Was tun gegen trockene Haut?

Es ist die gesunde und geschmeidige Haut, in der wir uns gut aufgehoben fühlen. Doch leider kommt es im Alltag immer wieder vor, dass sie sich trocken und spröde anfühlt. Einige Menschen scheinen gegenüber diesem Zustand besonders anfällig zu sein. Wir wollen in diesem Artikel einen Blick auf mögliche Ursachen werfen. Außerdem gehen wir der Frage nach, was wir gegen zu trockene Haut tun können.

Das können die Ursachen sein

In einem ersten Schritt ist es natürlich angebracht, den Blick auf die Ursachen zu lenken. Viele Menschen, die mit trockener Haut zu tun haben, bringen dafür die passenden Voraussetzungen mit. Doch auch unser eigenes Verhalten hat einen Einfluss darauf, ob wir dem Problem ausgesetzt sind. Ein falscher Lebensstil und gewisse Pflegegewohnheiten werden dann zu einem realen Risiko. Hinzu kommen äußere Einflüsse, die wir später noch genauer beleuchten möchten.



In anderen Fällen zeigt eine besonders stark ausgeprägte Trockenheit der Haut auch einen akuten Mangel an Flüssigkeit im Körper an. Unter Umständen kann es sich um den Teil einer Erkrankung handeln. Besonders bei Patienten, die mit Neurodermitis, Schuppenflechte oder Ichthyosen zu tun haben, tritt das Phänomen auf. In anderem Fällen ist eine hormonelle Störung dafür verantwortlich, dass es zu dieser Ausprägung kommt.

Hilfe für zuhause

Wie können wir zuhause gegen eine zu trockene Haut vorgehen? In erster Linie ist es die richtige Pflege, die wir hierfür in den Blick nehmen müssen. Hautpflege bei Trockener Haut ist wichtiger denn je. Aus diesem Grund lohnt es sich, spezielle Produkte gegen zu trockene Haut in den Blick zu nehmen, die von renommierten Firmen angeboten werden.



Diese Artikel sind dazu in der Lage, der Haut einen Teil der verlorenen Flüssigkeit wiederzugeben. Zumindest für einen begrenzten Zeitraum bietet sich so die Möglichkeit, die Haut wieder geschmeidiger zu machen. Wer sich hingegen für die falschen Produkte entscheidet, die nicht speziell für Menschen mit trockener Haut entwickelt wurden, der kann sogar einen gegenteiligen Effekt verspüren. Entsprechend groß sollte die Vorsicht im Rahmen des Kaufs sein.

Das trocknet unsere Haut aus

Abgesehen von den oben aufgeführten Erkrankungen kommen wir natürlich nicht mit einer trockenen Haut auf die Welt. Genau aus dem Grund lohnt es sich, den Blick auf die verschiedenen Einflüsse zu werfen, die unsere Hautschichten von außen und von innen austrocknen können.

Wind und Wetter

Bei besonderer Kälte als auch bei Hitze gibt unsere Haut vermehrt Feuchtigkeit ab. Kommt noch eine geringe Luftfeuchtigkeit hinzu, trocknet sie besonders schnell aus. Den schützenden Fettfilm, der unser größtes Organ eigentlich davor bewahren sollte, wird durch Wind und Staub abgetragen. Auch das starke Schwitzen an einem heißen Tag kann für die Haut zu einer wahren Tortur werden, da sie noch zusätzlich Wasser verliert. So trägt das Wetter ganz erheblich zum Zustand unserer Haut bei.

Sonneneinstrahlung

Die Sonne ist für unsere Haut einerseits von großer Bedeutung, da sie zur Bildung von Vitamin D beiträgt. Doch setzen wir uns der Sonne zu lange und zu intensiv aus, so kann dies einen gegenteiligen Effekt zur Folge haben. In dem Fall beginnen die betroffenen Hautpartien zu spannen und sie röten sich. Die Haut verliert in der Folge viel Feuchtigkeit und ihre natürlichen Fette. Gehen wir dann noch immer nicht aus der Sonne, kann sich dieser Effekt noch weiter verstärken. So sorgen wir nicht nur für trockene Haut auf akuter Basis. Langfristig kann sich zum Beispiel das Risiko für eine Erkrankung an Hautkrebs deutlich erhöhen.

Kleidung

Wer sehr gerne zu eng sitzender Kleidung greift, setzt die Haut damit ebenfalls einer Gefahr aus. Hier besteht das Risiko, dass die Haut kaum noch atmen kann und deutlich stärker schwitzt. Wer ohnehin zu trockener Haut neigt, verstärkt den Effekt auf diese Weise. Gleiches gilt für raue Stoffe oder gewisse chemische Zusätze, die im Material enthalten sind.

Wasser

Ja, auch Wasser kann im Zweifel für trockene Haut verantwortlich sein. Sauberes Wasser hilft zwar einerseits dabei, unsere Haut von schädlichen Substanzen und abgestorbenen Hautpartikeln zu befreien. Dies kann sogar eine erhebliche Erneuerung in Gang setzen. Doch wer zu lange im Wasser bleibt, kann bereits ein gewisses Gefühl der Spannung wahrnehmen. Gerade Sportschwimmer, die im Alltag sehr viel im Wasser sein müssen, haben aus dem Grund oft akute Probleme mit der Haut.