Wie Mütter und Väter von der Krankengeld-Regel profitieren

Halle (Saale)

Für viele Mütter und Väter ist es seit einem etwa Jahr Alltag: Das Kind hat Bedarf an Homeschooling, das Mittagessen wartet auf dem Herd, die Wäsche in der Trommel und Mails mit Arbeitsaufträgen flattern in einem fort ins Homeoffice.

Der Versuch, allen Pflichten zugleich nachzukommen und dabei der psychischen Herausforderungen der Pandemie zu trotzen, ist ohne Pausen - zumindest von der Arbeit - kaum denkbar. Dies ist der Grund für die erneute Ausweitung der Kinderkrankentage seitens der Bundesregierung. „Das ist geschehen, um während der Pandemie dafür Rechnung zu tragen, dass Eltern vielfach Ausfälle wegstecken müssen“, begründet Christopher Kissmann, Landespressesprecher der Barmer Sachsen-Anhalt. Vor allem Frauen - die einen Großteil der sogenannten Care-Arbeit („Sorge-Arbeit“) erledigen - profitierten von der Neuregelung.

Wie viele Kinderkrankentage Eltern jetzt zustehen

„Aktuell stehen jedem Elternteil pro Kind 30 Kinderkrankentage pro Jahr zu, aber maximal 65 Tage“, so Kissmann. Bei Eltern mit mehr als zwei Kindern ist der Anspruch also begrenzt. Ähnliches gilt für Alleinerziehende. Sie haben 2021 Anspruch auf 60 statt vormals 40 Kinderkrankentage, maximal jedoch 130.

Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen

Die aufgestockten Kinderkrankentage können nur von Eltern genutzt werden, die gesetzlich versichert und berufstätig sind sowie selbst Anspruch auf Krankengeld haben. Doch nicht allein die Versicherung der Eltern sei Voraussetzung, erklärt Kissmann: „Um Kinderkrankengeld zu erhalten, müssen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sein: Das Kind ist gesetzlich krankenversichert und noch nicht zwölf Jahre alt - oder hat eine Behinderung und ist auf Hilfe angewiesen.“

Welche Unterstützung es für Privatversicherte gibt

Wie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend informiert, gehen auch Privatversicherte nicht leer aus. Laut Infektionsschutzgesetz haben sämtliche berufstätige Eltern und Selbstständige - egal, welcher Versicherungsform - Anspruch auf Entschädigung. Sofern das jeweilige Kind das zwölfte Lebensjahr nicht vollendet hat oder behindert ist sowie keine andere Person für es sorgen kann, erhalten Eltern 67 Prozent des entstandenen Verdienstausfalls für insgesamt bis zu zehn Wochen. Alleinerziehende können die Zahlung längstens 20 Wochen in Anspruch nehmen.

Auf der Webseite des Ministeriums steht eine Musterbescheinigung zum Download zur Verfügung.

Wann Kinderkrankentage genutzt werden können

Anders als in vorpandemischen Zeiten können die Kinderkrankentage auch dann genommen werden, wenn das Kind nicht krank ist. Zum Beispiel wenn Kita oder Schule schließen, die Ferien verlängert werden oder die Präsenzpflicht ausgesetzt wird. Das gilt zumindest, wenn die Eltern ihre Arbeit nebenbei nicht bewältigen können beziehungsweise keine andere Person zur Verfügung steht, die das Kind betreuen kann.

Unerheblich sei es dabei, ob die Eltern zu dieser Zeit im Büro oder Homeoffice arbeiten, sagt Kissmann: „Der grundsätzliche Anspruch besteht unabhängig davon, ob die geschuldete Arbeitsleistung nicht auch grundsätzlich im Homeoffice erbracht werden könnte. Homeoffice wird damit der Arbeit am eigentlichen Dienstort gleichgestellt.“

Wie Eltern die Kinderkrankentage beantragen

Auf den Webseiten vieler Krankenkassen können Eltern entsprechende Formulare abrufen. Wie Kissmann berichtet, könne bei der Barmer sogar vermerkt werden, dass beispielsweise jeder Montag ein Kinderkrankentag sein solle. So wolle man die Angelegenheit möglichst unbürokratisch regeln, wenn die Kita oder Schule etwa über einen längeren Zeitraum geschlossen sei.

Die Krankenkassen können eine Bescheinigung der geschlossenen Einrichtung oder der Schule verlangen, die ausweist, dass den Eltern Kinderkrankengeld zusteht. Das Einreichen einer Krankschreibung des Kindes ist wiederum nicht notwendig, da die Kinderkrankentage im Zuge der Pandemie ja nicht mehr unweigerlich an ein Kranksein des Kindes gebunden sind. Dennoch weist die Barmer darauf hin, dass Eltern eine ärztliche Bescheinigung einreichen sollten, falls sie die Tage wegen einer Krankheit des Kindes nutzen.

Wie viel Geld Eltern an den Tagen erhalten

„Das Kinderkrankengeld beträgt grundsätzlich 90 Prozent des ausgefallenen Nettogehalts. Diese Höhe hat sich unter den Pandemiebedingungen nicht verändert“, sagt Kissmann. Nach der gesetzlichen Beitragsbemessungsgrenze können Eltern jedoch höchstens 112,88 Euro pro Tag erhalten. (mz)

Mehr Informationen auch unter: www.bmfsfj.de