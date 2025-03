Dessau/MZ - Bei einem folgenreichen Verkehrsunfall in der Dessauer Gropiusallee sind am Sonnabend, 29. März, zwei Autofahrer verletzt worden, dazu entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Das hat am Sonntag die Polizei in Dessau mitgeteilt.

Nach Angaben der Polizei hatte am Sonnabend gegen 10.15 Uhr ein 36-jähriger Audi-Fahrer die Gropiusallee in Richtung Kühnauer Straße befahren. Beim Überholen eines auf der Fahrbahn wartenden Fahrzeuges kollidierte der Audi aus bisher unbekannter Ursache mit einem Jeep einer 62-jährigen Fahrerin, die gerade in gleicher Fahrtrichtung aus einer Parklücke ausparkte. Im Anschluss krachten der Audi und der Jeep mit mehreren geparkt Autos am Fahrbahnrand zusammen.

Bei den Kollisionen verletzten sich beide Autofahrer leicht und mussten vor Ort durch Rettungskräfte behandelt werden. An insgesamt fünf betroffenen Fahrzeugen entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.