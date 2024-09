Herr Westphal, was ist der Welt-Alzheimer-Tag?

Bereits seit 1994 wird jedes Jahr am 21. September auf die Volkskrankheit Demenz und Alzheimer aufmerksam gemacht. In Deutschland sind über 1,8 Millionen Menschen erkrankt. Die Krankheit ist derzeit noch nicht heilbar. Nur der Verlauf kann abgemildert werden.Wichtig ist eine gesicherte ärztliche Diagnose.

Können Menschen mit Demenz allein zu Hause leben?

Das ist nicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Es kommt sicher auf die Phase der Krankheit an. Aber mit Unterstützung durch einen Pflege- und Betreuungsdienst undauch Angehörige können Erkrankte relativ lange selbstständig in der gewohnten Umgebung leben. Jede Veränderung bedeutet Stress. Der gewohnte Tagesablauf und die vertraute Nachbarschaft geben dem Erkrankten Sicherheit.

Wie genau sieht die Unterstützung aus?

Zum einen übernehmen wir die Organisation des Alltags. Also Einkaufen, Wäsche, Kochen, idealerweise machen wir das gemeinsam mit dem demenziell veränderten Menschen. Wir nennen das: Aktivierende Unterstützung. Zusätzlich bieten wir Gedächtnistraining und auch Biografiearbeit an. Wichtig ist, dass Strukturen im Gehirn immer wieder angeregt werden. Alle unsere Betreuungskräfte sind speziell geschult.

Spielen macht Spaß und schult das Gedächtnis Fotot: HOME INSTEAD HALLE

Was machen Betreuungskräfte anders?

Das kennt sicher jeder, egal wie alt man wird: Für die Eltern bleibt man immer das Kind. Auch wenn sich die Rollen eigentlich getauscht haben, wollen Eltern ihre Kinder immer beschützen – und sich auch nichts von den Kindern sagen lassen. Betreuungskräfte haben keine gemeinsame Vergangenheit mit den älteren Menschen. Daher werden Hilfen und Anregungen oft eher angenommen. Das entlastet auch alle Angehörigen

Aber wer bezahlt das?

Jedes Krankenkassenmitglied ist auch automatisch Mitglied der Pflegekasse. Diese wurde mit dem Ziel gegründet, Menschen im Pflegefall finanziell zu unterstützen. Je höher der Pflegegrad, desto höher ist die Unterstützung. Wir rechnen unsere Leistung direkt mit der Pflegekasse ab. Unsere Leistung wird stundenweise bezahlt. Das sind derzeit beispielsweise 6 Stunden je Woche bei Pflegegrad 3. Bis zum 31. Mai 2025 bleiben unsere Preise auch stabil. Das haben wir so mit der Pflegekasse vereinbart. Natürlich kann auch jeder unsere Leistungen privat bezahlen oder über das gesetzliche Stundenbudget hinausgehen. In vielen Fällen reicht aber das Budget der Pflegekasse für den Anfang aus. Haben Sie konkrete Fragen zur Unterstützung in der häuslichen Umgebung? Dann schreiben Sie uns bitte an [email protected]. Wir werden das Thema gern aufgreifen

Home Instead Halle (Saale)

Edmund-von-Lippmann-Str. 11 • 06112 Halle (Saale)

Telefon: 03 45 / 68 00 82 - 73

E-Mail: [email protected]

Internet: www.homeinstead.de/halle-saale/

YouTube: https://youtu.be/_BhtUJCwBsw?feature=shared