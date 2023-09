Mit Schweizer Käse zusammen genießen und teilen, was gut ist

akz-i Was heute Trend ist, ist bei Schweizer Käse schon lange Tradition: Schweizer Käse steht für Natürlichkeit, Ursprünglichkeit, jahrhundertealte Tradition, Handwerk und puren Genuss.

Schweizer Käse zu Hause auf dem Tisch zu haben bedeutet, das Gute im Leben zu genießen und zu teilen.

Dafür braucht es nicht viel: Schweizer Käse, ein gutes Brot, etwas Trauben und Nüsse, Wein und Wasser, schön angerichtet auf dem Tisch, leise Hintergrundmusik – und das Genuss-Szenario ist angerichtet. Im Hier und Jetzt sein. Sich zugehörig fühlen und Nähe aufbauen. Das macht glücklich und schafft tiefe Zufriedenheit.

Etwas Einfaches, Ehrliches und Echtes miteinander zu teilen, gemeinsam das Gute leben – das geht mit Schweizer Käse ganz einfach. Aber wie funktioniert das im Alltag konkret, wenn wieder kaum für etwas Zeit ist? Hier ein paar Tipps:

• Einfach und entspannt feiern: Das Gute leben ist, sich Zeit zu nehmen und zusammenzukommen.. Es sind die Tage, Abende, Augenblicke, die noch lange in Erinnerung bleiben: Bei einem gemeinsamen Schweizer Raclette oder dem Schweizer Nationalgericht Käsefondue mit Freunden oder der Familie Geschichten teilen und Verbundenheit spüren.

• Draußen genießen: Das Gute leben ist ehrlicher Geschmack, wie früher: die Natur spüren und ehrlichen Käse genießen. Deshalb die Mittagspause oder das Abendessen so oft es geht nach draußen verlagern – egal zu welcher Jahreszeit. Frische Luft, die Verbundenheit zur Natur fühlen und dazu ein Stück Schweizer Käse, mehr braucht es nicht für das Gute leben.

• Achtsam sein, auch sich selbst gegenüber: Das Gute leben sind die kleinen Freuden, die wir so oft übersehen, und die sind einfach und echt: mit etwas Schweizer Käse, Wein & Brot das Gute leben zelebrieren. Denn weniger ist oft mehr, auch beim Essen. Für ein großes Geschmackserlebnis braucht es kein aufwendiges Fünf-Gänge-Menü. Einen echten Schweizer Käse zu genießen, das bedeutet probieren und schmecken, staunen und innehalten. Diese Momente entschleunigen und geben Kraft, am nächsten Tag wieder mit voller Energie in den Alltag einzutauchen.

