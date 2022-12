Töpfchen statt Windel Wann Kinder trocken sein sollten und was Eltern beachten müssen

Beim Thema "Trocken werden" scheiden sich die Geister. Sollten Kinder bereits mit einem Jahr nicht mehr in die Windel machen oder ist später auch noch in Ordnung? Jörn Borke, Professor für Entwicklungspsychologie der Kindheit an der Hochschule Magdeburg-Stendal, erklärt und ordnet ein.