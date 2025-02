Trockene Augen oder eine entzündete Bindehaut: Dann sind Tropfen gefragt, die die Beschwerden lindern. Doch die laufen Ihnen oft wieder aus dem Auge heraus? So geht es besser.

So wenden Sie Augentropfen richtig an

Herten - Augentropfen anzuwenden, fällt längst nicht jedem leicht - gerade, wenn die Erfahrung fehlt. Apotheker Ingo Müller gibt in der Zeitschrift „Apotheken Umschau“ Tipps für die korrekte Anwendung (Ausgabe 2A/2025). Schließlich soll genug Wirkstoff ins Auge gelangen, damit der seinen Job auch gut machen kann.

Die Vorbereitung: Damit keine Keime den Weg ins Auge finden, ist vor dem Tropfen Händewaschen angesagt. Wer Kontaktlinsen trägt, sollte sie nun entfernen.

Die Anwendung: Die beginnt mit der richtigen Haltung: Kopf leicht nach hinten neigen und das Unterlid sanft nach unten ziehen. Der Blick geht dabei nach oben. Und auch das Fläschchen muss richtig ausgerichtet sein: Hält man es senkrecht, kann man Ingo Müller zufolge sicherstellen, dass auch die richtige Tropfengröße - und damit die gewünschte Menge Wirkstoff - herauskommt. Dann geht es los mit dem Tropfen, und zwar auf das Weiße des Auges. Berühren sollte die Flasche das Auge dabei nicht.

Das Abwarten danach: Nach der Anwendung der Augentropfen heißt es für etwa 30 Sekunden Augen schließen. So kann sich der Tropfen gut verteilen und die Bindehaut kann ihn aufnehmen.

Mit den Augentropfen will es trotzdem nicht so recht klappen? Dann können Applikationshilfen aus der Apotheke helfen, in die man das Fläschchen einsetzen kann und die das Auge offen halten. Oder man bittet eine Person, der man vertraut, um Unterstützung.