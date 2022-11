Fünf Tipps, wo Fans den Karneval in Sachsen-Anhalt am besten feiern können

Mit Konfetti und Trubel wird am Freitag vielerorts die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Warum die heitere Ablenkung in diesem Jahr besonders erwünscht ist, wo der Rathausschlüssel stibitzt wird und wann es wo losgeht.

Am 11.11. starten die Narren bundesweit in eine neue Session. Eine Riesengaudi wird das vor allem in den Karneval-Hochburgen Mainz, Köln oder Düsseldorf. Sachsen-Anhalt hat immerhin Köthen mit dem wohl bekanntesten Verein im Land.

Nach gut zwei Jahren Corona-Pause hoffen die Narren in Sachsen-Anhalt auf eine Session ohne Einschränkungen. „Im Moment habe ich das Gefühl, dass die Leute alle sehr hungrig nach Feiern sind“, sagt der Präsident des Karneval Landesverbandes Sachsen-Anhalt, Dirk Vater. „Im Moment sind alle in Euphorie, dass sie ohne Einschränkungen planen und machen können.

Wir wollen hoffen, dass es so bleibt, und versuchen, eine halbwegs normale Session durchzuführen.“ Und was passiert nun in Sachsen-Anhalt zum 11.11.? Die Mitteldeutsche Zeitung hat verschiedene Angebote zusammengestellt.

1. Köthen: Mit geballter Kraft zum Rathausschlüssel

Zahlreiche Vereine rund um die Bachstadt haben sich auf diesen Tag vorbereitet: Endlich darf Karneval wieder gefeiert werden! Los geht es am 11.11. gegen 10.30 Uhr am Bärplatz mit einem kleinen Umzug in Richtung Marktplatz – quasi zur Einstimmung. Dem Oberbürgermeister von Köthen, Bernd Hauschild, dürfte es schwerfallen, den Rathausschlüssel zu verteidigen. Denn mit den Karnevalisten der Keethner Spitzen sowie der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft 1954 Kukakö machen sich um 11.11 Uhr auf dem Marktplatz gleich zwei Teams auf die bunten Socken, ihm den Schlüssel abzuluchsen.

Rosenmontagsumzug in Köthen im Jahr 2019 Foto: Ute Nicklisch

2. Halle: Tanz und Tombola auf dem Marktplatz

„Mr sinn widder da!“, rufen Halles Karnevalisten und besetzen am Freitag zusammen mit dem Königlichen Narrenverein von Merseburg den Marktplatz. Auf der Bühne wird getanzt, gesungen und Bürgermeister Egbert Geier wird gezwungen, den Rathausschlüssel abzugeben. Ob er da mitspielt? Gäste des heiteren Reigens können zudem bei einer Tombola ihr Glück versuchen. Und wer ist eigentlich das Prinzenpaar? Zahlreiche Stände laden zudem zur Stärkung ein. Der Merseburger OB darf derweil entspannen, sein Schlüssel wird erst gegen 15 Uhr stibitzt. Die Narren treiben schließlich noch in Halle Schabernack.

3. Dessau-Roßlau: Neue Kostüme, neues Prinzenpaar

„Konfetti im Herzen“ hat die 1. Große Dessauer Karnevalsgesellschaft Gelb-Rot 1954. Sie eröffnen ihre Saison zünftig im Brauhaus „Zum Alten Dessauer“. Überraschung: Es gibt neue Kostüme und ein neues Programm.

Start in die neue Karnevalssaison: Uwe Hofmann ist der Sitzungspräsident der 1. großen Dessauer Karnevalsgesellschaft Gelb/Rot von 1954 e,V. mit den neuen Orden der Session 2022/23 Foto: Thomas Ruttke

Der Roßlauer Karnevalsclub RKC dagegen stürmt ganz traditionell am Freitag das Rathaus der Elbestadt, um die Schlüsselgewalt für die närrische Jahreszeit zu übernehmen. Auch das neue Prinzenpaar soll vorgestellt werden.

4. Mansfelder Land: Konfettikanone in Hettstedt

Die Tanzmariechen haben fleißig geübt, es kann also losgehen. So wird auch in Eisleben um 11.11 Uhr das Rathaus gestürmt. Dazu gibt es ein kleines Programm und die erste Sitzung im Rathaussaal. Besonders in Hettstedt wird sich der Bürgermeister in Acht nehmen müssen – dort gibt es sogar eine Konfettikanone.

5. Die fünfte Jahreszeit ruft auch in Sandersdorf

Die karnevalistische Hochburg in der Region Bitterfeld ist Sandersdorf. Dort soll es in diesem Jahr richtig knallen! Gleich mehrere Vereine wollen sich am Freitag um 11.11 Uhr vor dem Rathaus versammeln. Einen Tag später wird der erste Lumpenball gefeiert. Das Bitterfeld-Wolfener Rathaus soll am Freitag von der Thalheimer Narrengemeinschaft gestürmt werden.

Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Was anziehen? Indianer, Cowboy oder Jamaikaner – einige könnten das anstößig empfinden. „Es ist stellenweise wirklich unerträglich, über was man in der heutigen Zeit diskutieren muss, sich erklären und klarstellen muss“, sagt Klaus-Ludwig Fess, Präsident vom Bund Deutscher Karneval (BDK). Man könne niemandem unterstellen, dass er mit Kostümen Menschen oder Volksgruppen diskriminiere.

Klaus-Ludwig Fess, Präsident vom Bund Deutscher Karneval, spricht bei einer Kulturpreisverleihung. Harald Tittel/dpa

Der BDK vertritt gut 5.300 Vereine und Zünfte mit mehr als 2,6 Millionen Karnevalisten. Gerade hat der Bund zusammen mit anderen Karnevalvereinigungen eine Absichtserklärung unterzeichnet, die Fastnacht und den Karneval auf die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit zu setzen. Im kommenden Frühjahr soll der Antrag eingereicht werden. „Es geht darum, den Brauchkomplex Fastnacht, Fasching und Karneval für unsere Nachwelt und künftige Generationen zu sichern“, so Fess.

Was in Sachsen-Anhalt noch zum 11.11. geplant ist: