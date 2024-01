Magdeburg/DUR. - Der Antivirussoftwarehersteller McAfee hat vor kurzem bekannt gegeben, dass mehrere Apps bösartige Software enthalten und Android-Geräte schädigen oder übernehmen können. Einige dieser Apps sind bereits seit 2020 in Downloadshops verfügbar.

Die bösartige Software (Malware) innerhalb der Apps wurde allerdings erst vor kurzem entdeckt. Die Experten von McAfee tauften sie Xamalicious, weil sie mit der Open-Source-Plattform Xamarin entwickelt und in die Apps eingebettet wurde.

Malware: Was ist das?

Die neue bösartige Software Xamalicious ist eine so genannte Malware, also eine Software, die das Endgerät nach der Installation schädigen kann oder andere negative Einflüsse hat. Malware ist ein Kunstbegriff aus den englischen Wörtern malicious, also bösartig, und Software, einem installierbaren Computerprogramm.

Malware wird in drei Kategorien aufgeteilt: Viren, Würmer und Trojaner. Diese programmierten Angreifer können Computer, Tablets oder Handys schädigen, Daten auslesen und vernichten oder das Gerät technisch unbrauchbar machen. Malware breitet sich zuerst oft unbemerkt auf den Endgeräten aus, wie im Fall von Xamalicious.

Wie schädigt Xamalicious das Handy oder Tablet?

Xamalicious ist eine eingebaute Backdoor-Malware, die unbemerkt Befehle auf dem Android-Betriebssystem der Endgeräte ausführen kann. Es werden Informationen wie der aktuelle Standort gesammelt und an Unbekannte weitergegeben. Auch können Bildschirmelemente ausgeblendet und Berechtigungen übernommen werden. Die Malware kann danach den Zugriff auf das komplette Gerät sperren.

Andriod-Apps, die Xamalicious enthalten

Xamalicious wurde weltweit bereits hunderttausendfach installiert und hat dabei bereits einigen Schaden angerichtet. Folgende Apps gilt es laut McAfee von den Android-Geräten zu entfernen:

3D Skin Editor für PE Minecraft

Logo Maker Pro

Essential Horoscope für Android

Count Easy

Calorie Calculator

Sound Volume Extender

LetterLink

Numerology

Step Keeper: Easy Pedometer

Track Your Sleep

Sound Volume Extender

Astrological Navigator

Universal Calculator

Wie Sie Ihr Handy vor Schadsoftware schützen

Um seine Endgerät wie PC, Handy oder Tablet vor Viren, Würmern und Trojanern zu schützen, ist es immer ratsam, eine Firewall, Antivirussoftware und einen Malwarescanner zu installieren. So lässt sich bösartige Software schneller entdecken oder sie wird schon vor der Installation geblockt.

Doch auch Apps und Software, die nicht von professionellen Firmen programmiert wurden, gilt es vor dem Installieren selber zu prüfen. Über Google kann man oft ausreichend Informationen über eine Anwendung oder eine App finden, die man installieren möchte.