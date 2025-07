Was tun, wenn wir überreizt sind und beinahe alles zu viel wird? Psychologin Stefanie Stahl erklärt, wie persönliche Werte als Kompass dienen können.

Innerlich aufrichten: Was dabei helfen kann

Trier - Viele Menschen fühlen sich im Alltag orientierungslos – im Beruf, in Beziehungen, in der Gesellschaft. Gleichzeitig steigt der Druck, sich ständig anzupassen: „möglichst effizient, möglichst flexibel, möglichst angepasst“, schreibt Psychologin Stefanie Stahl in ihrem aktuellen Newsletter. Dazu kommen unaufhörlich Reize von außen – Meinungen, Bilder, Nachrichten, Krisen.

Was uns trägt, wenn alles andere wankt

„Was hilft uns, klar zu bleiben, wenn der Lärm von außen zu groß wird?“, fragt Stahl – und verweist auf die Logotherapie des Psychiaters und KZ-Überlebenden Viktor Frankl. Sie beruht auf der Idee, dass Menschen über sich hinauswachsen können, wenn sie ihr Handeln an höheren Werten ausrichten.

Stahl: „Persönliche Werte können wie ein innerer Kompass wirken: Sie geben uns Orientierung, wenn im Außen nichts mehr verlässlich scheint.“ Dabei gehe es nicht um starre Regeln, sondern um „ein tief verankertes Gefühl dafür, was uns wirklich wichtig ist – und was unser Leben sinnvoll macht“.

Welche Werte wirklich zu mir gehören

Nicht jeder lebt im Einklang mit seinen Werten. Manche übernehmen sie unbewusst aus dem Elternhaus oder der Kultur – und merken erst später, dass sie nicht mehr zu ihrem Leben passen. Ein Beispiel: „Wer als Kind immer wieder gehört hat, dass Sparsamkeit eine Tugend ist, wird vielleicht später Schwierigkeiten haben, sich selbst etwas zu gönnen.“

Solche übernommenen Werte fühlten sich oft wie eine Pflicht an, so Stahl. Umso wichtiger sei es, regelmäßig zu hinterfragen: Welche davon haben wir übernommen – und welche passen wirklich zu uns? Nur bewusst gewählte Werte könnten ihre psychologische Kraft entfalten.

Werte wollen nicht nur gedacht, sondern gelebt werden – vor allem im Alltag. Etwa in Situationen, in denen alte Muster anspringen: „Wenn ich mich zurückziehe, weil ich Kritik fürchte, oder wenn ich aus Überanpassung Ja sage, obwohl ich Nein meine.“

Gerade dann könne der Rückbezug auf einen persönlichen Wert helfen – zum Beispiel Ehrlichkeit oder Fairness. Stahl: „Werte helfen uns, uns innerlich aufzurichten – nicht gegen andere, sondern für uns selbst.“

Was gelebte Werte auch mit Selbstwert zu tun haben

Werte wie Mitgefühl, Aufrichtigkeit oder Freundschaft geben laut Stahl nicht nur Orientierung, sondern stärken auch das Selbstwertgefühl. Denn wer im Einklang mit seinen Überzeugungen handelt, erlebt sich als „integer, kraftvoll und handlungsfähig“ – auch dann, wenn äußere Bestätigung fehlt.

Wichtig sei dabei nicht Perfektion, sondern Bewusstheit: „Je öfter wir innehalten und unsere Entscheidungen im Licht unserer Werte betrachten, desto mehr entwickeln wir das Gefühl: Ich bin bei mir.“

Und wie findet man seine persönlichen Werte? Die Uni Braunschweg hat ein PDF mit einer Anleitung und Werteliste. Es gibt bei verschiedenen Anbietern auch Spielkartensets, mit denen man seinen Top-Werten auf die Spur kommen kann..