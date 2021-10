Müssen Arztpraxen schließen?

Der Begriff Pflegenotstand ist inzwischen schon lange etabliert. Leider sind die Arbeitsbedingungen für Pflegefachkräfte und andere medizinische Fachangestellte noch immer nicht die Besten. Der harte Job hat wenig planbare Freizeit und geringe Gehälter. Das Fachpersonal, das wir haben, wendet sich deshalb vermehrt an Kliniken als Arbeitgeber, da diese besser zahlen. Das Ergebnis: Pflegedienste und Arztpraxen haben akuten Notstand an Angestellten.

Wirkt sich der Mangel an Fachkräften auf die Patient/innen aus?

Man braucht nur eins und eins zusammenzählen und es ist klar, dass die mangelnde Besetzung von medizinischen Fachangestellten nichts Gutes für Patient/innen betroffener Praxen und Pflegedienste bedeutet.

Laut einer Studie des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland, bei der 5.242 Arztpraxen zu ihrer Personalsituation befragt wurden, haben 30 Prozent angegeben, dass sie 2019 und 2020 wegen Fachkräftemangels stark in ihrer Delegationsfähigkeit eingeschränkt waren. 15 Prozent mussten deshalb den Leistungsumfang in der Patient/innenversorgung kürzen.

Auf Plattformen wie Medi Karriere werden regelmäßig Ausschreibungen durch die Praxen eingestellt. Viele davon gehen ohne Besetzung aus. Gründe dafür sind:

● keine eingehenden Bewerbungen,

● geringe Qualifikationen der Bewerber/innen,

● zu hohe Gehaltsvorstellungen und

● nicht realisierbare Arbeitszeitvorstellungen.

Auch Hausärzt/innen finden kaum Personal

Der bekannte Pflegenotstand existiert also nicht nur in der Altenpflege oder bei mobilen Pflegediensten. Unter den befragten Praxen der Studie waren 30 % psychotherapeutischen Ursprungs. 30 % bestanden aus Praxen verschiedener Fachbereiche. 40 %, und damit die meist betroffene Gruppe, waren vertragsärztliche Hausarztpraxen. Als Sammelstelle für Krankheiten aller Art fehlt dadurch ein essenzieller Versorgungsgrundstein, wodurch etliche Patient/innen betroffen sind.

Pflegefachkräfte haben oft die Qual der Wahl

Ein kleiner Lichtblick für Pflegefachkräfte, auch wenn die Arbeitsbedingungen der Branche insgesamt unerfreulich sind: Sie sind heiß begehrt und haben damit auch den Luxus, wählerisch sein zu können. Die Jobbörse Stepstone gibt an, dass bei rund 2 Prozent aller Marketing-Fachkräfte eine Bewerbung zu einem Vertragsangebot führt. Bei Pflegefachkräften sind es dafür ganze 16 Prozent. Dadurch sind die potenziellen Arbeitgeber gezwungen, klar zu kommunizieren und bessere Bedingungen zu bieten als ihre Konkurrenten.

Nun muss nur noch das Gehalt nachziehen. Dort sind die Arbeitgeber nicht bereit, oder nicht dazu in der Lage, sie ihrer Nachfrage entsprechend zu entlohnen. Obwohl sie unter den Top 3 der gefragtesten Fachkräfte aller Branchen liegen, verdienen Pflegekräfte rund 19.000 € brutto Jahresgehalt weniger als der Durchschnitt aller Fach- und Führungskräfte. Die Regierung versucht, dieser Tendenz entgegenzuarbeiten. Neben den Pandemie-Bonuszahlungen sollen die Gehälter in der Pflege bis 2022 um 8,7 % ansteigen.

Bis dahin versuchen die Arbeitgeber in der Pflege stattdessen mit anderen Vorteilen Angestellte zu locken. Dazu gehören flexible Arbeitszeiten und ein familienfreundliches Arbeitsmodell. Das sind zwei der meist kritisierten Punkte unter den Arbeitsbedingungen von medizinischen Fachangestellten. Vor allem im Klinik-Bereich mit seiner Schichtarbeit sind hier häufig Arbeitszeiten vorhanden, die sich nicht mit dem Alltag von Freunden und Familie vereinbaren lassen. Deshalb ist ihre Anpassung eines der wichtigsten Werkzeuge, die Gesundheitseinrichtungen heute haben. Personal zu locken und zu halten.

Altenpfleger/innen unter den Top 10 der gesuchten MFA's

In dem Ranking der meistgesuchten Fachkräfte, in- und außerhalb der Gesundheitsbranche, sind ab 2019 gleich zwei medizinische Berufe in den Top 10. Seit dem ersten Erhebungsbeginn des DEKRA Arbeitsmarktreports im Jahr 2007 stehen die Gesundheits- und Krankenpfleger/innen auf den obersten Stellen, aktuell Platz 3. Erstmals liegen Altenpflegekräfte im Jahr 2021 vor ihnen auf Platz 2.

Tendenziell werden sie diese Stellung im Ranking in den nächsten Jahren nicht verlieren. Vertraut man auf Prognosen der Bertelsmann Stiftung, wird bis 2030 mit einer Lücke von 500.000 Vollzeitkräften in Pflege- und Gesundheitsberufen zu rechnen sein. Diese Zahl berechnet sich aus den aktuellen Angestellten der Pflegebranche, ca. 1,2 Millionen Beschäftigte, und der Hochrechnung an bis 2030 pflegebedürftigen Menschen.

Bleiben die aktuellen Tendenzen bestehen, wird kein großer Nachwuchs an Pflegekräften entstehen, um die Lücke an Fachpersonal bis dahin zu füllen.