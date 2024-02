Pfifferlinge gehören zu den beliebtesten Speisepilzen. In zahlreichen Gerichten überzeugen sie mit ihrem aromatischen Geschmack. Im Supermarkt sind sie oft sehr teuer, im Wald können sie zur Pilzsaison selbst gepflückt werden. Woran erkennt man Pfifferlinge?

Pfifferlinge erkennen: So greift man zu den richtigen Exemplaren

Pfifferlinge können an ihrer prallgelben Farbe und ihrem aromatischen Geruch erkannt werden.

Düsseldorf. - Frische Pfifferlinge erkennen Verbraucher am Aussehen und am Geruch: Sie sollten prallgelb und saftig aussehen und aromatisch riechen, erläutert die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf.

Pilze sammeln: Woran erkennt man Pfifferlinge?

Das Fleisch der frischen Pilze ist fest und nicht verfärbt oder ausgetrocknet. Die Stiele müssen beim Anschnitt innen weiß bis cremefarben sein. Die Hüte dürfen keine Ränder und Flecken haben.

Pfifferlinge im Supermarkt kaufen: Das sollten Sie beachten

Nicht gekauft werden sollten Pfifferlinge, wenn einzelne Pilze feucht oder schmierig sind. Auch wenn einige von ihnen schwarze Stellen oder weiße Schimmelspuren haben oder die Lamellen unter dem Hut zusammenkleben, lassen Kunden besser die Finger vom gesamten Angebot.

Denn schon wenige schlechte Exemplare können die gesamte Menge verderben, erläutern die Verbraucherschützer. Weil bei abgepackten Pilzen Verdorbenes aber nicht immer zu entdecken ist, raten sie, lose Ware zu kaufen - auch wenn diese teurer ist.

Wann ist die Zeit für Pfifferlinge?

Je nach Wetter beginnt die Saison für Pfifferlinge meist Ende Juni und endet im Oktober. Dann können die Pilze im Wald gesammelt oder im Supermarkt oder auf dem Markt gekauft werden.

Die Chance, Pfifferlinge selber im Wald zu finden, ist nach Regengüssen an warmen Tagen und bei schwül-warmen Wetter am größten.