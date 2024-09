Psoriasis-Arthritis ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Gelenke, die einer rheumatoiden Arthritis stark ähnelt, aber nicht damit verwechselt werden sollte.

Im Volksmund werden verschiedene entzündliche Erkrankungen, die den Bewegungsapparat betreffen, als Rheuma bezeichnet. Doch auch wenn sich die Symptome rheumatischer Beschwerden, etwa Gelenkschmerzen und Bewegungseinschränkungen, ähneln, ist es wichtig, dass die ursächliche Erkrankung frühzeitig diagnostiziert wird, um langfristige Gelenkschäden zu vermeiden.

Insgesamt sind in Deutschland bis zu 200.000 Menschen von einer so genannten Psoriasis-Arthritis betroffen, die erstmalig meist im Alter zwischen 30 und 50 Jahren auftritt.

Die oft in Schüben verlaufende Erkrankung kann sich an unterschiedlichen Gelenken, z. B. Händen, Füßen, Knien oder Wirbelsäule bemerkbar machen und unbehandelt schon in den ersten ein bis zwei Jahren zu bleibenden Gelenkschäden führen. Neben Schwellungen oder Schmerzen der Gelenke zählen u. a. auch Morgensteifigkeit oder Hautveränderungen zu den typischen Symptomen. Da die chronisch-entzündliche Erkrankung aber in vielen Erscheinungsformen und Ausprägungen auftritt, ist sie oft schwer zu erkennen.

Da es sich bei Psoriasis-Arthritis um eine systemische Erkrankung handelt, bei der das Immunsystem der Betroffenen gegen den eigenen Körper arbeitet, haben Betroffene auch ein erhöhtes Risiko für andere chronisch-entzündlichen Erkrankungen. Meist steht Psoriasis-Arthritis in einem engen Zusammenhang mit der Hauterkrankung Schuppenflechte (Psoriasis). Daher sollten bei der Auswahl einer geeigneten Therapie und bei der Versorgung von Betroffenen Fachärzt:innen aus Rheumatologie und Dermatologie eng zusammenarbeiten.

Auch wenn Psoriasis-Arthritis bislang nicht heilbar ist, wurden die Möglichkeiten zur medikamentösen Behandlung in den letzten Jahren doch entscheidend weiterentwickelt. Je nach Schweregrad und Verlauf der Erkrankung stehen auch sogenannte Biologika zur Verfügung. Vorrangige Therapieziele sind Schmerzlinderung, Erhalt der Beweglichkeit sowie eine Verbesserung der entzündlichen Aktivität. Aber auch Bewegung und gesunde Ernährung können einen positiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf ausüben und sind somit wichtige Bausteine der Therapie.

