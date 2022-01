Wie Diabetiker Sport für sich nutzen können

Egal in welchem Alter: Wer unter Diabetes leidet, sollte das Thema Bewegung und Sport in seinen Alltag integrieren. Es hilft, den Blutzucker in den Griff zu bekommen und viele Faktoren, die mit dieser Erkrankung einhergehen, wie etwa Herz-Kreislauf-Probleme, zu verbessern. Sowohl Diabetiker des Typ 1 wie auch des Typ 2 profitieren von regelmäßiger körperlicher Betätigung.

Was sollte man beachten?

Wer bisher wenig bis gar keinen Sport betrieben hat, sollte die Häufigkeit und Intensität langsam steigern. Das Ziel ist eine regelmäßige und mittlere Belastung. Völliges Auspowern ist kontraproduktiv. Sich einer Sportgruppe anzuschließen, hat den Vorteil, feste Termine zu haben und sich leichter aufzuraffen, auch wenn mal die Motivation fehlt. Durch die Bewegung wird der Körper wieder empfindlicher für Insulin, die Glukoseaufnahme steigt und der Blutzuckerspiegel sinkt. Als Nebeneffekt verliert man das ein oder andere Kilo, was wiederum gut für Blutdruck und Blutfettwerte ist.

Wie kann Ernährung unterstützen?

Die über die Woche regelmäßig verteilten Sporteinheiten werden gerade beim Diabetes Typ 2 idealerweise mit einer gesunden Ernährung ergänzt. Wichtig dabei sind Lebensmittel, die eher zucker- und fettarm, dafür aber ballaststoffreich sind. Auch eine Reduzierung der Kohlenhydrate hin zu Lebensmitteln mit niedrigem glykämischem Wert sind wichtig. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt und fällt nur langsam, im Gegensatz zu Produkten, die ihn schnell ansteigen, aber auch wieder schnell abfallen lassen. Dazu gehören eiweißreiche Waren ebenso wie Lebensmittel, die viele Vitamine und Mineralien enthalten. Auf Fertigprodukte sollte möglichst verzichtet werden. Eine gute Basis in dieser Form der Ernährung bilden etwa Fisch, Geflügel, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, alle Arten von Gemüse und fruchtzuckerarmes Obst.

Sport und Diabetes Typ 2

Vor allem Ausdauersportarten sind bei Diabetikern eine gute Möglichkeit, regelmäßig Bewegung in den Alltag einzubauen. Joggen oder Walken sind dabei am einfachsten, da sie außer ein Paar guter Schuhe kein Equipment benötigen. Allerdings werden hierbei auch die Füße am stärksten belastet. Wer bereits mit einem sogenannten Diabetischen Fuß zu kämpfen hat, sollte besser auf Radfahren oder auf Schwimmen zurückgreifen. Das Herz-Kreislauf-System sowie die Lunge werden dabei ebenso trainiert. Durch eine angepasste Ernährung in Kombination mit Sport ist es möglich, Diabetes Typ 2 auch ohne Medikamente in den Griff zu bekommen.

Sport und Diabetes Typ 1

Menschen mit Diabetes Typ 1 können Sport sogar bis in den Hochleistungsbereich betreiben. Allerdings besteht hierbei die Gefahr der Unterzuckerung und der Blutzuckerspiegel sollte stets gut überwacht sein. Zusätzliche Kohlenhydrate direkt im Zusammenhang mit der sportlichen Betätigung können helfen. Positiver Effekt: Durch den Sport kann der tägliche Insulinbedarf sinken.

Fazit

Regelmäßige Bewegung ist gerade für Menschen mit Diabetes eine gute Möglichkeit, den Blutzucker in den Griff zu bekommen. Um die körperliche Reaktion auf den Sport besser einschätzen zu können, empfehlen sich Glukosewertmessungen zwischendurch gerade bei Sportneulingen. Personen mit Diabetes Typ 1 sollten immer einen Traubenzucker oder eine Banane in der Trainingstasche haben, um bei Unterzuckerung schnell eingreifen zu können. Bei Erkrankten des Diabetes Typ 2, die zudem noch unter Übergewicht leiden, ist vor allem auf den Puls während der Belastung zu achten. Wer bisher ein Sportmuffel war, sollte das Ganze langsam angehen und nur schrittweise steigern.