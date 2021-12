So finden Sie an den Feiertagen ärztliche Hilfe

Nicht immer läuft das Weihnachtsfest so wie gewünscht – und manchmal enden die Feiertage krank und mit Fieber. Doch wohin, wenn der Hausarzt nicht da ist. Die kassenärztliche Vereinigung gibt wichtige Tipps.

Auch an den Feiertagen sollten Patieten nicht wegen jeder Kleinigkeit in die Notaufnahme eilen.

Halle (Saale)/DUR – „Gesundheit“, so lautet ein häufig vorgetragener Wunsch auch in der Weihnachtszeit. Doch nicht immer erfüllt sich dieser und so sitzen manche Menschen plötzlich mit Fieber und Beschwerden unterm Tannenbaum. Wohin sich die Patienten dann wenden sollten, weiß die kassenärztliche Vereinigung.

Nicht mit jedem Wehwehchen gleich in die Notaufnahme!

Wer Beschwerden hat, mit denen er im Normallfall zu seinem Hausarzt gehen würde, aber nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten kann und will, ist ein Fall für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Diese sind hier aufgeführt. Den Bereitschaftsdienst gibt es auch für Zahnärzte. Wer krankheitsbedingt nicht mobil ist, kann sich unter 116117 Rat holen. Wenn notwendig, kommt ein Arzt zum Hausbesuch.

Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen sollte hingegen niemand zögern und die Notrufnummer 112 alarmieren.

Was ist der Bereitschaftsdienst?

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist letztlich ein Hausarzt für die Wochenenden und Feiertage. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Im Bereitschaftsdienst kann jedoch „nur“ eine Notfallversorgung angeboten werden, um den Zeitraum bis zur Versorgung in den Sprechstundenzeiten zu überbrücken.

Was mache ich bei Corona-Symptomen?

Bei Symptomen, die auf Corona hindeuten, zum Beispiel Husten, Fieber, Schnupfen, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, sollten Betroffene nicht zum Bereitschaftsdienst, sondern in eine Fieberambulanz gehen. Die Standorte und Öffnungszeiten der von der KVSA betriebenen und der weiteren Fieberambulanzen sowie eine Übersicht über PCR-Testpraxen finden Sie hier.

Die Ärzte sagen zudem: Der 116117 liegen keinerlei Informationen zu Ergebnissen einer Testung auf das Coronavirus vor. Diese können nur von der Stelle, die die Testung durchgeführt hat, mitgeteilt werden.