsten empfehlen sich vor allem allgemeine Maßnahmen, die in den meisten Fällen sinnvoll sind, zum Beispiel:

· Einbau eines Treppenlifts oder Aufzugs

· Installation eines Hausnotrufs

· Einbau einer Rampe für einen Rollstuhl oder Rollator

· Entfernung von Türschwellen

· Einbau einer ebenerdigen Dusche mit Sitzmöglichkeit

Damit ist die Liste noch nicht zu Ende. Was sinnvoll ist, hängt also stark vom Einzelfall ab – einerseits vom aktuellen Zustand der Wohnräume und den Möglichkeiten, die sie bieten. Andererseits spielt der individuelle Gesundheitszustand eine Rolle und dementsprechend kann es auch sinnvoll sein, mit einigen Maßnahmen abzuwarten, bis sie ärztlich empfohlen oder sogar verschrieben werden. Dann sind unter Umständen höhere Kostenübernahmen durch die Pflegekassen oder spezielle Förderprogramme möglich. Aber dazu später mehr.

Umbauen im Bestand: Ist wirklich nichts unmöglich?

Planung eines Umbaus Adobe Stock / fizkes-202810878

Ein weiterer Faktor, der darüber bestimmt, welche Maßnahmen sinnvoll und möglich sind, ist die Frage, ob es sich um einen Neubau oder um Bestandsbauten handelt. Während sich Barrierefreiheit bei Neubauten noch vergleichsweise einfach umsetzen lässt und deshalb in jedem Fall empfehlenswert ist – auch, weil sie den Wert der Immobilie erheblich steigert – ist dies bei Bestandsbauten deutlich schwieriger. Nicht immer lässt sich die Barrierefreiheit also im Nachhinein mit überschaubarem (Kosten-) Aufwand umsetzen. Hinzu kommt die Problematik, dass die Eigentumswohnung oder das Haus bewohnt ist und somit auch während der Umbaumaßnahmen bewohnbar bleiben muss.

Prinzipiell wird die Normenreihe DIN 18040, welche für barrierefreie Neubauten gilt, auch bei Modernisierungen oder Umbaumaßnahmen angewandt. Allerdings ergeben sich dabei einige Besonderheiten, denn oft sind zusätzliche Genehmigungen notwendig oder mehrere Maßnahmen müssen wie Zahnräder eines Uhrwerks ineinandergreifen, um den gewünschten Effekt zu erbringen oder überhaupt bewilligt zu werden. Das Umbauen im Bestand ist daher eine besondere Herausforderung – aber eine Herausforderung, die gemeistert werden kann. Die DIN 18040 stellt dafür eine ausführliche Planungsgrundlage dar, umfasst allerdings noch nicht die rollstuhlgerechte Planung. Diese erfordert tiefergehende Maßnahmen und ist daher im Bestand erst sinnvoll, wenn sich ein konkreter Bedarf ergibt.

Prinzipiell sind dem barrierefreien Umbau im Bestand also keine Grenzen gesetzt, allerdings kann er einen großen zeitlichen sowie finanziellen Aufwand bedeuten, der nicht in jedem Fall lohnenswert ist. Im Gegensatz zu Neubauten, wo viele Maßnahmen vorsorglich empfohlen werden, ist es beim Bestand daher oft sinnvoll, nur individuell angepasste Maßnahmen zu ergreifen, wann immer sie notwendig werden. Das kann allerdings bedeuten, dass die eigenen vier Wände zeitweise unbewohnbar werden. Eine Alternative für eine bessere Vorsorge können daher barrierearme Lösungen sein, die gerne bei Bestandssanierungen genutzt werden. Zu den häufigsten Anpassungsmaßnahmen im Bestand gehören beispielsweise Erleichterungen, um das Haus oder die Wohnung horizontal sowie vertikal zu erschließen, die Entfernung von Schwellen und die barrierearme Gestaltung von Sanitärräumen. Aber auch die Haustechnik wird oft modernisiert, um für die Bewohner mehr Komfort und Sicherheit zu ermöglichen.

Wer eine Sanierung oder Modernisierung vornimmt, sollte daher in Erwägung ziehen, auch Maßnahmen für (mehr) Barrierefreiheit zu ergreifen. Wichtig ist aber vor allem im Bestand, diese strukturiert sowie individualisiert anzugehen.

Exkurs: Die wichtigsten Technologien im Überblick

Treppenlift Adobe Stock / Daisy Daisy-246778991

Um strukturiert an das Thema Barrierefreiheit herangehen zu können, muss erst einmal der individuelle Bedarf bestimmt und mit den baulichen Möglichkeiten abgeglichen werden. Es ist deshalb wichtig, sich ein Grundwissen anzueignen, wenn es um die modernen Technologien geht, die für mehr Barrierefreiheit im eigenen Zuhause heutzutage zur Verfügung stehen. Wie bereits erwähnt, hat sich diesbezüglich in den vergangenen Jahrzehnten viel getan, sodass mittlerweile die meisten Häuser und Wohnungen umfassend barrierefrei oder zumindest barrierearm gestaltet werden können. Zu den am häufigsten genutzten Technologien für (mehr) Barrierefreiheit gehören zum Beispiel:

· Treppenlifte, denn die mitunter größten Hindernisse mit steigendem Lebensalter sind Treppen – und das gilt nicht erst, wenn die Bewohner auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind. Das Treppensteigen erfordert schließlich einen gewissen Kraftaufwand, gute Kondition und eine Grundmobilität, die im Alter oftmals nicht mehr gegeben ist. Einen Aufzug einzubauen, ist aber vor allem bei Bestandsbauten oft nicht möglich. Das Mittel der Wahl ist daher meist ein Treppenlift, der in verschiedenen Variationen installiert werden kann und somit an den jeweiligen Bedarf angepasst ist; sogar für den Transport von Rollstühlen oder Gehhilfen.

· Rampen, denn auch Türschwellen oder einzelne Treppenstufen, wie sie vor Eingängen üblich sind, werden mit dem Rollstuhl zum unüberwindbaren Hindernis. Eine Rampe kann dann die Lösung sein, wenn sich diese Hindernisse nicht beseitigen lassen. Entsprechende Auffahrrampen können entweder zur rein mechanischen Überbrückung dienen, sodass die Rollstuhlfahrer aus eigener Kraft den Höhenunterschied überwinden. Aber es gibt auch elektrische Rampen, welche diese Aufgabe hydraulisch übernehmen, was für die Nutzer noch komfortabler und kräftesparender ist.

· Leitsysteme, denn besteht eine plötzliche oder fortschreitende Erblindung, sind die Betroffenen auch im eigenen Zuhause auf solche Leitsysteme angewiesen. Hierfür empfiehlt sich die Kombination aus taktilen, visuellen und auditiven Hilfen, je nach Einzelfall. In Mehrfamilienhäusern müssen diese zudem in den öffentlichen Bereichen wie den Treppen angebracht werden. Gegebenenfalls ist dafür eine Sondergenehmigung notwendig.

· Digitale Technologien können hingegen dabei helfen, den Alltag einfacher und sicherer zu gestalten. Ein Smart Home bringt daher neben all den weiteren Vorteilen auch ein Plus für die Barrierefreiheit mit sich, wenn es richtig umgesetzt wird. Dafür bieten sich Steuerungsgeräte mit großen Tasten an. Typische Funktionen im barrierefreien Smart Home sind beispielsweise die digitale Steuerung von Rollläden, Licht oder Thermostaten der Heizkörper. Ebenso können Fenster und Türen verschlossen werden und ein Notrufsystem lässt sich mit dem Smart Home koppeln – der sogenannte erweiterte Hausnotruf.

· Umrüstungen im Badezimmer, wobei mehrere Maßnahmen im Vordergrund stehen, um es ganzheitlich barrierefrei zu gestalten. Dazu gehört beispielsweise die richtige Beleuchtung oder ein rutschfester Bodenbelag, der ebenfalls in verschiedenen Variationen zur Auswahl steht und somit an den eigenen Bedarf angepasst werden kann. Besondere Vorsicht ist dabei in den nassen Zonen geboten, wo die Rutschgefahr deutlich erhöht ist. Auch ein einfacher Ein- und Ausstieg in die Dusche oder Badewanne sowie Möglichkeiten zum Festhalten sind daher ein Muss im barrierefreien oder -armen Bad.

Neben den genannten stehen aber noch zahlreiche weitere Technologien zur Verfügung. Auch deshalb ist es wichtig, den barrierefreien Umbau individuell anzugehen, um keine überflüssigen Kosten zu verursachen – dennoch aber alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Einige davon bedingen sich gegenseitig, sprich sie können nur als „Maßnahmenpaket“ die gewünschte Wirkung erbringen. Andere sind redundant, sprich es handelt sich um ein Entweder-oder. Wer beispielsweise einen Treppenlift einbaut, braucht nicht zusätzlich einen Aufzug. Ein sinnvolles Konzept zu erstellen, ist deshalb der erste und zugleich wichtigste Schritt für barrierefreie (Um-) Baumaßnahmen mit minimalem Kosten und geringstmöglichem Zeitaufwand; das gilt sowohl für Neubauten als auch für Bestandsbauten.

Wichtige Normen, Gesetze und andere Vorgaben

In diesem Konzept müssen zudem die rechtlichen Bestimmungen berücksichtigt werden. Mittlerweile haben sich nämlich zahlreiche bautechnische Normen rund um das barrierefreie Bauen oder Sanieren entwickelt. Gleichzeitig muss ein Blick in das Baurecht geworfen werden und sogar ins Grundgesetz, denn dort ist seit dem Jahr 1994 verankert, dass Menschen aufgrund einer Behinderung nicht benachteiligt werden dürfen. Daraus wiederum folgte im Jahr 2002 die Aufnahme des Begriffs der Barrierefreiheit in das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), woraus sich zwar kein rechtswirksamer Bezug auf das Bauordnungsrecht ergibt, jedoch haben immer mehr Länder die Barrierefreiheit zur Pflicht gemacht, zumindest in öffentlichen Bereichen. Das betrifft sowohl die Baubranche als auch das Verkehrswesen und umfasst konkrete Maßnahmen, die für Barrierefreiheit ergriffen werden müssen.

Im öffentlichen Bereich ist die Barrierefreiheit also strikt geregelt. Im privaten Bereich sind die Vorgaben weniger streng – aber trotzdem existent. Hierbei müssen vor allem Bauvorschriften eingehalten werden, sodass vor allem größere (Um-) Baumaßnahmen für Barrierefreiheit teilweise genehmigungspflichtig sind. Erneut dient hierbei die DIN 18040 als Orientierung. Kleine Maßnahmen wie die Installation eines Smart Homes sind in vielen Fällen hingegen nicht von Gesetzen & Co betroffen. Anders sieht das aus, wenn es sich um einen Neubau handelt, denn auch im Wohnungsbau gelten in den meisten Landesbauordnungen mittlerweile gewisse Rechtsvorschriften zur Barrierefreiheit. Es ist deshalb für alle Eigentümer sinnvoll, sich diesbezüglich professionell beraten zu lassen, um bei der Erstellung des Konzeptes keine folgenschweren Fehler zu machen und gegebenenfalls notwendige Genehmigungen frühzeitig einzuholen. Im privaten Bereich ist dieser Aufwand überschaubar und sollte daher kein Hindernis für (mehr) Barrierefreiheit in den eigenen vier Wänden darstellen.

Das Thema Geld und die Fördermittel

Finanzierung Adobe Stock / Victor Koldunov-288567717

Bleibt die Frage offen, wie solche Maßnahmen für Barrierefreiheit finanziert werden können – von der professionellen Beratung über den Kauf entsprechender Technologien bis hin zum endgültigen Einbau? Leider müssen diese in vielen Fällen zumindest teilweise aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Dennoch stehen zahlreiche Fördermöglichkeiten zur Verfügung, um diese Kosten auf ein Minimum zu reduzieren. In einigen Fällen ist sogar eine vollständige Kostenübernahme möglich. Die öffentliche Hand fördert zum Beispiel gewisse Maßnahmen durch direkte Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite der KfW-Bank. Dazu gehören der barrierefreie Badumbau oder eine Gebäudemodernisierung für mehr Barrierefreiheit. Gleichzeitig sind die Pflegekassen ein wichtiger Kostenträger, was vor allem gilt, wenn bereits eine Pflegebedürftigkeit der Bewohner besteht. Je nach Einzelfall ist beispielsweise eine Kostenbeteiligung oder -übernahme durch die Pflegekassen möglich für

· den Einbau eines Personenaufzugs,

· die Installation von Treppenliften,

· den Einbau einer Rampe,

· den Umbau auf unterfahrbare Küchenmöbel,

· die Installation eines Hausnotrufs,

· die Entfernung von Türschwellen,

· die Verlegung rutschfester Bodenbeläge oder

· den Einbau einer Einstiegshilfe für die Badewanne.

Damit ist die Liste noch nicht zu Ende. Allerdings gibt es einen Maximalbetrag, der ausgezahlt wird, und die Anträge sind oftmals komplex, sprich es müssen viele verschiedene Nachweise erbracht werden. Auch hier ist es deshalb wichtig, frühzeitig ein Konzept zu erstellen und die notwendigen Anträge zu stellen. Und auch diesbezüglich kann ein Experte hilfreich sein, ebenso wie die Rücksprache mit dem behandelnden Arzt, wenn konkrete körperliche Beschwerden vorliegen.

High-Tech: Wie Digitaltechnik zu altersgerechter Barrierefreiheit beiträgt

Wie an dieser Stelle bereits deutlich wurde, hat sich in den vergangenen Jahren viel getan, wenn es um die Barrierefreiheit geht. Dadurch ist es mittlerweile möglich geworden, beinahe jedes Haus und jede Wohnung, sogar eine Mietwohnung, barrierefrei zu gestalten – oder zumindest barrierearm. Zu erwarten ist außerdem, dass auch in naher Zukunft neue Technologien entwickelt werden, die diesbezüglich weitere Verbesserungen bringen. Vor allem der High-Tech-Bereich gilt dabei als großer Hoffnungsträger, denn Roboter, Künstliche Intelligenz & Co könnten zukünftig in der Pflege eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Ihr Einsatz könnte nicht nur, aber auch, im häuslichen Umfeld große Erleichterungen für pflegebedürftige Bewohner im Alltag bedeuten und dadurch ermöglichen, dass sie länger als bisher in den eigenen vier Wänden bleiben. Wie genau solche High-Tech-Innovationen aussehen könnten, diesbezüglich gibt es schon jetzt zahlreiche Szenarien. Welche davon Realität werden, gilt es aber noch abzuwarten.

Zusammenfassung

Ganz gleich, um welches Gebrechen des Alterungsprozesses es sich auch handelt, fast jedes davon trägt dazu bei, dass das bisherige Wohnumfeld weniger geeignet ist – oder sogar gefährlich werden kann. Schon aus diesem Grund sind angepasste altersgerechte Umbauten unbedingt notwendig. Doch auch die psychologische Seite darf niemals vergessen werden: Trotz Beschwerden in seinem angestammten Umfeld wohnen zu können, ist für nicht wenige Senioren das Würdevollste, was sie sich für ihren Lebensabend wünschen; und mit entsprechender Technik kann dieser Traum wahr werden. Jeder sollte daher die Möglichkeiten nutzen, die schon jetzt zur Verfügung stehen; und zukünftigen Technologien offen gegenüberstehen, um sie als Chance auf ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter zu begreifen.