Für Bürgergeld gibt’s nicht viel im Biomarkt

Anika Würz will das Klima retten. Aber nicht, indem sie Autofahrer diskreditiert und im Zeichen veganer Ernährung missioniert. Vielmehr glaubt sie, dass Interesse und Dialog die Schlüssel zur Weltrettung sind. Anstöße für beides gibt’s jede Woche an dieser Stelle.

Die Inflation macht sich bemerkbar. Auch in meinem Einkaufskorb. Ich, die sonst so bedacht auf Klimaschutz ist, greife immer häufiger zu der billigeren Nicht-Bio-Variante. Besonders, wenn es sich um Butter oder Öl handelt. Diese Artikel sind zumindest in meinem Supermarkt des Vertrauens preislich ziemlich happig geworden.