weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Leben
    3. >
  3. Gesundheit
    4. >

  4. Süßer Twist: Aus Vanillekipferl wird Pistazienkuss mit Baiserhäubchen

Süßer Twist Aus Vanillekipferl wird Pistazienkuss mit Baiserhäubchen

Klassik trifft Kreativität: Wie ein Hauch Pistazie und fruchtiges Gelee einem Weihnachtsklassiker einen neuen Dreh verleihen, zeigt Food-Bloggerin Mareike Pucka.

Von Mareike Pucka, dpa 12.11.2025, 00:05
Durch die Geleefüllung werden zwei Vanillekipferl miteinander verbunden. Dann bekommt der Doppel-Keks auch noch zwei Zipfelmützchen in Form von Baiserhauben.
Durch die Geleefüllung werden zwei Vanillekipferl miteinander verbunden. Dann bekommt der Doppel-Keks auch noch zwei Zipfelmützchen in Form von Baiserhauben. Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn

Berlin - Knuspriger Keksboden, feiner Pistaziencrunch, süße Baiserhaube und dazu eine fruchtige Geleefüllung – mehr braucht es eigentlich nicht, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Der Clou an dieser klassischen Kombination ist der kleine Pistazien-Twist, der den süß-herben Geschmack des Brombeergelees perfekt ergänzt.

Das ist die Erkenntnis unserer Weihnachtsbäckerei, die bei uns am Wochenende offiziell eröffnet wurde – wie jedes Jahr mit den unverzichtbaren Vanillekipferln. Danach durfte es dann gerne etwas kreativer zugehen. Ich liebe es, bewährte Klassiker mit neuen Ideen zu kombinieren – und diese kleinen Keks-Kracher hier waren ein voller Erfolg. Kaum gebacken, schon verschwunden! Besonders gut schmecken sie mir übrigens mit leicht gesalzenen Pistazien – das sorgt für einen spannenden Kontrast. Aber das ist natürlich Geschmackssache.

Zutaten für ca. 60 Hälften, die 30 gefüllte Pistazienkekse ergeben:

Für den Teig:

  • 30 g Zucker
  • 1 Päckchen Vanillezucker
  • 185 g Butter, zimmerwarm
  • 50 g geschälte Pistazienkerne, gesalzen oder ungesalzen
  • 2 Eigelb
  • 1 Prise Salz
  • 250 g Mehl

Für die Baisers:

  • 2 Eiweiß
  • 100 g Puderzucker
  • Für die Füllung
  • 300 g Brombeergelee

Außerdem: 

  • Mehl zum Ausrollen
  • Nudelholz
  • runder Ausstecher 4cm Durchmesser
  • Spritzbeutel mit großer Stern-Tülle
  • 2 Backbleche mit Backpapier

Zubereitung: 

  • Die Pistazienkerne in einem Blitzhacker fein mahlen.
  • Die zimmerwarme Butter dazugeben und im Blitzhacker gut vermengen.
  • Zucker und Vanillezucker in eine Rührschüssel geben, Pistazien-Butter-Mischung dazugeben und schaumig aufschlagen.
  • Die Eigelbe dazugeben und gut unterrühren.
  • Salz und Mehl in die Rührschüssel geben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten.
  • Den Teig in Klarsichtfolie wickeln und ca. 1 Stunde im Kühlschrank kalt stellen.
  • Die Arbeitsplatte leicht mit Mehl bestreuen, den Teig mit Nudelholz ausrollen.
  • Teigkreise ausstechen und auf die vorbereiteten Backbleche setzen.
  • Den Backofen auf 170 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.
  • Die Teigkreise bis zur Weiterverarbeitung in den Kühlschrank stellen.
  • Eiweiß in eine fettfreie Rührschüssel geben und mit dem Schneebesen steif aufschlagen.
  • Den gesiebten Puderzucker unterheben.
  • Masse in den Spritzbeutel mit Stern-Tülle füllen und auf jeden Teigkreis einen Baisertupf spritzen.
  • Bleche nacheinander im vorgeheizten Backofen ca. 20 Minuten backen.
  • Auskühlen lassen.
  • Brombeergelee erhitzen und immer zwei Kekse mit 1 TL Gelee zusammenfügen.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/