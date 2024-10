Winter-Zeitumstellung am Sonntag Immer mehr Sachsen-Anhalter mit Schlafproblemen: Wie kann man diese vermeiden?

Am Sonntag wird den Menschen in Deutschland eine Stunde Schlaf geschenkt. Doch trotzdem fühlen sich manche in den Tagen nach der Zeitumstellung nicht unbedingt ausgeruht. Auch in Sachsen-Anhalt nehmen die Schlafprobleme zu. Wie man diese vermeiden kann.