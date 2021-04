Hormone steuern unser Leben

Auf Schritt und Tritt hört man von Hormonen: männliche und weibliche Hormone, Wachstumshormone, Stresshormon usw. Ihre Aufgabe liegt darin, den Zellen wichtige Informationen zu übermitteln und zahlreiche Körpervorgänge zu regulieren. Eine hormonelle Störung im Körper führt zu verschiedenen Problemen und kann sogar die Gesundheit gefährden. Deshalb solltest Du die Anzeichen, dass Dir Deine Hormone das Lied vom Tod spielen, nicht übersehen.

Der Weg zu einer besseren Lebensqualität führt über den Hormonhaushalt.

Hormone wirken sich auf die verschiedensten Prozesse aus - sie nehmen sogar auf das Altern Einfluss. Der Alterungsprozess ist sehr komplex, doch Du wirst ihn leichter verstehen können, wenn Du ihn im Zusammenhang mit dem Hormonhaushalt betrachtest. Menschen altern, weil der Körper immer weniger Hormone produziert, weshalb das Level an Hormonen mit den Jahren stark sinkt. Ein niedriger Hormonspiegel führt zu Energiemangel, Muskel- und Libidoverlust.

Wie stark ist Deine Männlichkeit?

Hast Du nicht mehr die richtige Energie, Deine männliche Kraft erlischt langsam und Du brichst mit Deiner starken Ausstrahlung keine Frauenherzen mehr, dann liegt der Grund dafür nicht nur im Vollmond oder in Deinem veralteten Smartphone.

Optimale Werte Deines wichtigsten männlichen Sexualhormons - Testosteron - wirken sich positiv auf Deine Stimmung, Dein Empfinden und Deine Leistung aus.

Es ist kein Geheimnis, dass ein echter Alpha-Mann für eine bessere Lebensqualität neben einer fitten Figur und einer unerschöpflichen und verführerischen Energie auch ausreichend Testosteron benötigt. Beides steht eigentlich in sehr engem Zusammenhang.

Wann ist Mann ein Alpha-Mann?

Du solltest nicht annehmen, es sei normal, dass Dein Bauch mit den Jahren wächst und die sexuelle Lust abnimmt. Denk an die sportlichen und fitten Männer mit 40, 50 und sogar 60 Jahren, die im Zweikampf mit jüngeren Nebenbuhlern bei den Damen als klare Sieger hervorgehen.

Du hast die Kontrolle über Dein wichtigstes Sexualhormon - Testosteron!

Du solltest Dir auch nicht einbilden, dass Du ganz bestimmt nicht von einem Testosteronmangel betroffen bist. Nein, Du doch nicht - wen willst Du damit eigentlich täuschen? Studien fanden heraus, dass 25 % aller Männer über 30 an einem zu niedrigen Testosteronspiegel leiden. Sei also aufmerksam auf die Symptome eines Testosteronmangels und unternimm etwas dagegen!

#1 Haarausfall

Haarausfall ist eines der häufigsten Anzeichen von Testosteronmangel. Zugleich wird Kahlheit aber auch durch zahlreiche andere Faktoren und die Genetik bedingt. Studien bestätigen jedoch, dass Testosteron eine wichtige Rolle beim Haarwachstum spielt, weshalb hohe Testosteronwerte gleichzeitig auch eine gute Vorsorge gegen Haarausfall sind.

#2 Libidoverlust und Erektionsstörungen

Fakt: Testosteron wirkt sich entscheidend auf die Libido aus - weniger Testosteron bedeutet gleichzeitig weniger Spaß im Bett. Es stimmt, dass die Libido vom Altern nicht verschont bleibt, egal wie begehrenswert Deine bessere Hälfte auch ist. Man muss sich bewusst machen, dass ein niedriger Testosteronspiegel die Lust auf Sex senkt. Sei also aufmerksam auf die Veränderungen und handle rechtzeitig - die Lust im Bett entfachen nämlich beide Partner. Je mehr Testosteron, desto mehr Spaß im Bett.

#3 Männerbrüste

Viele Männer haben mit Brustwachstum zu kämpfen, was als sehr unmännlich angesehen wird. Dieses Phänomen kommt durch ein Ungleichgewicht zwischen dem männlichen Hormon Testosteron und dem weiblichen Hormon Östrogen zustande. Wünschst Du Dir also, dass Deinen Brustkorb definierte Brustmuskeln schmücken und nicht zwei Häufchen überschüssige und hängende Haut, dann sorge für ein hohes Level an Testosteron. Nichtsdestotrotz solltest Du auch auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung achten und für ausreichend Bewegung sorgen - ein perfekter Körper ist kein Zufall, sondern das Resultat harter Arbeit.

#4 Gewichtszunahme

Männer mit einem niedrigen Testosteronwert haben mit unangenehmen Fettpolstern zu kämpfen, und zwar meistens am Bauch und an anderen empfindlichen Körperstellen. Obwohl Du annimmst, nicht viel zu essen und ausreichend Sport zu machen, wächst statt Muskeln nur der Bauch? Das ist mit Sicherheit ein Warnsignal dafür, dass Dein Testosteronspiegel zu niedrig ist, was eine lästige Gewichtszunahme zur Folge haben kann.

#5 Energiemangel

Hast Du das Gefühl, dass Dir Dein Job immer schwerer fällt und Du immer mehr Zeit benötigst, um einen Kilometer zu laufen? Früher hattest Du keine Schwierigkeiten damit, zwischen zwei Optionen zu wählen, wenn es darum ging, wie Du Dein Wochenende verbringst, und jetzt ermüdet Dich schon allein der Gedanke, die Bequemlichkeit der Couch verlassen zu müssen, auf der Du Deine Zeit am liebsten mit einer Tüte Chips verbringst? Dass Du wie eine müde Wolke hin und her läufst, ist wahrscheinlich nicht die Folge von anstrengendem Training oder Hausarbeit - denk gut darüber nach, was Du über Deinen Testosteronspiegel weißt und probiere alle Optionen aus, die Dir zur Verfügung stehen, um ihn auf ein höheres Level zu heben. Testosteron kann sich nämlich stark auf Deine Energiereserven und Deine Effizienz auswirken.

#6 Stimmungsschwankungen

Kennst du das Gefühl, dass Dir die Welt in einem Moment wie der Himmel auf Erden vorkommt, schon im nächsten wird sie aber von einem Nebel bedeckt, der so dicht ist, dass Du ihn mit dem Messer durchschneiden könntest und trotzdem kein Sonnenlicht erblicken würdest? Denk nicht, dass schlechte Laune oder Tage voller Freude und Vogelgesang nur von verführerischen Blicken der Frauen oder den Miniröcken der Kolleginnen bedingt werden. Das Testosteronlevel wirkt sich nämlich stark darauf aus, wie wohl Du Dich in Deiner Haut fühlst.

#7 Schlafstörungen und Depressionen

Schlafstörungen und Depressionszustände verursachen nicht die Kinder von nebenan, die Geige üben und auch nicht Dein Freund, der sich gerade einen neuen Wagen angeschafft hat. Den Schuldigen musst Du woanders suchen und Deinen Hormonhaushalt prüfen. Das Wachwerden mitten in der Nacht wird nicht von allein weggehen und ein sonniger Tag wird die dunklen Gedanken nicht wegwischen. Nimm die Symptome ernst und sorge für optimale Werte Deines wichtigsten Sexualhormons - Testosteron.

Die Tür zu einem fantastischen Wohlbefinden, einer fitten Figur und mehr Lebenslust

Jedem, der sich gern vom Durchschnitt abheben und sich in seinem Körper wohlfühlen will, steht die Tür weit offen. Doch leider legen die meisten Menschen ihr Vertrauen in falsche Tipps, die sie keinen Schritt weiterbringen, weshalb sie die Flinte ins Korn werfen. Das ist mir mehr als bekannt, weshalb ich die Sache vollkommen anders angegangen bin. Ich rate Dir dazu, Deine Männlichkeit endlich in vollen Zügen zu genießen und in die Form zu gelangen, die Du Dir schon so lange wünschst!

Zögere nicht und sorge dafür, Dein wichtigstes Sexualhormon - Testosteron auf die nächste Stufe zu heben.

Das Produkt Golden Tree Alpha Man enthält nur rein natürliche Inhaltsstoffe, die der männliche Körper wirklich braucht und beinhaltet keine unnötigen Zusatzstoffe und zusätzlichen Kalorien. Es hilft Dir dabei, besser mit den negativen Folgen von Stress umzugehen, dessen Einfluss Du keineswegs unterschätzen solltest, weil er schwere Folgen für Deine Gesundheit haben kann!

Diese einzigartige Lösung ist eine 100 % natürliche und doppelt wirkende Formel, die 13 aktive Wirkstoffe beinhaltet, welche nachweislich das Testosteron steigern und das Stresshormon - Cortisol senken.

Fünf Vorteile eines hohen Testosteronspiegels

Immer mehr Männer haben immer weniger Testosteron. Sorge dafür, dass Dir nicht dasselbe widerfährt. Dein wichtigstes Sexualhormon hat nämlich einen großen Einfluss auf Deine Lebensqualität und Dein Selbstbewusstsein.

Sind Dir die Vorteile eines hohen Testosteronspiegels bekannt?

Vorteil #1: Eine hohe Libido

Männer mit einem hohen Testosteron-Niveau haben bekanntermaßen mehr Spaß im Bett. Der Testosteronspiegel steigt auf natürliche Weise mit der sexuellen Erregung des Körpers. Gehöre auch Du zu den erfolgreichen Männern, denen bewusst ist, dass Frauen sich nach denjenigen Männern umdrehen, die eine hohe Alpha-Anziehungskraft ausstrahlen.

Vorteil #2: Mehr Muskel- und Knochenmasse

Testosteron wirkt entscheidend bei der Eiweiß-Produktion und dem Muskelwachstum im Körper mit. Aus diesem Grund haben Jungen nach der Pubertät 50 % mehr Muskelmasse. Dasselbe gilt für die Knochenmasse, da die Knochendichte im Körper mit dem Alter abnimmt und sehr eng mit dem immer niedrigeren Testosteronspiegel verbunden ist.

Vorteil #3: Weniger Fettpolster

Testosteron wirkt sich auch auf die Zusammensetzung des Körpers aus - weniger Testosteron bedeutet gleichzeitig mehr Fettgewebe und einen niedrigen Muskelmasseanteil. Willst Du also einen weiten Bogen um Fettpolster machen, dann kümmere Dich schnellstmöglich um Deinen Testosteronspiegel.

Vorteil #4: Fantastische Laune

Viele Männer haben mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen, was sich mit PMS bzw. dem prämenstruellen Syndrom bei Frauen vergleichen lässt. Willst Du Schwankungen im Testosteronwert vermeiden und Deine Mitmenschen mit Deiner Ausstrahlung und positiven Lebensenergie verzaubern, dann sorge für einen konstanten Testosteronwert. Das wichtigste Sexualhormon trägt nämlich entscheidend dazu bei, wie ausgezeichnet Du Dich in Deiner Haut fühlst.

Vorteil #5: Ein gesundes Herz

Ein gesundes und starkes Herz pumpt Blut durch den Körper, sodass Muskeln und Organe mit Sauerstoff versorgt werden, der für deren ungestörte Funktion notwendig ist. Testosteron stimuliert gleichzeitig die Produktion roter Blutkörperchen im Knochenmark. Ein niedriger Testosteronwert erhöht demnach das Risiko für das Auftreten verschiedener Herz-und Gefäßerkrankungen.

Vertraue unserer überprüften Lösung

Wir bestätigten heute, dass Testosteron zahlreiche positive Effekte auf den Körper hat:

Es beeinflusst den Anteil an Muskel- und Knochenmasse. Es entscheidet über Dein Energielevel und Deine Effizienz. Es steuert das Wachstum und die Entwicklung der Geschlechtsorgane. Es steht in engem Zusammenhang mit der Libido bzw. der sexuellen Lust. Es beeinflusst die Erektion.

Mach Dich mit der Gewinnstrategie in Form eines spitzenmäßigen Nahrungsergänzungsmittels vertraut, das Deinen Testosteronspiegel auf natürliche Weise steigert.

Im Unterschied zu anderen mittelmäßigen Produkten fokussiert sich dieses auf das ganzheitliche Lösen der Beschwerden und ermöglicht Dir mit seiner einzigartigen Formel, Dein Potenzial vollkommen auszuschöpfen. Sollte Dich

Alpha Man 100 % Natural Testosterone Booster nicht überzeugen, kannst Du Dein Geld innerhalb der ersten 60 Tage zurückverlangen.

Sichere Dir jetzt auch Du einen optimalen Wert des wichtigsten Männlichkeitshormons - Testosteron!