Außen knusprig, innen zart: So lieben vor allem Kinder ihre Fischstäbchen. Doch nach diesem Check könnte sich das ändern. Die Stiftung Warentest hat erschreckende Ergebnisse festgestellt.

Berlin. - Dass der Fischstäbchen-Check der Stiftung Warentest nicht so rosig ausfällt, liegt nicht am Fisch: Wer Fischstäbchen kauft, bekommt auch ganze Stücken Alaska-Seelachs oder Seelachs unter der Panade serviert - und kein Fischmus. Zudem gibt es Fischsiegel wie MSC oder Naturland Wildfisch. Beide Bestände gelten als nicht überfischt oder gefährdet.

Doch gerade mal zwei der getesteten Produkte erhalten die Bewertung "Gut". Im Umkehrschluss heißt das: Kein Produkt ist "Sehr Gut", der Rest der Fischstäbchen fiel entweder durch oder wies sogar eine deutliche Schadstoffbelastung auf.

Elf Fischstäbchen mit Schadstoffen belastet

Unter den 19 untersuchten Produkten - darunter elf klassische Stäbchen, vier Backfischstäbchen sowie vier vegane Alternativen - befanden sich elf Fischstäbchen mit Schadstoffproblemen. Dies geht aus dem Test (Ausgabe 3/2024) hervor. Ähnlich wie auch bei manchen Hähnchen-Nuggets oder Veggie-Schnitzeln kommen die Übeltäter aus dem Öl, mit dem die Hersteller die Panade frittieren. Stecken im Fettanteil der untersuchten Stäbchen mehr chemische Ester-Verbindungen (3-MCPD) als in der EU erlaubt, führt das zu Punktabzügen.

Laut dem Test seien die Backfischstäbchen von Iglo und die Fischstäbchen von Rewe am stärksten belastet gewesen. Im Fettanteil beider Produkte fanden die Tester mehr als doppelt so viele 3-MCPD-Ester-Verbindungen wie für die eingesetzten Öle in der EU erlaubt ist. Dafür bekamen die Produkte im Schadstofftest die Note "Mangelhaft".

Stiftung Warentest: Testsieger konnten Schadstoffe minimieren

Bei den besten Produkten im Test ist die Belastung nur "gering", schreibt Stiftung Wartentest in ihrem Check. Testsieger sind die Fischstäbchen der Marke Frosta. Diese kosten pro Kilogramm 8,90 Euro und enthalten wie fast alle im Test MSC-zertifizierten Alaska-Seelachs. Hier lautet des Gesamturteil: „Gut“ (2,4) und das Schadstoffurteil: „Befriedigend“ (3,1). Auch die Fischstäbchen vom Bio-Anbieter Alnatura (16 Euro/Kilo) bekamen das Gesamturteil „gut“.

Weitere Mängel an den Fischstäbchen-Produkten

Ganz vermeidbar seien die Fettschadstoffe nicht, aber sie ließen sich durch zusätzliche Öl-Filtersysteme minimieren, wie es etwa Testsieger Frosta einsetze, heißt es in „test“.

Doch warum schaffen das nicht mehr Anbieter? Bei den acht mit „befriedigend“ und den neun mit gerade noch „ausreichend“ bewerteten Stäbchen tauchten neben den Schadstoffproblemen auch Mängel im Geschmack („leicht alte Frittierfettnote“) oder der Konsistenz („kaum knusprig“) auf. Oder veganen Alternativen fehlte einfach der Fischgeschmack. Abzüge gab es bei den Backfischstäbchen, weil der vorgeschriebene Fischanteil von 65 Prozent nicht erreicht wurde - bei ihnen macht die Panade mehr als 35 Prozent aus.