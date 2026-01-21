Alte Pellkartoffeln, Apfel, Bergkäse: Dieses Rezept bringt Walliser Tradition auch in Ihre Küche – ganz unkompliziert. Nur eines ist wichtig: Der Teig wird krümelig gerieben, nicht geknetet.

Der Walliser Gemüsekuchen wird vor dem Backen gitterartig mit Teigstreifen belegt und mit Eigelb bepinselt.

Bern - Cholera ist eine typische Spezialität aus dem Schweizer Wallis. Der deftig-süße Kuchen aus Lauch, Kartoffeln, Bergkäse und Äpfeln schmeckt wahlweise mit und ohne Speckwürfel. Wie man ihn daheim selbst herstellt, erklären die Rezeptexperten von Swissmilk, der Marketingorganisation für Schweizer Milch und Milchprodukte.

Zutaten für eine Form mit 28 cm Durchmesser:

Für den Teig:

300 g Mehl

1/2 TL Salz

110 g kalte Butter in Stücken

6 bis 8 EL Wasser

Für die Füllung:

Butterschmalz

1 gehackte Zwiebel

500 g Lauch, geschnitten in 1 cm breite Kringel

500 g Pellkartoffeln vom Vortag

200 g grob geriebenen herzhaften Hartkäse

Evtl. Speckwürfel

1 großer Apfel

Salz, Pfeffer, Muskat

Für den Guss:

1 Ei

100 ml Schlagsahne

1 Eigelb

Zubereitung: