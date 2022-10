Süßigkeiten, Streiche, Kürbisfratzen und Verkleidungen - all das gehört zu Halloween. Was genau die Traditionen an Halloween bedeuten und wie es gefeiert wird, haben wir hier zusammengefasst.

Am 31. Oktober wird an vielen Orten in der Welt Halloween gefeiert. Gruselige Kostüme, Süßigkeiten, Kürbisse und Partys sind Teil der Halloween-Feierlichkeiten, aber woher kommen die Traditionen?

Halle (Saale)/DUR/jsp – Am 31. Oktober wird in Deutschland nicht nur der Reformationstag, sondern auch Halloween gefeiert. Kinder tragen gruselige Kostüme und ziehen von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu ergattern. Auch viele Erwachsene kommen bei Halloween-Partys auf ihre Kosten. Wie und warum Halloween gefeiert wird, und wo es in Sachsen-Anhalt die besten Verantaltungen gibt, erklären wir hier.

Was ist Halloween und warum wird es gefeiert?

Die tatsächliche Herkunft von Halloween ist nicht eindeutig nachweisbar. Es wird vermutet, dass der Ursprung von Halloween bei den Kelten in Irland liegt. In vorchristlicher Zeit feierten sie am 31. Oktober "Samhain", was ursprünglich ein Erntedank-Fest war. An diesem Tag konnten jedoch auch Kontakte zum Reich der Toten hergestellt werden.

Irische Einwanderer brachten ihr Brauchtum mit in die USA. Dort wurde Halloween erst zu dem Fest, als das es jetzt bekannt ist. Seit den 1990er Jahren wird Halloween auch in Europa immer beliebter.

Was heißt Halloween übersetzt auf Deutsch?

Die Bezeichnung Halloween lässt sich vom Englischen "All Hallows' Eve" (der Abend vor Allerheiligen) herleiten und bezeichnet die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November. Das Wort "Halloween" an sich hat somit keine wortwörtliche Übersetzung im Deutschen.

Warum schnitzt man Gesichter in Kürbisse?

Früher wurden gruselige Gesichter in Rüben geschnitzt und mit Kerzen ausgeleuchtet, um böse Geister zu vertreiben. Nachdem die Halloween-Tradition in den USA ankam, wurden Rüben gegen Kürbisse ausgetauscht, da diese weiter verbreitet waren. Seither hält sich der Brauch der Kürbis-Schnitzerei und ist auch in anderen Ländern beliebt. In Deutschland wurden im Jahr 2021 über 99.000 Tonnen Kürbis geerntet.

Vielerorts werden auch Wettbewerbe veranstaltet, bei denen der größte und schwerste Kürbis gewinnt. Der schwerste Kürbis Europas im Jahr 2022 kommt aus Italien und wiegt ganze 1100,5 Kilogramm.

Warum gibt es an Halloween Süßigkeiten?

Traditionell verkleiden sich Kinder an Halloween und ziehen von Haus zu Haus, in der Hoffnung möglichst viele Süßigkeiten zu erbeuten. Auch diese Tradition lässt sich auf die irische Mythologie zurückführen.

Zu "Samhain" wurden kleine Gaben vor den Häusern aufgestellt, um die Besucher aus der Totenwelt zu besänftigen. Einige Menschen verkleideten sich und versuchten so die bösen Geister abzuschrecken, Lagerfeuer sollten zur Fernhaltung dienen.

Welche Süßigkeiten eignen sich für Halloween?

Für Halloween eignen sich vor allem Süßigkeiten, die einzeln verpackt sind. Die Verteilung der Süßigkeiten an Kinder bleibt so hygienischer. Auch sollte darauf geachtet werden, dass die Naschereien nicht zu schnell schmelzen oder schlecht werden, von Eis sollte zum Beispiel abgesehen werden. Statt Süßigkeiten können auch andere Geschenke angeboten werden, wie zum Beispiel Stifte oder Trinkpäckchen. Bei vielen Kindern kommen diese allerdings meist überhaupt nicht gut an.

Warum sagt man "Süßes oder Saures"?

Wie in der irischen Sage sollen auch hierzulande die kleinen Gespenster, die von Haus zu Haus ziehen, mit Gaben in Form von Süßigkeiten besänftigt werden. Bekommen sie keine Naschereien, so kann es sein, dass sie den Hausbesitzern einen Streich spielen – also etwas "Saures".

Der Spruch "Süßes oder Saures" wurde erst in den USA wirklich bekannt. Im Englischen heißt es "Trick or Treat", also "Streich oder Leckerei". Meist sind die Streiche harmlos, teilweise treiben es die Halloween-Begeisterten aber auch zu weit, sodass sogar die Polizei einschreiten muss.

Welche Halloween-Streiche sind okay und welche sind strafbar?

Zu den harmlosen Streichen gehören zum Beispiel das Verteilen von Klopapier im Vorgarten oder das Auftragen von Zahnpasta auf der Türklinke. Bei diesen Streichen muss nicht mit rechtlichen Konsequenzen gerechnet werden.

Anders ist es bei vermeintlichen Streichen, bei denen fremdes Eigentum beschädigt wird oder sich unerlaubt Zutritt zu einem Grundstück oder Haus verschafft wird. Diese Vergehen können mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden.

Die Polizei warnt zudem davor, sich als "Horrorclown" zu verkleiden und andere Menschen zu erschrecken. Schon das bloße Erschrecken kann strafrechtlich relevante Konsequenzen haben, wenn sich der Erschreckte dabei verletzt.

Warum ist Halloween so beliebt?

Halloween ist geprägt von Popkultur und Kommerz. In den letzten Jahren hat die Anzahl an Filmen und Veranstaltungen, sowie die Vielfältigkeit von Kostümen und Dekoration immer weiter zugenommen. Viele Menschen mögen es, sich zu gruseln und noch mehr haben einfach Spaß daran, sich zu verkleiden, so wie es auch zum Karneval der Fall ist.

Die Halloween-Parade in New York zählt zu den größten der Welt. Tausende Menschen laufen verkleidet mit und locken allerhand Schaulustige an. Foto: imago images/Pacific Press Agency

Wo wird Halloween am größten gefeiert?

In den USA wird Halloween am intensivsten gefeiert. In der Stadt New York findet jedes Jahr eine der größten Halloween-Paraden statt. Es nehmen rund zwei Millionen Menschen an dem Umzug teil.

Auch in Deutschland finden in vielen Großstädten zahlreiche Halloween-Partys statt. Seit einigen Jahren finden in Potsdam im Filmpark Babelsberg die Horrornächte statt. Besucher des Parks werden von gruseligen Gestalten erschreckt, müssen sich ihren Weg durch düstere Korridore bahnen und können finstere Live-Shows besuchen.

Halloween: Beliebter Feiertag und Kassenschlager

Die Filmindustrie nutzt Halloween als Anlass für die Veröffentlichung von neuen Gruselfilmen. Halloween hat es zudem längst in den Handel geschafft. Kostüme, Masken, Schminke und Dekoration lassen sich im Sortiment von vielen Geschäften finden.

Lebensmittel mit Halloween-Motiven oder im gruseligen Design lassen sich ebenfalls in den Supermarktregalen finden.