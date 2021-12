Vitamin C und seine Bedeutung für die Gesundheit

Die Bedeutung von Vitamin C für das Immunsystem ist hinreichend bekannt. Doch Vitamin C hat noch eine ganze Reihe anderer Aufgaben im Körper. So sorgt es unter anderem dafür, dass der Körper Eisen aus den Lebensmitteln überhaupt erst aufnehmen und verwerten kann. Darüber hinaus fängt der auch unter seinem chemischen Namen Ascorbinsäure bekannte Nährstoff die sogenannten freien Radikalen ab, das sind zellschädigende Sauerstoffverbindungen im Körper. Vitamin C ist außerdem wichtig für das Bindegewebe und die Wundheilung. Es ist also leicht vorstellbar, wie nachteilig sich ein Vitamin C-Mangel auf den Körper auswirken kann.

Natürliches Vitamin C aus der Acerolakirsche

Nur leider kann der menschliche Körper Vitamin C nicht selbst bilden, es muss täglich in ausreichender Menge durch die Nahrung aufgenommen werden. Es kommt hauptsächlich in Zitrusfrüchten und frischem Obst und Gemüse vor. Vitamin C ist wasserlöslich, das heißt, es löst sich in Wasser schnell auf. Schon das unbedingt erforderliche Waschen von Obst und Gemüse raubt ihm einen großen Teil der wertvollen Nährstoffe, sodass die erforderliche Menge an Vitaminen eben nicht so leicht mit den Lebensmitteln aufzunehmen ist. Die berühmte heiße Zitrone bei Erkältungssymptomen ist also alles andere als eine Vitamin C-Bombe. Deshalb kann es durchaus sinnvoll sein, einem Vitamin C-Mangel mit liposomalem Vitamin C zu begegnen. Liposomales Vitamin C ist ein natürliches Vitamin C ohne synthetische Ascorbinsäure. Es wird aus der Acerolakirsche gewonnen und in Liposomen eingekapselt. Das sind feinste Fettbläschen, die als Trägerstoffe für Medikamente zum Einsatz kommen. Die Blasen, deren Größe im Nanometerbereich liegen, schützen das oral eingenommene Medikament vor der Magensäure und sorgen so für eine bessere Wirksamkeit. Liposomales Vitamin C weist eine hohe Bioverfügbarkeit aus. Als reines Naturprodukt aus der Acerolakirsche enthält liposomales Vitamin C einen hohen Anteil von bis zu 20 Prozent rein biologisches Vitamin C.

So viel Vitamin C braucht der Mensch täglich

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt für Erwachsene einen täglichen Vitamin C-Bedarf von 110 Milligramm für Männer und 95 Milligramm für Frauen vor. Schwangere und Raucher haben einen erhöhten Bedarf. Diese Werte sind aber stark abhängig von individuellen Belastungen und Erkrankungen. Ein Vitamin C-Mangel schwächt die Abwehrkräfte, auch wenn er sich nur schleichend bemerkbar macht. Erste Symptome können Müdigkeit, Abgeschlagenheit, nachlassende Leistungsfähigkeit und eine erhöhte Reizbarkeit sein. Es folgen Muskelschwäche und Gliederschmerzen. Hält der Mangel an, kommt es zu der früher so gefürchteten Seefahrerkrankheit: Skorbut. Die schwere Erkrankung geht unter anderem mit Zahnfleischentzündungen, Wundheilungsstörungen, Entzündungen von Haut und Gelenken und Knochenblutungen einher. Die tägliche Vitamin C-Zufuhr sorgt dafür, dass unser Immunsystem den Körper vor eine Reihe schwerer Erkrankungen schützen kann.

Vitamin C und die Erkältung

Studien geben Hinweise darauf, dass hoch dosiertes Vitamin C Erkältungen schneller ausheilen lassen kann. Zwar schützt die vorsorgliche Einnahme nicht vor der Erkältung, aber Schnupfen, Husten und Co. heilen mit Vitamin C-Gabe schneller aus und die Beschwerden werden deutlich gelindert. Mit einem Glas heißer Zitrone ist das aber nicht zu erreichen. Die enthält, wie bereits ausgeführt, in heißem Wasser nur noch Spuren des Vitamins, wenn überhaupt! Zu viel Vitamin C kann der Körper im Übrigen nicht verwerten, es wird einfach wieder ausgeschieden.