Welche Ernährungsform ist gesund und alltagstauglich zugleich?

Wer sich schon einmal mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt hat, der hat vermutlich schon viele vermeintliche Geniestreiche und Trends miterlebt. Beinahe täglich gibt es vermeintlich bahnbrechende Neuheiten und am Ende steckt leider meist nicht allzu viel dahinter. Worin sich die Experten aber einig sind ist, dass wir deutlich zu viele Kohlenhydrate zu uns nehmen und diese zudem aus ungesunden Quellen wie zum Beispiel Stärke und Zucker stammen. Eine Reduzierung der Kohlenhydrate hilft Ihnen nicht nur dabei, Ihr Wunschgewicht zu erreichen und zu halten, sondern hat noch diverse weitere, gesundheitliche Vorteile. Daher möchten wir uns im Folgenden die unterschiedlichen Varianten von kohlenhydratreduzierter Ernährung genauer ansehen und eine Einschätzung abgeben, welche auch in Ihren Alltag passen könnte.

Low Carb - der Klassiker

Wer an eine kohlenhydratarme Ernährung denkt, der hat vermutlich sofort den Begriff "Low Carb" im Sinn. Keine andere Ernährungsform hat sich über die Jahre einen derart bekannten Namen gemacht. Die einen schwören darauf, die anderen hassen es. Doch Low Carb ist unumstritten gesund.

Hierbei wird die tägliche Aufnahme von Kohlenhydraten reduziert, um den Körper daran zu hindern, überschüssige Energie in Fett umzuwandeln. Bei einer Low-Carb-Ernährung sollten vor allen Dingen ungesunde und leere Kohlenhydrate aus Zucker und Weißmehl reduziert werden. Diese können vom Körper nur schwer verarbeitet werden und landen daher meist ohne Umwege direkt auf den Hüften.

No Carb - Für alle Radikalen

Sie sind ein Mensch, bei dem es nur ganz oder gar nicht gibt? Kompromisse dürfen andere machen, Sie entscheiden sich und ziehen Dinge dann einfach durch?

Dann sollten Sie sich einmal mit dem Thema No Carb beschäftigen. Denn hierbei werden die Kohlenhydrate nicht nur reduziert, sondern komplett gestrichen. Auch die mehr oder weniger "guten" Carbs dürfen dann nicht mehr konsumiert werden.

Auch wenn diese Form der Ernährung sehr radikal ist, so sind die Vorteile unbestreitbar. Denn Low Carb hilft dem Körper bereits, Fett zu reduzieren und effizienter zu arbeiten, doch wer keine Carbs mehr zu sich nimmt, kann den ganzen Prozess noch einmal erheblich beschleunigen.

Aber denken Sie bitte daran, dass nur wenige Menschen diese Ernährung dauerhaft beibehalten. Daher ist es auch nicht schlimm, sollten Sie nach einiger Zeit zu Low Carb oder Faux Carbs wechseln.

Faux Carbs - eine spannende Alternative

Eine spannende Alternative, von der Sie vermutlich noch nie gehört haben, die aber ein perfekter Kompromiss sein kann, ist der neuste Food-Trend Faux Carbs. Dabei werden die Kohlenhydrate zwar auch stark reduziert, aber nicht, um auf Dinge verzichten zu müssen, sondern um diese durch gesündere Alternativen zu ersetzen.

So kann zum Beispiel ein Pizzateig statt aus Weizenmehl auch aus Blumenkohl hergestellt werden. Faux Carbs bietet Ihnen die tolle Möglichkeit, eine Ernährungsform zu leben, bei der die aufgenommenen Kohlenhydrate stark reduziert sind, Sie aber dennoch nicht in ständigem Verzicht leben müssen. Auch ein monatlicher Cheatday kann auf diese Weise einigermaßen gesund gehalten werden.

Besonders auf lange Sicht ist es wichtig, eine Ernährung zu finden, bei der Sie nicht zu stark eingeschränkt leben müssen. No Carb ist in den meisten Fällen nur schwer in den Alltag zu integrieren und bei Low Carb die Gefahr hoch, schnell wieder in alte Muster zu verfallen.

Faux Carbs hingegen könnte genau die Alternative sein, die bisher gefehlt hat, um dauerhaft durchzuhalten und die Vorteile der kohlenhydratarmen Ernährung langfristig genießen zu können.