Wahrheit oder Illusion?

Oft hat man schon die Wörter Bonitätsauskunft, Schufa, Kreditwürdigkeit gehört oder gelesen, doch was steckt dahinter und wie kommt man zu einer Einschätzung und Einstufung?



Die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung ist dafür zuständig, zu überprüfen, wie wahrscheinlich die Kreditrückzahlung einer Privatperson oder einer juristischen Person ist. Die Vertragspartner dieser Personen werden somit über die Kreditwürdigkeit informiert. Dies gibt den Vertragspartnern eine gewisse Sicherheit und auch für den Kunden ist es ein guter Service - er kann sich darauf verlassen, dass der Kredit bewilligt wird.

Die Schufa speichert nicht nur allgemeine Daten, sondern auch auffälliges Zahlungsverhalten oder Mahnungen, Exekutionen, Insolvenz oder Haftbefehle.

Die Auskunft diesbezüglich erfolgt online. Man wird mit einem Wert von 1 bis 100 bewertet - so können gute Vergleiche hergestellt werden.

Selbstverständlich muss die Bonitätsabfrage mit der Zustimmung der betroffenen Person erfolgen und kann nicht auf eigene Faust durchgeführt werden.

Vertragsabschlüsse ohne Schufa - geht das?

Die Abfrage der Kreditwürdigkeit erfolgt aber nicht nur, um einen Kredit zu bekommen. Viele Versicherungen werden nur mit einer vorhergehenden Schufa Prüfung angeboten. Es ist aber trotzdem möglich eine KFZ-Versicherung ohne Schufa finden. In diesem Fall kommt es nur zur Mindestversicherung, Vollkasko wird nicht angeboten. Die Mindestversicherung umfasst für Personenschäden eine Deckungssumme von bis zu 7,5 Millionen Euro, 1,12 Millionen Euro bei Sachschäden und 500.000 Euro bei Vermögensschäden. Auch die monatliche Zahlweise wird bei der Ablehnung der Schufa meistens nicht angeboten. Eine jährliche Zahlung ist möglich. Somit sichert sich der Vertragspartner die Versicherungsprämie gleich im Voraus. Es gilt auch zu beachten, dass die Versicherungsprämien meistens höher sind. Die Versicherung geht davon aus, dass bereits Unfälle vorliegen und somit ein Risiko vorliegt. Durch die höheren Prämien sichern sich die Versicherungen ab.

Auch Stromanbieter halten es gleich wie Versicherungen und prüfen die Kunden vorher. Es gibt aber auch hier die Möglichkeit, Strom trotz Schufa zu finden. Einige Stromfirmen biete die Möglichkeit, einer Vorauszahlung an. In diesem Fall wird auf die Prüfung verzichtet, da die Vorauszahlung bereits die für den Vertragspartner eine finanzielle Garantie darstellt.

Auch beim Abschluss eines Handyvertrages gibt es einige Dinge, die es möglich machen, einen Handyvertrag trotz Schufa Auskunft abzuschließen. Generell will sich der Handyanbieter natürlich auch absichern, auch alte Zahlungsrückstände können ein Grund sein, einen Handyvertrag abzulehnen. Bei einem Vertrag, der keine Goodies wie ein Smartphone inkludiert, sind die Handyanbieter meistens etwas kulanter. Die Chancen sind noch höher, wenn man bereits einmal selber Kunde von dem Handyanbieter war oder der Partner bereits langjähriger Kunde ist.

Es kann auch nicht schaden, zuvor eingeholte Angebote von der Konkurrenz vorlegen zu können.

Wird das Ansuchen um Abschluss eines Vertrages dennoch abgelehnt, ist in dem Fall ein Handy ohne Vertrag eine Alternative.



Es empfiehlt sich auch generell, vor Abschluss einer Versicherung oder eines Vertrages selber eine Schufa-Abfrage durchzuführen. Einmal pro Jahr ist diese kostenlos. So ist es Ihnen möglich, auf einen Blick zu sehen, ob Dinge in Ihrer Vergangenheit oder aktuelle Dinge einen Abschluss verhindern könnten oder nicht. Stellt sich das Verzeichnis als nicht korrekt dar, können Sie eine Löschung beantragen und somit steht dem Abschluss eines Vertrages nichts mehr im Weg!