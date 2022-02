Videospiel Tetris soll gegen Trauma nach der Geburt helfen

Lausanne/DUR/it - Eine Geburt ist für viele ein einzigartiges Erlebnis. Für einige Frauen kann sie jedoch auch sehr schmerzhaft und traumatisch sein. Dieses Erlebnis kann bei manchen Müttern sogar eine posttraumatische Belstaungsstörung (PTBS) auslösen. Forschende der Universität Lausanne haben nach einer Behandlungsmöglichkeit gesucht und konnten nun erste Fortschritte erzielen - mit dem Videospiel Tetris.

Bei dieser Therapie sollten die Frauen zunächst über ihre traumatischen Erinnerungen an die Geburt berichten. Anschließend haben die Teilnehmerinnen Tetris gespielt. Mittels dieser Therapie konnten so bereits auftretende Flashbacks um 82 Prozent reduziert werden, heißt es in der Studie der Uni Lausanne. Demnach soll das Spiel Tetris dabei helfen, traumatische Bilder oder Erinnerungen an Geschehnisse, die unerwartet auftreten, zu vermeiden.

Weitere Studie zeigt ebenfalls Erfolge in der Behandlung von PTBS

Die Studie wurde bisher jedoch noch nicht von weiteren Wissenschaftlern begutachtet. Ebenfalls fand die Studie nur mit 18 Teilnehmerinnen statt. Dennoch ist dies ein erster Schritt, um eine wirksame Behandlungsmöglichkeit zu finden und um eine größer angelegte Studie zu realisieren. Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung soll laut dem Nachrichtenportal Watson das Projekt nun finanziell unterstützen.

Ganz neu ist diese Idee jedoch nicht. Bereits an der Ruhr-Universität Bochum wurde ein ähnlicher Versuch gestartet. Probanden sollten auch hier ihre traumatische Erinnerung aufschreiben und spielten anschließend 25 Minuten Tetris. Hier lag der Fokus jedoch nicht auf einer spezifischen PTBS nach einer Geburt. Allerdings konnte auch hier eine Reduzierung der Anzahl von Flashbacks erreicht werden.