Halb Kind, halb Teen: Was ist Vorpubertät und steckt mein Kind schon drin?

Wenn Eltern bei ihren Kindern etwa im späten Grundschulalter Veränderungen bemerken, sind sie meist irritiert. Kommt das Kind etwa jetzt schon in die Pubertät? Das kann ja in dem Alter noch gar nicht sein!

Köln - Eben saß die 10-jährige Tochter noch vergnügt am Abendbrottisch. Doch dann reagiert sie auf einmal eingeschnappt und zickig. Fragt man nach, was los ist, füllen sich die Augen mit Tränen und es kommt bloß ein bockiges Achselzucken. Hoppla, was ist denn jetzt los?