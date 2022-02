Zivilisationskrankheiten – die moderne Welt birgt Gefahren

Natürlich bietet unsere fortschrittliche Welt viele Annehmlichkeiten, aber trotz aller Vorteile birgt die rasante Entwicklung auch gesundheitliche Risiken, welche sich bei Menschen durch sogenannte Zivilisationskrankheiten äußern können. Diese Zivilisationskrankheiten resultieren in vielen Fällen aus den gegebenen Lebensumständen, die die heutige Zeit anbietet. Wir leben in einer Zeit, die durch eine gewisse Bequemlichkeit geprägt ist – wir besitzen ein großes Nahrungsmittelangebot und die medizinische Versorgung kann als gut eingestuft werden, aber trotzdem treten immer mehr Krankheitsbilder auf, die auf die heutige Zeit zurückzuführen sind.



Zivilisationskrankheiten resultieren aus bekannten Umständen, die beispielsweise Bewegungsmangel, Stress, ungesunde Ernährung, oder schädliche Genussmittel sein können. Die typischen Krankheitsbilder treten vermehrt in Industrienationen auf und aus diesem Grund werden Zivilisationskrankheiten auch oft als Wohlstandserkrankungen geführt und sind nicht durch den Klassiker Vitamin C behandelbar...

Neurodermitis – der juckende Hautausschlag

Eine typische Zivilisationskrankheit, die oft schon im Kindesalter beginnt, ist die Neurodermitis. Der meist stark juckende Hautausschlag, tritt bei Betroffenen meistens in der Beugung der Arme und der Beine auf. Die Haut der betroffenen Personen ist sehr oft schuppig, juckt und ist stark gerötet. Aber keine Form der auftretenden Neurodermitisarten gleicht der Anderen und somit gibt es viele Informationsmöglichkeiten, welche Betroffene nutzen sollten. Besonders im Internet gibt es Portale, die sich mit den Phasen der Neurodermitis beschäftigen. Im Alltag ist besonders die Neurodermitis an der Hand sehr unangenehm, da sich manche Arbeiten nicht mehr optimal ausführen lassen. Besonders über Möglichkeiten diese Einschränkungen zu behandeln und die eigene Haut zu schützen sollten Betroffene informiert sein und somit ist ein Blick auf die angebotenen Informationsportale ratsam und zielführend.

Die Lungenkrankheit COPD

COPD beschreibt eine chronische Lungenkrankheit, welche mit Husten, Atembeschwerden und Auswurf einhergeht. In der heutigen Zeit stellt COPD die am häufigsten auftretende Lungenkrankheit dar. Die Ursachen der Krankheit, die die Gesundheit stark beeinträchtigt, sind in unserer Gesellschaft zu finden, da COPD durch Rauchen begünstigt wird und Schadstoffe und Feinstaub gleichsam ein Auslöser sein können. Aus diesem Grund sind sehr viele Erkrankungen in Städten mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu verzeichnen.

Allergien im Alltag

Allergien können der Gesundheit und dem eigenen Wohlbefinden extrem zusetzten. Eine Allergie ist zwar keine klassische Zivilisationskrankheit, da das Krankheitsbild schon vor der modernen Zeit bekannt war, aber besonders in den heutigen Industrienationen ist ein erheblicher Anstieg der Fälle zu verzeichnen. Besonders in diesen Ländern sind Heuschnupfen, eine Milbenallergie und allergisches Asthma weit verbreitet, was zum Großteil an den modernen Lebensumständen liegt. Besonders die hohen Hygienestandards der Industrienationen begünstigen Allergien, da der Körper nicht sehr oft mit körperfremden Stoffen konfrontiert wird und somit das Immunsystem nicht gut genug vorbereitet ist und keine Trainingsfunktion vorweist. Sogar auf banale und harmlose Stoffe kann so der Körper empfindlich reagieren und eine allergische Reaktion auslösen.

Krebs als Zivilisationskrankheit

Es ist nicht unumstritten, Krebs zu den Zivilisationskrankheiten zu zählen, aber Fakt ist, dass die Fälle in den Industrienationen zugenommen haben. Dies betrifft besonders Tumore, welche der heutigen Lebensweise zugeschrieben werden können. Zu diesen Auslösern gehört Rauchen, eine ungesunde Ernährung und Alkoholkonsum. Besonders bei Lungen- und Darmkrebs werden moderne Auslöser und Faktoren immer mehr in den Fokus gerückt. Zu beachten ist aber, dass bei vielen Krebsarten auch eine genetische Veranlagung eine große Rolle spielen kann.