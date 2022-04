Studie über „Kuschelhormon“ Oxytocin macht nett und zufrieden: Menge nimmt im Alter zu

Hormone bestimmen zum Teil mit, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten. Menschen mit viel Oxytocin im Körper sind zum Beispiel wohl oft spendabler - unklar ist aber, was Ursache und was Wirkung ist.