Urlaub um die Ecke.

Ferienfeeling daheim – das gibt es, wenn man einen Swimmingpool im Garten hat.

Der Urlaub im Poolgarten bringt weitere Vorteile mit sich: man spart sich die Anreise, fühlt sich jederzeit „wie zu Hause“ und kann die freie Zeit ganz nach den eigenen Wünschen gestalten. Auch finanzielle Gründe sprechen für „Holidays an der heimischen Riviera“.

Urlaubsbudget steigert Immobilienwert: Wer schon mal mit der ganzen Familie zur Hauptsaison unterwegs war, weiß: für zwei Wochen All Inclusive muss man tief in die Tasche greifen, und 14 Tage Urlaub vergehen wie im Flug. Von der Investition in die „Südsee daheim“ profitiert man dagegen wesentlich länger, und zudem steigert man damit dauerhaft den Wert der eigenen Immobilie – kostenloses Upgrade von einfachen Zimmern auf „Zimmer mit Meerblick“ inklusive. Je nach Wetterlage und Heizsystem bietet ein Pool von April bis September Ferienfreuden. Wer sonst kann sich sechs Monate Urlaubsparadies leisten? Und das jedes Jahr. Selbst wenn der Pool nicht genutzt wird, tut er Gutes. Mit Unterwasserscheinwerfern ausgestattet setzt er Lichtakzente im Garten und wird so zur Augenweide des „Outdoor-Wohnzimmers“.

Individuell genießen: Schlange stehen am Buffet? Liegen in den frühen Morgenstunden reservieren, um noch einen Platz am Wasser zu ergattern? Das ist am eigenen Pool nicht nötig. Während man im Hotel nie weiß, wen man trifft, kann man in den „Holidays at Home“ selbst bestimmen, mit wem man seine freien Tage verbringen möchte. Auch die Kontrollwerte, die anzeigen, ob das Badewasser hygienisch einwandfrei ist, hat man selbst im Blick. Und die Poolausstattung – von den Wasserattraktionen bis zur Beckenumgebung – lässt sich ebenfalls nach individuellen Vorlieben festlegen. Hier definiert jeder auf seine Art, wie sein schönstes Ressort aussehen soll. Gegenstromanlage zum sportlichen Schwimmen, Massagedüsen, Luftsprudel und Schwalldusche fürs Wellnesserlebnis oder Rutsche und Wasserspiele für die Kinder – die Poolindustrie hat für alle Altersgruppen und Ansprüche die passenden Accessoires.

Unbeschwert – auch für die Umwelt: Während Reisende ihren Trip planen, buchen und vorbereiten müssen, können sich „Heimaturlauber“ unbesorgt der eigenen Entspannung widmen – von Ferienbeginn an. Nicht mal Koffer packen muss man. So unbeschwert der Urlaub daheim für die „Feriengäste“ ist, so wenig sollte er auch die Umwelt belasten. Deshalb empfiehlt der Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw), den Pool von einer Fachfirma bauen zu lassen. Diese weiß, wie man verantwortungsvoll mit den Ressourcen Wasser und Energie umgeht. So kann mit einer professionellen Wasseraufbereitungsanlage sichergestellt werden, dass das Wasser mehrere Jahre im Becken bleibt und die Verdunstung mithilfe einer Abdeckung auf ein Minimum reduziert wird. Auch kennen sich Poolfachbetriebe mit energieeffizienter Technik und der Nutzung alternativer Energiequellen aus.

