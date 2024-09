Augenfehlstellung Scham und Rückzug: Schielen belastet nicht nur die Augen

Was denkt mein Gegenüber? Wenn jeder Blickkontakt ein Gedankenkarussell anstößt, wird Schielen zur mentalen Last. Die Augenfehlstellung zeigt sich meist schon im Kindesalter. Was Eltern wissen müssen.