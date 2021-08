Wenn das Abwehrsystem mehr tut als es sollte

Unser Immunsystem übernimmt im Körper vielfältige Aufgaben. Es beschützt uns vor Infektionen mit Viren, Pilzen und Bakterien, bekämpft darüber hinaus aber auch ein- und mehrzellige Parasiten wie Würmer im Darm oder Plasmodien in unserem Blut. Auf Fremdkörper und Verletzungen reagiert es mit Entzündungsreaktionen, die auch die Wundheilung beeinflussen können. Fremdstoffe wie Teer in der Lunge von Rauchern werden ebenfalls von Immunzellen beseitigt. Auch entartete körpereigene Zellen werden von Teilen des Immunsystems erkannt und vernichtet. Damit übernimmt es eine wichtige Aufgabe in der Verhinderung der Entstehung von Tumoren und verwandten Erkrankungen.

Neben den basalen Funktionen des angeborenen Immunsystems gibt es das komplexere und lernfähige erworbene Immunsystem, welches in der Lage ist, neue Bedrohungen zu erfassen, zu bekämpfen und zur späteren Wiedererkennung abzuspeichern. Auf diesem Weg lässt sich eine stärkere und schnellere Immunantwort bei Neuinfektionen erreichen.

Doch da dieses System hochkomplex ist, können sich auch Fehler und Probleme einschleichen. Erkennen Immunzellen körpereigene Strukturen als gefährlich und beginnen diese zu bekämpfen, so spricht man von Autoimmunerkrankungen. Werden harmlose Substanzen z. B. aus Nahrungsbestandteilen, als schädlich eingestuft und leitet der Körper eine überschießende Reaktion auf diese ein, so spricht man von Allergien.

Man kann das Immunsystem nicht “stärken”

Ein in den meisten Medien verbreiteter Mythos ist der vom starken Immunsystem. Moderne Immunologen erhoffen sich gar keine besonders starke Immunreaktion, sondern eine möglichst balancierte. Fällt die Immunantwort eines Menschen zu stark aus, resultiert das in zahlreichen für Organe und Kreislauf schädlichen Effekten, angefangen von zu hohem Fieber, Entzündungsprozessen oder sogar einer Anaphylaxie, der schockartigen überschießenden allergischen Reaktion. Außerdem kann ein zu aktives Immunsystem Ziele angreifen, die für den Körper nicht gefährlich sind bzw. sogar körpereigene Strukturen darstellen.

Der Irrtum basiert auf der Beobachtung, dass bestimmte Mangelerscheinungen und Stress das Immunsystem “schwächen”. Dies äußert sich in höherer Infektanfälligkeit. Anders herum kann man jedoch ein gesundes Immunsystem nicht über das normale Maß hinaus verstärken. Die einzige derzeit bekannte medizinische Methode, das Immunsystem zu erweitern bzw. gezielt auf Infektionen vorzubereiten, ist die Impfung. Doch auch diese sorgt mitnichten für eine höhere Aktivität, sondern fügt dem erworbenen Immunsystem nur ein neues Ziel hinzu, gegen das es den Organismus schneller und aggressiver verteidigt.

Bei einem schwachen Immunsystem spricht man auch von Immundefekt bzw. Immundefizienz. Neben etlichen genetisch bedingten Varianten gibt es auch erworbene Formen, am prominentesten AIDS, ausgelöst durch den Humanen Immundefizienz Virus (HIV). Auch mehrere Arten von Krebs, z. B. Leukämie oder Lymphome, können einen Mangel an bestimmten Immunzellen auslösen. Die Therapie gegen Krebs mit zytotoxischen Medikamenten wiederum, also Chemotherapie, kann die Immunstärke eines Patienten ebenfalls stören und ihn anfälliger für Infektionen machen. Die letzte Variante sind Medikamente, die das Immunsystem gezielt ausschalten, z. B. um Abstoßungsreaktionen nach Transplantationen zu vermeiden oder um Autoimmunerkrankungen zu bekämpfen.

Zu den für Immunschwäche wichtigen Mangelerkrankungen gehört v. a. der Mangel an den Vitaminen C, B6, B12, D sowie Eisen und Selen. Jetzt aber besonders wichtig: In Mitteleuropa sind die allermeisten Menschen mit diesen Vitaminen ausreichend versorgt. Um messbare Immunschwächen auszulösen, sind gravierende Mängel notwendig, die man nur durch extrem einseitige oder extrem geringe Nahrungszufuhr erhält. Stoffwechselerkrankungen, die die Aufnahme oder Verarbeitung wichtiger Nahrungsbestandteile verursachen, sind hier die entsprechende Ausnahme. Auch langanhaltender Stress kann krank machen und das Immunsystem schwächen – allerdings reagieren bei den meisten Menschen das Kreislaufsystem und die Psyche deutlich eher bevor die Krankheitsabwehr messbar nachlässt. Die letzte Quelle für erworbene Immunschwächen sind Umweltgifte und radioaktive Strahlung. So können einige Schwermetalle wie Arsen, Quecksilber und Blei das Immunsystem stören. Vergiftungen gehen hier aber mit zahlreichen weiteren schweren Symptomen einher, sodass der geneigte Mitteleuropäer wiederum keine Sorge haben muss, er könne durch derartige Substanzen belastet sein, sobald er im Winter häufiger mal einen Schnupfen hat.

Ursachen für Autoimmunerkrankungen

Das Immunsystem verfügt über zahlreiche aggressive Mechanismen, die in der Lage sind, unerwünschte Substanzen und Organismen zu erkennen, anzugreifen, abzutöten und Überreste zu beseitigen. Dabei ist die für Autoimmunerkrankungen verantwortliche Problematik stets die Erkennung: Ein Angriff auf körpereigene Strukturen ist eine Frage der Selektivität und nicht der generellen Stärke des Immunsystems.

Dabei überprüfen Immunzellen ihre Umgebung mit Hilfe molekularer Rezeptoren. Diese sind entweder in der Lage, eine Bindung herzustellen und aktivieren damit eine Immunreaktion oder es findet keine starke Bindung statt und die fragliche Substanz, Zelle o. ä. wird nicht als Ziel für eine defensive Antwort erkannt. Dabei gibt es konservierte Muster von biologischen Strukturen, die vielen Pathogenen gemein sind und von konservierten Erkennungsproteinen (Mustererkennungsrezeptoren) detektiert werden.

Doch darüber hinaus gibt es auch in der erworbenen Immunität durch B- und T-Zellen hochveränderliche Rezeptoren, die ein breites Bindungsspektrum ermöglichen. Jede dieser Zellen ist in der Lage, genau einen spezifischen Rezeptor zu bilden. Wird er später aktiviert, d. h. bindet er an ein Pathogen, wird die Replikation dieser Zelle angeregt, um den Erreger besser erkennen und bekämpfen zu können sowie im Immungedächtnis Kopien vorgehalten, um später erneut gegen diesen Erreger aktiv sein zu können. Doch, bevor diese Immunzellen sich im Organismus frei bewegen können, durchlaufen sie verschiedene Reifungsprozesse im Thymus. Findet während dieser Phase bereits die Bindung von Antigenen statt, so stammen diese ausschließlich von körpereigenen Strukturen. Die reifende Zelle würde also Autoimmunreaktionen auslösen und wird deshalb abgetötet. Auf diese Weise erlernt das Immunsystem während seiner Reifung Selbsttoleranz, richtet also keine Aktivität gegen den Körper selbst. Einige autoimmune Zellen können trotzdem reifen, werden aber in ihrer Aktivität ausgeschaltet, weil sie zu viele Antigenbindungen produzieren. Es gibt noch eine Reihe weiterer Schutzmechanismen.

Sobald einer dieser Mechanismen jedoch versagt, können sich autoimmun aktive Zellen im Körper bewegen. Je nachdem auf welche Strukturen sie reagieren, verursachen sie unterschiedliche Krankheitsbilder und Symptome. In den Krankheitsbeispielen werden diese weiter besprochen.

Derzeit kennen wir über 100 unterschiedliche Autoimmunerkrankungen deren Ursachen und Auslöser oft kaum oder gar nicht geklärt sind. Oftmals geht man von genetisch bedingten Störungen aus. So trifft bei Diabetes Typ 1 eine Störung der Regulation der Insulinbildung auf eine Mutation des MHC-Komplexes des Immunsystems. Dies führt dazu, dass insulinbildende Zellen im Pankreas angegriffen werden. Der daraus resultierende Insulinmangel führt dann zu Diabetes-Symptomen. Bei der rheumatoiden Arthritis konnten mittlerweile auch einzelne Gene und Proteine identifiziert werden, welche dazu führen, dass Bestandteile ribosomaler Proteine in Knorpelgewebe angegriffen werden. Das führt dann zu Entzündungen in Gelenken und langfristig dem Abbau des Knorpelgewebes und arthritischen Symptomen.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Hinweisen auf Umweltfaktoren, die Autoimmunerkrankungen auslösen können, z. B. Strukturen auf Erregerzellen, die Ähnlichkeiten mit körpereigenen Strukturen haben, UV- und radioaktive Strahlung, die regulatorische Gene stören, Chemikalien wie Hydrazin, Trichlorethylen und Tartrazine und diverse Industrieabgase. Im Alter scheint Vitamin-D-Mangel einen großen Beitrag zur Entstehung von Autoimmunerkrankungen zu leisten.

Beispiele für Autoimmunerkrankungen

Multiple Sklerose

Die ersten Symptome dieser meist in Schüben auftretenden Erkrankungen sind meist Schwierigkeit beim Greifen und Fühlen mit den Fingern. Allerdings kann die Multiple Sklerose Nerven im gesamten Organismus angreifen. Ursache der Erkrankung ist die Bildung von Antikörpern gegen die Myelinscheiden von Nervenbahnen. Diese sorgen wie eine Isolierung um einen Draht dafür, dass elektrische Signale weitergeleitet werden können. Bei Entzündungen und Abbauvorgängen an diesen Strukturen verlieren die Nerven ihre Fähigkeit, Informationen und Signale zu transportieren. Symptome sind Neuralgien, Taubheitsgefühle, Verlust oder Einschränkungen des Sehens, Gehbehinderungen, Inkontinenz, Tremor (Zittern), Spasmen (Muskelkrämpfe) und weitreichende psychische Einschränkungen (v.a. depressive Symptome), stärkere Ermüdbarkeit, kognitive Einschränkungen und so weiter. Dennoch verläuft die Erkrankung selbst in der Regel nicht tödlich: Die Sterblichkeit Betroffener liegt trotz der vielseitigen Abbaueffekte im Bereich vergleichbarer altersgleicher Nichterkrankter.

Narkolepsie

Diese Erkrankung ist gekennzeichnet von stark erhöhter Tagesschläfrigkeit und anfallsartigen Bewusstseinsverlusten bzw. überfallartigen Schlafattacken. Die Betroffenen spüren eine Attacke oft nur Sekunden im Voraus und müssen sich dann rasch hinlegen, um nicht zu stürzen und sich zu verletzen. Hinzu kommen Anfälle, bei denen der Körper bei vollem Bewusstsein sämtliche Muskelspannung verliert, was ebenfalls in Stürzen resultieren kann. Zu allem Übel ist der Nachtschlaf wiederum kaum erholsam für die Erkrankten, da sie häufig aufwachen und generell an Durchschlafstörungen leiden. So resultiert ausgerechnet die Narkolepsie insgesamt oft in einem Schlafdefizit mit allen psychischen und physischen Folgen.

Ursache ist die Bildung von Antikörpern gegen Nervenzellen, welche Hypocretin bilden, ein Hormon, das die Schlafzyklen des Menschen steuert. Fehlt dieses Steuerungsmittel, hat dies Einfluss auf den Schlaf, den Flüssigkeitshaushalt, und das autonome Nervensystem. Die meisten Narkolepsie Fälle sind genetischen Ursprungs, jedoch können auch Infektionen mit Grippeviren die Erkrankung auslösen. So besteht das Risiko bei einer Infektion mit der Neuen Grippe (sog. Schweinegrippe H1N1 von 2009), allerdings auch bei einer Impfung gegen diese Krankheit. Teile des Erregers ähneln Strukturen der angegriffenen Nervenzellen, sodass das Immunsystem, das eigentlich einen Eindringling bekämpfen will, den eigenen Körper schädigt.

Die Erkrankung gilt derzeit als unheilbar und sorgt für eine 1,5-fach erhöhte Sterblichkeitsrate der Betroffenen.

Was sind Allergien?

Allergien sind unerwünschte Reaktionen des Immunsystems auf körperfremde Stoffe. Es gibt einige Überschneidungen mit Autoimmunerkrankungen: Allergien können als Autoimmunerkrankungen zählen, wenn die Bekämpfung körpereigener Strukturen durch von außen eingetragene Stoffe ausgelöst wird.

Verursacht werden Allergien durch erhöhte Aktivität von IgE-Antikörpern inklusive der Aktivierung von Mastzellen und basophilen Granulocyten. Die T-Helferzellen, die das Immunsystem kontrollieren und Überaktivität verhindern sollen, sind darüber hinaus noch heruntergeregelt, sodass der überschießenden Reaktion kein Faktor gegenübersteht, der diese begrenzen kann.

Über die Entstehung von Allergien gibt es zahlreiche Theorien. Besonders verbreitet sind zwei Varianten. Die erste geht davon aus, dass durch die industrielle Verwendung von Chemikalien, Pflanzenschutzmitteln, Pestiziden etc. mehr Umweltgifte auf den menschlichen Körper einwirken. Diese bringen das Immunsystem aus der Balance und führen zu Autoimmunerkrankungen und Allergien. Die andere Variante geht davon aus, dass unser Leben immer hygienischer wird und durch den Einsatz moderner Reinigungsmittel und zivilisatorischer Fortschritte inklusive sauberer Wasserversorgung und Leben in Städten mit weniger Exposition gegenüber natürlichen Allergenquellen, Tieren und den damit verbundenen Parasiten langfristig unterfordert ist. Mangels konstruktiver Aufgaben sucht sich das Immunsystem dann “neue Aufgaben” und reagiert auf ungefährliche Substanzen. Dies wird dadurch gestützt, dass die an Allergien beteiligten IgE-Antikörper normalerweise hauptsächlich für die Bekämpfung von Haut- und Darmparasiten verantwortlich sind.

Verbreitete Allergene

Die wahrscheinlich verbreitetste Allergie ist der Heuschnupfen, ausgelöst von Pflanzenpollen, die zur Blütezeit der Pflanzen in die Luft abgegeben werden und so auf die Schleimhäute Betroffener gelangen. Etwas seltener sind Tierhaar- und Hausstauballergien, bei denen tierische Proteine (v. a. aus dem Speichel von Tieren, die ihr Fell beim Putzen damit benetzen bzw. den Ausscheidungen von Milben im Hausstaub) die Quelle der Allergene darstellen.

Auch Nahrungsmittelallergien sind relativ verbreitet: So sind Unverträglichkeiten gegen Nüsse oder Schalenfrüchte häufig, auch Milcheiweiß und Hühnereiweiß löst verbreitet Probleme aus. Weitere häufige Allergien richten sich gegen Schalentiere. Als Auslöser besonders heftiger Reaktionen bis hin zur Todesfolge gelten Bienengiftallergien, da bei dem Stich auch Histamin injiziert wird, welches die allergische Reaktion generell noch verstärkt.

Im Berufsleben gibt es durch ständige Exposition ausgelöste Kontaktallergien und Sensibilisierungen z. B. gegenüber Reinigungsmitteln, Latex in Schutzhandschuhen und Substanzen die in der Luft tragfähige Stäube bilden.

Therapiemöglichkeiten

Allergische Symptome beinhalten Hautreizungen mit starkem Jucken, Reizungen der Schleimhäute, Schwellung der Augen, Augenjucken, Niesreiz und Durchfall sowie Entzündungsreaktionen und Infektionen als Folge der starken Haut- und Schleimhautreizungen. Diese werden vor allem durch den Botenstoff Histamin ausgelöst. An diesem Punkt setzt die medikamentöse Therapie mit Antihistaminika an, die die Freisetzung und Wirkung der Substanz unterbinden. Langfristig sind diese Medikamente mit Nebenwirkungen verbunden, u. a. Übelkeit und verstärkte Tagesmüdigkeit.

Zur Behandlung von Anaphylaxien und des damit verbundenen Kreislaufschocks und der potenziell tödlichen Schwellungen und Blockade der Atemwege setzt man Adrenalin und Glukocortikoide ein.

Die zweite Möglichkeit zur Verhinderung schwerer allergischer Schocks besteht in der Hyposensibilisierung. Dabei konfrontiert man den Körper der Betroffenen mit winzigen Mengen des Allergens und steigert die Konzentration langsam, um Gewöhnungseffekte zu erzielen und die überschießende Reaktion zu reduzieren. Ob eine solche Behandlung erfolgversprechend sind und ob sie beim konkreten Patienten anwendbar sind, ist von Fall zu Fall zu entscheiden, zumal die Hyposensibilisierung mit einer großen Anzahl von Spritzeninjektionen verbunden ist, die manche Patienten auf Dauer nicht tolerieren wollen.

Prognose bei Allergien

Gerade im Kleinkindalter erworbene Allergien können bei strikter Vermeidung der Allergene mit der Zeit wieder verschwinden. Überempfindlichkeiten dagegen, die sich im späteren Verlauf des Lebens einstellen, haben eine ungünstigere Prognose. Gerade Inhalationsallergene können einen sogenannten “Etagenwechsel” erleben, bei der anfangs nur als Schleimhautreizung erlebte Reaktionen sich hin zu den Atemwegen verlagern oder Kreuzallergien ausbilden, d. h. weitere Allergien gegenüber verwandter Substanzen verursachen.