Studie zeigt: Das ist der wahre Grund für Cellulite – und was wirklich dagegen hilft

Cellulite - früher oder später hat so ziemlich jede Frau damit zu kämpfen. Das fasst jetzt auch eine Studie zusammen; und erklärt, was tatsächlich gegen Orangenhaut hilft.

Halle (Saale)/DUR/acs - Ab einem bestimmten Zeitpunkt hat so ziemlich jede Frau damit zu kämpfen: Cellulite. Bei vielen Frauen treten die Hautdellen vor allem am Po und an den Oberschenkeln auf.

Helfen Sport und Ernährung wirklich gegen Cellulite?

Lange galt Sport und eine gesunde Ernährung als Heilmittel gegen Cellulite. Eine Studie hat jedoch herausgefunden, dass das nicht gänzlich stimmt.

Zwar sind Sport und Ernährung auch Faktoren, die die Haut und ihre Beschaffenheit verbessern können. In der Studie wurde jedoch entdeckt, das ein wichtiger Nährstoff ebenso wirksam ist, um Cellulite vorzubeugen und zu bekämpfen.

Es handelt sich dabei um den Wirkstoff Kollagen. Haut-Expertin Dr. Stephanie Martin erklärt gegenüber news.dailyrituals.de, warum Kollagen Orangenhaut bekämpfen kann.

Was ist die Ursache für Cellulite?

Dafür muss man zunächst einmal die Hauptursache für Cellulite betrachten. Die liegt nämlich nicht unbedingt in einer schlechten Ernährung oder fehlender Bewegung. Vielmehr ist Cellulite ein Problem des Bindegewebes.

Ist das Bindegewebe intakt, sieht auch die Oberfläche schön glatt, straff und seidig aus. Wenn das Bindegewebe jedoch schwach ist, äußert sich das auch nach außen hin. Kleine Dellen in der Haut in Form von Cellulite können die Folge sein.

Laut der Expertin kann Kollagen tatsächlich dagegen helfen. Denn der Stoff ist hauptverantwortlich dafür, wie das Bindegewebe die umliegenden Hautschichten stützt und strafft. Es ist das größte Strukturprotein im menschlichen Körper und hält die Haut zusammen.

Cellulite nimmt im Alter zu

Im Alter nimmt die körpereigene Kollagenproduktion ab - bereits ab einem Alter von 25 Jahren. Jährlich sinkt die Produktion um circa ein Prozent. Nach der Menopause verlieren Frauen sogar circa 20 Prozent auf einmal.

Das ist auch der Grund, warum Cellulite im Alter immer häufiger auftritt – vor allem bei Frauen. Das Bindegewebe wird durch die Abnahme der körpereigenen Kollagenproduktion immer schwächer.

Was die Studie herausfand: Kollagen lässt sich nicht nur durch kollagenhaltige Nahrungsmittel zuführen. Man kann den Wirkstoff auch direkt als Nahrungsergänzung zu sich nehmen. Das wirkt sogar noch viel besser. Denn in Lebensmitteln ist der entscheidende Anteil an Kollagen meist viel zu gering für eine ausreichende Wirkung.

Kollagen gegen Cellulite: Trend in Hollywood

In Hollywood ist dies schon lange ein Trend. Jennifer Aniston zum Beispiel wirbt ganz ungeniert für den täglichen Löffel Kollagen-Pulver im Kaffee.

Und auch in der Wissenschaft wurden Erfolge mit Kollagen erzielt. In den letzten Jahren wurde die Wirkung von Kollagen durch mehrere unabhängige Universitäten untersucht. Dabei ging es um Placebo-geprüfte Studien bei reiferen Frauen.

Kollagen - Nebenwirkungen?

Die Ergebnisse waren vielversprechend: Die Oberfläche der Haut soll durch die Einnahme von Kollagen glatter und seidiger geworden sein. Optisch, war die Cellulite viel weniger zu erkennen.

Nebenwirkungen bei der Einnahme von Kollagen sind bislang keine bekannt. Dies mag daran liegen, dass Kollagen ein völlig natürlicher, dem Körper bereits bekannter Stoff ist. Vielmehr sollen neben der Haut auch Haare, Muskeln und Sehnen profitieren.

Wichtig ist jedoch darauf zu achten, dass das Kollagen-Pulver zu 100 Prozent natürlich und von hochwertiger Qualität ist.