Durchbruch in Forschung: Erste Frau weltweit von HIV geheilt

In den USA gelang es Wissenschaftlern eine Frau von HIV zu heilen. Dies wurde durch eine neuartige Therapie erreicht, die als Meilenstein in der Forschung angesehen werden kann. Es ist erst der dritte bekannte Fall dieser Art.

New York/DUR/awe - Durchbruch in der Forschung zu dem HI-Virus: US-amerikanischen Ärzten und Wissenschaftlern gelang es eine Frau von der Infektion zu heilen, die zudem an Leukämie erkrankt war. Der Fall sei einer von drei Fällen, bei denen eine erfolgreiche Behandlung von HIV-Kranken gelungen war. Bei zwei weiteren Patienten hatte es eine Selbstheilung gegeben, berichtet die Washington Post.

Neuartige Therapie mittels Nabelschnurtransplantation

Bei der Behandlung der Infizierten, einer Frau aus Lateinamerika, die als "New York Patientin" bezeichnet wird, wurde eine neuartige Therapie eingesetzt - die "Haplo-/ Nabelschnurtransplantation". Dabei werden Stammzellen eines Verwandten und Stammzellen aus der Nabelschnur eines Säuglings eingesetzt. Die Säuglingsstammzellen enthielten ein natürlich vorkommendes, aber seltenes Gen-Merkmal, das Menschen gegen HIV resistent macht, heißt es bei der Washington Post weiter.

Nach der Transplantation nahm die Frau noch Medikamente ein, konnte diese aber nach einiger Zeit wieder absetzen. Bis heute sei die HIV-Infektion nicht wiedergekommen. Die Behandlung der Frau fand unter der Leitung von Dr. Yvonne J. Bryson, einer Spezialistin für pädiatrische Infektionskrankheiten an der David Geffen School of Medicine der UCLA-Universität sowie weiterer Kollegen der Wissenschaftlerin statt. Insgesamt waren zehn Forschungsinstitute an dem Fall beteiligt, die ihre Ergebnisse in einer Studie veröffentlichten.

Zwei Patienten von HIV befreit

In der Vergangenheit gelang es Forscher bereits HIV-Infizierte zu heilen. Im Jahr 2009 wurde der "Berliner Patient", durch eine Transplantation von HIV-resistenten Stammzellen geheilt. Der Mann war zudem an Leukämie erkrankt und starb aufgrund des Blutkrebses einige Zeit später. 2019 wurde die gleiche Therapie bei einem Mann aus Südamerika, dem "Londoner Patienten" durchgeführt. Bei einem Mann aus Düsseldorf und einer Frau aus Argentinien wurden in jüngerer Vergangenheit ebenfalls erfolgsversprechene HIV-Therapien angewendet. Beide Patienten gelten aber noch nicht als vollständig geheilt.