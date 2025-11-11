Durch die Geleefüllung werden zwei Vanillekipferl miteinander verbunden. Dann bekommt der Doppel-Keks auch noch zwei Zipfelmützchen in Form von Baiserhauben.

Berlin - Knuspriger Keksboden, feiner Pistaziencrunch, süße Baiserhaube und dazu eine fruchtige Geleefüllung – mehr braucht es eigentlich nicht, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Der Clou an dieser klassischen Kombination ist der kleine Pistazien-Twist, der den süß-herben Geschmack des Brombeergelees perfekt ergänzt.

Das ist die Erkenntnis unserer Weihnachtsbäckerei, die bei uns am Wochenende offiziell eröffnet wurde – wie jedes Jahr mit den unverzichtbaren Vanillekipferln. Danach durfte es dann gerne etwas kreativer zugehen. Ich liebe es, bewährte Klassiker mit neuen Ideen zu kombinieren – und diese kleinen Keks-Kracher hier waren ein voller Erfolg. Kaum gebacken, schon verschwunden! Besonders gut schmecken sie mir übrigens mit leicht gesalzenen Pistazien – das sorgt für einen spannenden Kontrast. Aber das ist natürlich Geschmackssache.

Zutaten für ca. 60 Hälften, die 30 gefüllte Pistazienkekse ergeben:

Für den Teig:

30 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

185 g Butter, zimmerwarm

50 g geschälte Pistazienkerne, gesalzen oder ungesalzen

2 Eigelb

1 Prise Salz

250 g Mehl

Für die Baisers:

2 Eiweiß

100 g Puderzucker

Für die Füllung

300 g Brombeergelee

Außerdem:

Mehl zum Ausrollen

Nudelholz

runder Ausstecher 4cm Durchmesser

Spritzbeutel mit großer Stern-Tülle

2 Backbleche mit Backpapier

Zubereitung:

Die Pistazienkerne in einem Blitzhacker fein mahlen.

Die zimmerwarme Butter dazugeben und im Blitzhacker gut vermengen.

Zucker und Vanillezucker in eine Rührschüssel geben, Pistazien-Butter-Mischung dazugeben und schaumig aufschlagen.

Die Eigelbe dazugeben und gut unterrühren.

Salz und Mehl in die Rührschüssel geben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten.

Den Teig in Klarsichtfolie wickeln und ca. 1 Stunde im Kühlschrank kalt stellen.

Die Arbeitsplatte leicht mit Mehl bestreuen, den Teig mit Nudelholz ausrollen.

Teigkreise ausstechen und auf die vorbereiteten Backbleche setzen.

Den Backofen auf 170 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.

Die Teigkreise bis zur Weiterverarbeitung in den Kühlschrank stellen.

Eiweiß in eine fettfreie Rührschüssel geben und mit dem Schneebesen steif aufschlagen.

Den gesiebten Puderzucker unterheben.

Masse in den Spritzbeutel mit Stern-Tülle füllen und auf jeden Teigkreis einen Baisertupf spritzen.

Bleche nacheinander im vorgeheizten Backofen ca. 20 Minuten backen.

Auskühlen lassen.

Brombeergelee erhitzen und immer zwei Kekse mit 1 TL Gelee zusammenfügen.

