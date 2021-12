Was bleibt 2022 im Portemonnaie?

Die Corona-Krise, steigende Energiekosten und höhere Lebensmittelpreise sorgen zur Zeit dafür, dass in etlichen Haushalten das Geld knapp wird. Doch im kommenden Jahr könnte es wieder etwas aufwärts gehen.

Düsseldorf - Die Corona-Jahre 2020 und 2021 waren für viele

Menschen nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell eine

Herausforderung. Kurzarbeit, steigende Energiepreise und die

Verteuerung etlicher Konsumgüter machten es vielen Haushalten schwer,

über die Runden zu kommen.

Doch vieles spricht dafür, dass es im

kommenden Jahr besser wird und Verbraucherinnen und Verbraucher

wieder mehr Geld - oder zumindest nicht weniger - im Portemonnaie

haben werden.

2022 werde die Kaufkraft erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie

wieder deutlich ansteigen, prognostizierte im Dezember Filip Vojtech

vom Marktforschungsunternehmen GfK in einer Studie. Die Marktforscher

gehen davon aus, dass die Kaufkraft der Verbraucher im kommenden Jahr

nominal um 4,3 Prozent steigen wird. Selbst nach Abzug der

Inflationsrate, die nach den Prognosen führender

Wirtschaftsforschungsinstitute bei 2,5 Prozent liegen dürfte, bliebe

also noch einiges an zusätzlicher Kaufkraft übrig.

Reallöhne stagnieren

Nicht ganz so optimistisch ist allerdings der Konjunkturexperte

Torsten Schmidt vom RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

in Essen. Er geht davon aus, dass die Reallöhne 2022 eher stagnieren

werden. Doch auch das wäre nach dem spürbaren Minus in diesem Jahr

schon eine Verbesserung.

Tatsächlich können sich einige Gruppen auf überdurchschnittliche

Zuwächse freuen. Geringverdiener werden 2021 davon profitieren, dass

der gesetzliche Mindestlohn zum 1. Januar angehoben wird - von

derzeit 9,60 Euro auf 9,82 Euro pro Stunde. Zum 1. Juli soll er dann

noch einmal um weitere 63 Cent auf 10,45 Euro pro Stunde erhöht

werden. Zusammen bedeutet das ein Plus von fast 9 Prozent.

Möglicherweise könnte es auch noch mehr werden. Denn die

Ampel-Parteien haben in ihrem Koalitionsvertrag eine Anhebung des

Mindestlohns auf 12 Euro die Stunde verabredet. Wann dies allerdings

umgesetzt werden soll, ist noch ungewiss.

Auch Auszubildende dürfen sich über mehr Geld freuen. Die gesetzliche

Mindestsausbildungsvergütung im ersten Ausbildungsjahr steigt von 550

Euro monatlich im Ausbildungsjahrgang 2021 auf 585 Euro im

Ausbildungsjahrgang 2022. Entsprechend erhöhen sich die Vergütungen

in den folgenden Ausbildungsjahren.

Wie viel mehr gibt es für Rentner?

Auch die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland

können ab Juli mit mehr Geld rechnen. Die Frage ist nur: Mit wie viel

mehr? Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte Ende November,

er erwarte, „dass die Renten in Deutschland ab Juli 2022 um 4,4

Prozent steigen.“ Das klingt viel, ist aber weniger als noch im

vergangenen Sommer prognostiziert - als von Rentenerhöhungen von 5,2

Prozent im Westen und 5,9 Prozent im Osten die Rede war.

Der Hintergrund: Die Ampelparteien haben im Koalitionsvertrag die

Wiedereinführung des sogenannten Nachholfaktors vereinbart, der die

Rentensteigerung dämpft. Mit Ihm soll der Tatsache Rechnung getragen

werden, dass die Renten 2021 wegen der Auswirkungen der

Corona-Pandemie auf die allgemeine Lohnentwicklung eigentlich hätten

gekürzt werden müssen, was jedoch gesetzlich ausgeschlossen ist.

Ab Januar 2022 erhalten aber auch alle, die auf Sozialhilfe,

Arbeitslosengeld II sowie Grundsicherung im Alter und bei

Erwerbsminderungen angewiesen sind - ein bisschen - mehr Geld. Der

Regelsatz für alleinstehende Erwachsene steigt um drei Euro auf 449

Euro im Monat. Die Regelsätze für Kinder und Jugendliche steigen

ebenfalls.

CO2-Steuer steigt

Doch einiges wird absehbar auch teurer werden im kommenden Jahr -

etwa der Stopp an der Tankstelle und das Nachfüllen des Heizöltanks.

Der Hintergrund: Die im Januar 2021 eingeführte CO2-Steuer für

fossile Brennstoffe steigt zum Jahresbeginn von 25 Auf 30 Euro pro

Tonne. Und damit verteuern sich nach Angaben der Verbraucherzentrale

Nordrhein-Westfalen Benzin um 1,5 Cent pro Liter, Heizöl und Diesel

um 1,6 Cent pro Liter und Erdgas um 0,1 Cent pro Kilowattstunde.

Nicht absehbar ist die Entwicklung der Rohölpreise, die maßgeblich

die Tank- und Heizölkosten für Verbraucher bestimmen.

Etwas anders ist die Situation beim Strom. Hier sinkt zwar die

EEG-Umlage zum 1. Januar von 6,5 Cent auf 3,72 Cent pro

Kilowattstunde. Das ist der niedrigste Stand seit zehn Jahren. Doch

dürfte der positive Effekt auf die Geldbörsen der Verbraucher

weitgehend von den beträchtlichen Preissteigerungen an der Strombörse

aufgefressen werden. Unter dem Strich rechnet die Verbraucherzentrale

NRW für das kommende Jahr aber immerhin mit „stabilen Strompreisen“.

Rauchen wird teurer

Für Raucher wird außerdem der Griff zur Zigarette teurer: Die

Tabaksteuer für eine Packung mit 20 Zigaretten steigt 2022 um

durchschnittlich 10 Cent. Die höheren Steuern dürften die Hersteller

an die Endkunden weitergeben. Ab dem 1. Juli unterliegen dann auch

erstmals die Substanzen für E-Zigaretten der Tabakbesteuerung. Für

ein 10-Milliliter-Liquid, das aktuell grob gesagt 5 Euro kostet, soll

2022 1,60 Euro mehr Steuern anfallen, bis 2026 soll dieser Wert auf

3,20 Euro steigen. Auch Tabak für Wasserpfeifen wird künftig deutlich

höher besteuert.

Keine großen Löcher dürfte eine weitere Preiserhöhung in die meisten

Geldbeutel reißen: Die Deutsche Post erhöht zum 1. Januar die Preise.

Die Postkarte kostet dann 70 statt 60 Cent, der Standardbrief 85

statt 80 Cent. Und auch einige andere Formate werden teurer.

Kleiner Trost: Insgesamt soll die Inflationsrate 2022 wieder spürbar

sinken. Das RWI geht in seinem jüngsten Konjunkturbericht für 2022

„nur“ noch von einer Preissteigerung von 2,6 Prozent aus - nach einer

Inflationsrate von 3,2 Prozent in diesem Jahr.