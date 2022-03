Verstärkter Boom in Pandemie Vitaminpräparate: „teurer Urin“ oder sogar schädlich?

In der Corona-Pandemie ist der ohnehin große Absatz von Vitaminen in Pulver- oder Pillenform nochmals gestiegen. Etwa jeder Dritte in Deutschland nimmt regelmäßig solche Produkte ein. Experten warnen: Die Einstellung „kann ja nicht schaden“ ist falsch.