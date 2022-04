Das steckt hinter Aphasie - Bruce Willis nicht einziger Star mit dieser Krankheit

Bruce Willis hat seine Karriere aufgrund seiner Aphasie beendet. Auch andere Schauspieler haben an der Krankheit gelitten. Doch was beudetet Aphasie und wie äußert sie sich?

Magdeburg/dpa/DUR/it - Am Mittwoch wurde bekannt, dass Schauspieler Bruce Willis seine Karriere beendet. Grund ist eine Krankheit an der er leidet - Aphasie. Doch was ist das überhaupt und wodurch wird sie ausgelöst?

Unter Aphasie verstehen Mediziner den Verlust des Sprachvermögens nach einem Unfall oder einer Erkrankung. Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet "ohne Sprache".

Aphasie kann durch Schlaganfall ausgelöst werden

Bei Betroffenen sind die Fähigkeiten zu sprechen und zu verstehen, zu lesen und zu schreiben eingeschränkt. Auslöser können Schlaganfälle, Kopfverletzungen, Hirnblutungen, Schädelhirntraumata, Tumore oder Entzündungen des Zentralen Nervensystems sein.

Betroffene suchen zum Beispiel erfolglos nach Wörtern oder bilden Sätze im Telegrammstil. Manche können nur Silben aneinanderreihen. Andere wiederum sprechen zwar flüssig, vertauschen aber Laute oder nutzen falsche Wortbedeutungen. Gesagtes wird - ähnlich wie bei einer unbekannten Fremdsprache - unter Umständen nicht richtig verstanden, Sätze nur unzureichend erfasst. Beim Schreiben werden Buchstaben vertauscht, hinzugefügt, ersetzt oder ausgelassen.

Bruce Willis und andere Stars litten an Aphasie

Für viele ist es nur noch schwer möglich, sich in eine angeregte Diskussion einzubringen. Die Einschränkungen in der sozialen Kommunikation sind seelisch schwer zu verarbeiten. Viele Patienten werden depressiv, verzweifelt oder auch aggressiv. Zur Behandlung werden logopädische und psychologische Therapien eingesetzt. In Deutschland sind nach Angaben des Bundesverbandes Aphasie mehr als 100.000 Menschen von der Krankheit betroffen.

Doch Bruce Willis ist nicht der einzige Hollywoodstar, der mit Aphasie zu kämpfen hat. Auch weitere Promis haben an der Krankheit gelitten. So zum Beispiel Schauspielerin Sharon Stone ("Basic Instinct"). In Folge eines Schlaganfalls 2001 hat sie eine Zeit lang die Sprache verloren, konnte die Krankheit aber nach zwei Jahren besiegen, berichtet ntv.

Auch "Game of Thrones"-Darstellerin Emilia Clarke war betroffen gewesen. Aufgrund einer erweiterten Schlagader musste sie am Gehirn operiert werden und konnte laut ntv danach nicht einmal ihren vollständigen Namen aussprechen. Die junge Frau war zu diesem Zeitpunkt keine 25 Jahre alt gewesen. DIe Aphasie soll dann von alleine geheilt sein.